北京精准资助，解决学生“疫”路之困

疫情牵动人心，学校也牵挂着身处五湖四海的每一位学子。

在疫情防控的“大考”面前，北京市各市属高校及各区教委学生资助管理部门积极行动，全力做好家庭经济困难学生、疫情影响家庭学生的帮扶工作，全面保障学生学习生活，解决学生后顾之忧，做好学生的坚实后盾和温暖港湾，帮助家庭经济困难学生群体顺利渡过疫情难关。

北方工业大学

启动紧急救助机制，为受到疫情影响的学生发放困难补助。疫情发生后，学校及时启动紧急救助机制，全面摸排学生家庭经济状况和受疫情影响情况，有针对性地制定并开展一揽子精准资助计划。据统计，各项补助的受助学生达到2154人次，受助金额达到110万元。通过这些经济上的帮扶，解决了疫情防控期间学生们的生活困难，为安心居家学习提供了坚强保障。

强化属地责任，实行网格化管理。学校明确辅导员、班导师工作职责，加强与本年级、本班级家庭经济困难学生的联系，通过建立微信群、使用小程序“打卡”、电话直接联系等方式，每日了解学生的身体状况、思想动态和实际困难。对于家庭发生变故的，学校心理咨询中心积极介入，开展心理健康咨询服务；对于学业有困难的，学校采取一对一“学霸”“键对键”辅导；对于家庭经济困难的，发放临时困难补助。

打造各种平台，广泛开展“云勤工助学”活动。针对绝大多数学生不在校，勤工助学活动无法开展的实际情况，学校调查、了解老师和学生的需求后，制定周密方案，广泛开展“云勤工助学”活动，设立云教学助理、云科研助理等岗位，让学生参与到教学和科研中。

此外，学校积极鼓励在校研究生投身防疫科研攻关项目，开展抗“疫”志愿服务，鼓励学生感恩回馈。国家助学金获得者令狐荣乾、王莎、李磊等积极参加家乡和社区的疫情防控工作，体现了北方工大学子的责任与担当。

北京农业职业学院

专项慰问在鄂学生，确保疫区学生稳定。为保障在鄂学生的基本生活，让学生们感受到来自学院的关怀和温暖，学院开展精准排查，向23名在鄂学子推送《致在鄂同学们的一封信》，并每人发放1000元慰问金。

积极排查，定向精准资助受疫情影响严重的学生。依据制定的疫情期间学生资助工作方案，各系部、校区积极开展受疫情影响家庭经济困难学生情况排查工作。截至3月3日，已为27名学生发放临时生活补助金28800元。

配合教学工作，积极开展互联网需求类资助。为保证“停课不停教，停课不停学”落实到位，在确保学生隐私不外泄的基础上，对低保、低收入和老少边穷地区等特殊困难群体开展专项需求排查工作，对一名福利院学生和多名边远地区学生提供通讯工具和上网流量等资助，保障了特困学生的网课需求。

北京信息职业技术学院

安排专项资金，实现学生资助“全覆盖”。学校在国家资助的基础上，使用按一定比例提取的学费收入作为学生资助专项资金，实现了疫情防控期间学生资助的三个“全覆盖”。学校对211名家庭经济特别困难学生，每生一次性补助300元，对245名一般困难学生，每生一次性补助200元。对本人或父母为新冠肺炎确诊病例的家庭经济困难学生发放专项特殊困难补助3000元；对本人为新冠肺炎疑似病例的家庭经济困难学生发放专项特殊困难补助2000元；对湖北籍家庭经济困难学生发放专项特殊困难补助1000元。实现了困难生、患病学生，特别是湖北籍困难生全覆盖。

相关部门积极响应，通力合作。学校财务计划处按照学校专题研究会精神，快速审批专项资金，确保资金顺利、及时发放给学生。各教学院系密切关注疫情防控期间家庭经济困难学生的实际情况，通过视频、电话连线等方式关注困难学生身心健康和现实需求，一对一进行针对性帮扶；为网络或设备不便的学生配备教师支持跟进，一人一策解决在线学习问题。疫情期间，学生资助工作办公室严格按照资助政策，及时、足额发放国家助学金等各项资助资金，帮助家庭经济困难学生顺利渡过疫情难关。

北京石油化工学院

北京石油化工学院及时落实教育部及北京市关于做好疫情防控期间学生资助工作的相关通知要求，全面排查，快速响应，发放多项专项补助，包括疫情期间湖北地区学生专项慰问补助、家庭经济困难学生专项补助等。

考虑到居家线上学习、线上求职对网络流量需求较大，北京石油化工学院决定向全校7364名学生每人发放100元专项补助，用于补助在疫情防控期间的流量费用，补助金于3月3日起陆续发放至学生的银行卡中。截止目前，学校在疫情期间已资助学生达8000余人次，发放补助共计97万余元，用来激励北石化学子共克时艰。

北京电子科技职业学院

疫情发生以后，学校立即开通疫时家庭经济困难补贴申请通道，通过问卷星、邮件等申报方式，点对点了解学生真实情况，并有效保护了学生隐私。收到学生申请后，学校结合原有家庭经济困难学生情况、疫情严重地区情况、辅导员对学生的日常了解等信息综合分析，严格评审，分类给予资助。截至目前，学生资助管理中心已审批发放疫时家庭经济困难补贴169人次，共计20余万元。此外，网络授课期间，学校还为同学们发放了线上教学期间手机流量补贴，切实响应国家“停课不停学”号召，保证学生无忧在线学习。

机电工程学院张顺生同学说：“疫情防控期间，我充分感受到学校的关心，为我们这些家庭经济不宽裕的学生提供补贴；及时发布各类防疫知识，让我减少恐慌；班主任和辅导员也时常向我和家长了解近况、关心健康。疫情很残酷，学校的关心却很温暖，很感谢学校。”

北京市房山区学生资助管理中心

北京市房山区学生资助管理中心启用疫情应急方案，采用网络、线上办公模式，积极落实好疫情防控相关职责，谋划和部署新学期学生资助的各项工作。

中心于2月17号向区域内88所中小学、9所高中、2所中职、100余所幼儿园下发通知，积极完成义教阶段助学补助、生活补助，高中和中职阶段助学金、免学费，幼儿园减免保教费等的数据收集上报统计工作。

中心通过“线上办公”，主动及时将“应急资助关爱”“资助政策宣传”“在线精准认定”等举措送达学校、学生，实现“资助服务零距离”。

中心还要求，对于已经毕业且处于还款期的国家助学贷款借款学生，在疫情防控期间因受疫情影响不能正常还本付息的，按相关规定可合理延后还款期限；如因患新型冠状病毒感染肺炎失去还款能力的，要协调经办银行启动救助机制，为其办理代偿应还本息相关手续，减轻他们的还款压力。

记者 冉阳

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)