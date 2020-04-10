就业进行时 “云招聘”中如何掌握更多招聘信息？

扎实做好湖北高校毕业生就业创业和校园疫情防控工作

党中央、国务院高度重视高校特别是受疫情影响较重湖北地区高校毕业生就业工作，出台了很多帮扶政策，关键是抓好落实。湖北、武汉和各高校要做好就业服务和指导，优化网络招聘流程，加强特殊困难群体帮扶。有关部门要加强倾斜支持，坚决纠正对疫情严重地区劳动者的就业歧视，千方百计把疫情对毕业生就业的影响降到最低。

教育部面向战略性新兴产业、电子商务行业开展“24365校园招聘”专场活动

据悉,教育部面向战略性新兴产业、电子商务行业开展“24365校园招聘”专场活动。目前“24365校园招聘”平台共提供833万条岗位信息,累计新增注册人数132万人,投递简历超过1100万人次。据介绍,教育部后续将推出更多专场招聘活动,围绕重点行业、重点领域、重点区域,提供更多岗位信息,促进岗位需求与毕业生就业精准匹配。

宁夏开展“千校万岗”行动 为高校毕业生提供岗位5041个

宁夏首场“千校万岗·就业有位来”高校线上大型招聘会近日举办，共计吸引了3484名全区高校毕业生报名参会，同步在线面试最高达494人，在线投递简历6528份。“千校万岗”行动实施以来，在全区各级团组织的共同努力下，宁夏19所大中专院校积极行动，成效显著。今年“千校万岗”行动开展以来，已发动667个企业，为全区大中专院校毕业生提供5041个岗位。

湖南多举措助力高校毕业生就业 精准帮扶湖北籍学子

当“春招”遇上疫情，如何应对？据湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心统计，截至3月22日，该省已举办大中型网络视频专场招聘会1920场，26339家用人单位报名参会，提供239763个岗位需求，473063位学生报名参加，意向签约27918人。疫情发生以来，湖南各高校积极对湖北籍家庭困难学生进行资助。除了经济支持，湖北籍学子还得到高校多方面的帮扶。

山西高校打出“组合拳”做好毕业生就业工作

每年的三四月是毕业生就业的黄金期。但在新冠肺炎疫情影响下，高校延期开学、各类面试推迟、招聘会取消，这无疑是一场意料之外的考验。面对新情况，山西省各主管部门和高校采取多种举措助力毕业生就业——云招聘、云面试、空中宣讲、远程指导、电子签约领 offer…… 让疫情下的高校毕业生招聘工作不仅有力度更有温度。

福州地区高校毕业生线上招聘月启动

“福州地区高校毕业生线上招聘月”活动启动，将持续至月底，通过双向打通用工、就业信息渠道，帮助企业解决员工短缺问题。截至目前，共有1515家用人单位参加线上招聘，提供91595个工作岗位；来自全国各地的10545名求职者线上求职，10495人次与用人单位达成初步就业意向。

3月份已经过去，“云招聘”因疫情而成为当下的主流招聘方式，也让同学们发现了“云招聘”的便利，还有许多人希望“云招聘”在未来能成为常态。那么，我们如何在“云招聘”中获取更多的招聘信息呢？一起来看！

辅导员发布信息

毕业班班群里辅导员们总是会贴心地发布各类招聘信息，信息可能来自校友会，也可能是学校、学院为大家争取的“福利”。越发临近毕业，越能感受到学校的温暖，多多关注辅导员发布的招聘信息，抓住更多就业机会。

学校就业网站

没错，除了操心大家的学业，学校也很关心毕业生们的就业问题。各个学校的就业网站上相关招聘信息，大都经过学校审核，为大家提前把关。不同的企业会选择与不同的学校对接，提高招聘效率，反过来也说明某学校的相关专业和教育质量受到企业认可，提高了大家应聘时的成功率。

企业官方招聘网站

主动出击，浏览企业的官方招聘网站，找到校招等相关栏目，选择和自己职业发展方向匹配的岗位进行简历投递。了解并记录企业的招聘时间及进程，还能根据岗位要求提前补课，提高自己与心仪公司的岗位匹配度。

行业招聘网站

还有一个便捷的方法就是去行业招聘网站上寻觅就业信息。如果你已经决定以后做哪行，走哪条路，行业招聘网站上就已经收集这行业的大部分招聘信息。获取别人归纳整理好的信息，能帮我们在招聘季里省去许多筛选信息的时间。

企业内部员工推荐

传说中的内推就是通过企业内部员工推荐，把简历直接投递给hr。根据企业的规定，可以直接省略掉校招繁琐的笔试和群面等环节，或是越级到电面、hr面、部门主管面试等。恰当地利用人脉资源，也是职场上的必修课。内推名额有限，遇到别害羞，要抓住机会哦。

人民网大学生就业服务平台

人民网通过人民智云APP推出大学生就业服务平台，提供“一键通”“空中宣讲会”“云互动”等特色信息服务。此外，平台广泛宣传和助推就业资源对接，联动企业、高校及地方政府，在特殊时期进一步助力大学毕业生顺利就业。目前已有9个招聘专题、4个招聘专区，分类涉及各行各业，超多招聘讯息等你查收。

(责编：郝孟佳、熊旭)