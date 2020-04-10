教育部启动中国高校在线教学国际平台建设

人民网北京4月10日电（孙竞）为总结疫情期间我国在线教学工作的经验，积极为全球大学抗击疫情贡献中国高等教育的力量，由教育部高等教育司主办的中国高校在线教学国际平台课程建设工作视频会今天下午在京召开。

在这次疫情期间，中国大学积极应对，进行了一场史无前例的大规模在线教学实践。据会议上公布的数据，截至4月3日，全国在线开学的普通高校共计1454所，95万余名教师开设94.2万门、713.3万门次在线课程，参加在线课程学习的学生达11.8亿人次。今年第一季度，我国在线课程平台上线慕课上涨了5000门，其他在线课程增长了1.8万门。

“我国疫情期间开展的在线教学实践取得了显著成效。”教育部高等教育司司长吴岩介绍说，这主要体现在三个方面：

一是全国高校在线教学工作进展顺利，全国高校在做好新冠肺炎疫情防控的同时，实现了在线开学，并积极开展在线教学工作；

二是各类在线教学资源迅猛增长，疫情期间，教育部组织了37家在线课程平台和技术平台率先面向全国高校免费开放慕课、虚拟仿真实验等在线课程，并提供在线学习解决方案和技术支持，带动了110余家社会和高校平台的主动参与，为高校在线教学提供了强大的条件保障；

三是高等教育“学习革命”深入推进，本次在线教学实践，规模之大、范围之广、程度之深，前所未有，不仅是世界高等教育史上的首次探索，也是全球范围内的重要实验。“互联网+教育、智能+教育”优势凸显，现代信息技术全面进入教与学过程，改变了教师的“教”，改变了学生的“学”，改变了学校的“管”，改变了教育的“形态”。

下一步，教育部将组织教学指导委员会等单位加快研究、总结经验，将在线教学的一些生动实践转化为高等教育教学改革的重要抓手，持续打造具有高阶性、创新性、挑战度的一流在线“金课”，形成包括思想、理念、内容、方法、技术、标准、评价、范式等在内的一整套改革方案。

此外，教育部将启动高校在线教学英文版国际平台建设项目，爱课程和学堂在线成为首批入选平台。两个平台将汇聚最好的大学、最好的教师、最好的课程，提供给世界各国大学生进行在线学习，并提供尽可能指导、帮助和学习服务。

(责编：孙竞、熊旭)