勇挑重担爱国力行，争做堪当大任的新时代中国青年

在新冠肺炎疫情防控斗争中，以“90后”为代表的青年一代不惧艰险、冲锋在前，充分展现了新时代中国青年爱国奋斗、自强不息的良好精神风貌。在4.2万多名驰援湖北的医护人员中，就有1.2万多名是“90后”，其中相当一部分还是“95后”甚至“00后”。

习近平总书记在给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信中写道：“广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”这让全国高校青年师生倍感振奋、备受鼓舞，激励着广大青年勇挑重担，为打赢疫情防控阻击战贡献力量，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

近段时间以来，全国各高校纷纷开展大学习、大讨论、大实践，并通过新媒体平台“@大接龙”方式，掀起了全国范围内联学接力、互动分享的学习热潮。

百花齐放，各地各高校“@大接龙”活动如火如荼

3月27日，教育系统首场学习贯彻习近平总书记给北京大学援鄂医疗队“90后”党员重要回信精神联学会在北京大学召开。教育部党组书记、部长陈宝生在会上要求，各地各高校要按照“广学、深悟、精推、力行”的思路，紧扣时代背景，选好落实载体，勇于攻坚克难，用大白话讲清大道理，用正气歌凝聚正能量，用新办法占领新阵地，用好作品营造好氛围，迅速掀起学习贯彻总书记重要回信精神的热潮，切实把总书记的重要回信精神转化为扎实行动，实现全国高校青年师生的全覆盖。

在首场联学后，教育部启动了全国高校学习习近平总书记重要回信精神“@大接龙”活动。北京大学率先在学校官微上喊话武汉大学共启未来，武汉大学则在学校官微上回应与北京大学砥砺前行，两校的联学接龙拉开了全国联学接龙的序幕。

清华大学则和华中科技大学一起联学，从清华园到喻家山，两校学子云端共学堂，从同上党课到克隆班级，从科研讨论到线上招聘……大家并肩学习、并肩科研，共谱一首不负时代的青春之歌。

很快，北京、湖北两地的联学接龙迅速向其他省市传递。中国人民大学@复旦大学，北京航空航天大学@南京大学，武汉大学@四川大学，华中科技大学@西安交通大学，分别开启了上海、江苏、四川、陕西四省高校联学的序幕。与此同时，各省的省内高校接龙也如火如荼。

北京各高校依托官方微博、微信等新媒体平台，全景展示师生学习交流情况，分享师生学习心得，并进行学习“@大接龙”网络互动活动，形成不同高校“同学习、齐分享、共实践”的生动局面。中国人民大学以“让青春绽放绚烂之花”为主题鼓励青年学生勇担时代重任，并邀请北京工业大学、北京科技大学、中央财经大学分享“学习心声”。中国农业大学在官方微博、微信平台发布师生学习感悟，并与中国传媒大学、中央戏剧学院、北京工商大学互动。

联学的接力棒迅速在湖北省内各高校传递开来。武汉大学和华中师范大学、武汉理工大学、中南财经政法大学一起，分享了武大抗疫青年学习总书记回信精神的心得体会。武汉理工大学从武汉大学接过接力棒后，则和武汉科技大学、长江大学、湖北中医药大学一起，共同讨论青春如何在抗疫力行中向祖国告白。

“今天，江城之畔的华中科技大学，带来春意与呼唤，我们，在长安的暖阳里，送去祝福与期待。我们在西安交通大学，学习贯彻习近平总书记重要回信精神；我们在西安，开启陕西高校青春向上力；我们，一起用青春身影，展现新时代青年的最美篇章。”西安交大以视频、图片等形式展现了学校师生在抗疫中展现出的青年力量，并将接力棒传给了西北工业大学、西北农林科技大学。

目前，联学接龙“双驱牵引、四线连发、六点辐射”的主线已经形成，正在进入省际传递、省内深化阶段，全国各地各高校形成了联学习近平总书记重要回信精神的浓厚氛围。

爱国力行，用青年人自己的方式参加这场人民战争

在全国联学活动中，各地各高校充分发挥互联网新媒体的重要作用，结合学校优秀师生代表“校园巡讲、网络巡礼”，通过“微党课”“云班会”等形式，以及“学习强国”公众号、中国大学生在线、易班网等平台，积极参与网上接龙，互动传递，生动演绎、深刻表达所学所悟。

在北京，北京大学举办“同升国旗，共学回信”主题升旗仪式和“青春绽放”主题班会，通过视频连线分享北大人的先进事迹，自觉把回信精神转化为奋进动力。清华大学组织“同上一堂课”活动，引导学生把战“疫”中的科学数据和典型事例转化为制度自信的有力证据。首都师范大学将学习回信精神与宣传师生参与抗“疫”工作相结合，鼓励学生党员以实际行动引导带动广大同学讲好战“疫”故事。

“我们最大的90后已经而立之年，抗击疫情将是给我们最好的成长礼。”给总书记写信的北医三院骨科医生王奔在收到回信后感到十分惊喜和振奋，“我们即将立起的，不仅是信心和能力，还有更多的家国情怀和历史担当。我们青年一代一定是闯关夺隘、攻城拔寨的先锋力量。”

华中师范大学教育学院教师刘丽伟在学习后表示：“疫情是一面镜子，折射出‘90后’奋发向上、蓬勃昂扬的青春和无私无畏的奉献精神。经过这次战“疫”，我对坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信有了更加深刻的理解。”中国人民大学信息学院2016级本科生曹汉说：“作为一名90后的党支部书记，我会牢记好总书记的嘱托，以奋斗在抗疫一线的青年为榜样，积极发挥党员的先锋模范作用，与同学们一道在学习中实践、在实践中学习，努力做堪当大任的时代青年！”

除了谈体会、话担当，更多高校青年师生还通过“说”“唱”“写”“拍”“画”等生动活泼的形式，弘扬主旋律，传播正能量，为打赢疫情阻击战贡献力量。目前，教育部中国大学生在线#共抗疫情爱国力行#微博话题阅读量已达1.2亿。

情由衷而唱，歌来自心声。武汉大学、华中科技大学、四川大学、电子科技大学的学生们云端聚集，青春共唱原创抗疫公益歌曲《同胞手足》。复旦大学文、理、医科的同学们共同制作了原创歌曲《守护家园等春来》，90后研究生代表演唱和共同出镜，向每一位在抗击疫情中做出贡献的人致以崇高的敬意，传递了复旦学子诚挚的祝福和无限的希望。

笔墨当随时代，中央美术学院油画系辅导员李明带领学生们一起思考如何用自己的专业特长为一线战疫尽一份力量。他们创作了海报、表情包、短视频、手绘宣传画、书法、篆刻、漫画等丰富多样的近千件战疫题材作品，除了医护人员，还表现了警察、军人、志愿者、建筑工人、清洁工如何在本岗位上尽职尽责，在网上起到了凝聚人心、鼓舞士气的作用。

面对海外部分网络平台上的一些谣言和不实传闻，常州大学学生金学伟与一些国外学生一起，根据1分多钟的短视频《加油热干面》，制作了抗击疫情的英文科普宣传视频，在表达战胜疫情信心决心的同时，向世界展示了真实的中国。

这些用自己的视角、自己的语言、自己的体验、自己的方式进行的网络创作，充分展现了学习践行成果，让正能量始终充盈在网络空间。

勇挑重担，争做堪当大任的新时代中国青年

新冠肺炎疫情发生以来，全国高校青年师生以实际行动不辜负习近平总书记对广大青年寄予的殷切期望。

一大批 “90后”“95后”勇担重任、奋勇冲锋。北大援鄂医疗队年龄最小的队员刘金鹏在武汉度过了23岁生日，两个多月一直在ICU病房奋战，凡是插管、吸痰这些又苦又累又有风险的活儿，都是抢着干。

同样23岁的还有上海交大医学院附属仁济医院的李依，疫情发生后，她第一时间请战，1月23日除夕夜进入了隔离病区。在得知选拔援鄂医疗队员的消息后，她再次第一时间报名参战，后随援鄂医疗队奋战于雷神山医院。

武汉科技大学的“95后”女孩李慧主动申请进入任务较重的呼吸二病区工作，并要求不要告知家人，随后写下了“如有不幸，捐献我的遗体研究攻克病毒”的誓言。三峡大学的黄丹丹坚持在上班期间不吃东西、不喝水、不上厕所，就为了保证一个班只穿一套防护服。

他们都是舍生忘死、不怕牺牲的当代中国青年！

疫情当前，舍家为国、风雨同舟，成为许多高校师生的自觉行动。他们把对家人的担忧深埋心底，坚守在疫情防控的最前线，其中不乏新婚的夫妻、同行的父子、待产的妈妈。中山大学的梁玉婵在本该结婚领证的大喜日子，与“准新郎”商议后推迟领证日期，远赴武汉汉口医院在隔离病房里战斗，成为大家心中的“最美新娘”。四川大学的刘逸文，因为匆忙，走之前都没来得及跟年幼的孩子道别，很长一段时间孩子不知道妈妈去了抗疫一线。后来只能通过电话视频安抚小孩，“妈妈在打怪兽，等到击退病毒的那天一定会回家”。

很多大学生加入到社区志愿者服务队伍中来。中国矿业大学的“00后”武汉女孩谢小玉，主动报名成为志愿者，从“宅女”变成了早出晚归的社区“跑腿王”，为200多户人家送生活用品。北京工业大学材料学院本科生荆铭在成为一名社区志愿者后，当得知需要给隔离病患家属送饭、倒垃圾时，毅然坚定地说：“我来吧！”

为学习贯彻总书记重要回信精神，上海音乐学院组织开展了“沪鄂同心、守望相助”云辅导项目，为上海复旦大学附属儿科医院、武汉儿科医院4岁半到21岁的百余名医务人员子女、留守儿童，教授网上乐器课程及心理疏导。同样，在武汉大学，1270名“90后”“00后”一起，共同为武汉市100多家医院和全国援鄂医疗队598名医护人员子女提供“多对一”线上服务。

还有一些大学生发挥自身学科优势，为抗疫斗争贡献力量。北京航空航天大学计算机学院硕士研究生付莹莹在导师的号召和组织下，与十几名同样怀有科研报国热情的同学，组成疫情应急研究团队，开展基于大数据的疫情预测分析工作，团队提供的世界疫情预测地图、北京疫情风险地图、中国复工复产地图等可视化服务，以及每日疫情预测分析报告，为疫情研判分析和政策决策提供数据基础。

华中农业大学通过学校官方新媒体平台给全校师生发了一份特别接地气的倡议，希望返乡师生“亮明身份”“就地依法科学有序帮扶春耕备耕”。倡议书发出后，广大青年师生用投身春耕生产的实际行动“亮明身份”，知行合一。和华农师生一样，90后女大学生赵亚南就读于南京农业大学，这个寒假她回到了老家——内蒙古乌兰察布市的一个村庄，边上网课边等待开学的这段时间，正逢“春耕”伊始，她便将专业所学运用到了田间地头，还帮助村民育苗，为家乡生产助力。

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。坚定奋斗信念，勇担时代重担，书写爱国篇章，让青春之花绚丽绽放！

(责编：何淼、熊旭)