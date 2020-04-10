山西财经大学首批2020届毕业年级学生顺利返校

人民网北京4月10日电 （记者何淼）今日，山西财经大学（下称财大）寂静的校园迎来了久违的人流，首批471名本科毕业年级学生按时返校。

据了解，4月10日是山西省高校毕业年级开学的日子，按照省教育厅一校一策、分批分次的原则，财大18个学院的2088名本科毕业生将从4月10日开始分四个批次返校。

作为此次返校报到的第一名学生，统计学院师琴娜表示，今年是她经历的最漫长的一个寒假，从她接到返校通知的那一刻起，内心的激动便难以抑制。今天清晨5点，她就坐顺风车从忻州市赶往太原市，7点刚过就到了学校。

首位返校学生进入宿舍封闭区（校方供图）

据介绍，学校按照报送的返程信息登记情况，派专车专人接站，接站时查验学生证或一卡通，给学生测量体温并填写《学生健康状况信息登记表》。学生进入校园接待服务点，负责老师还要检查学生的健康码，检查通过后方能安排住宿并发放《学生作息指南》。学生进入学生公寓，将再次测量体温，进行登记。学生只有“闯关”成功才算完成入校手续。

“这时候开学心里还是有些紧张”师琴娜坦率地说，“经历了从校门到宿舍的一道道缜密、严格的关卡，深深感受到学校为我们织就的‘安全网’。老师们‘戴好口罩，注意安全’的提醒，校园里注意个人防护的标语，让我感觉接下来的学习会很安全，起初还有的一丝担心已经荡然无存了。”

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