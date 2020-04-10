原标题：网上教中文的精彩打开方式

西班牙马德里爱华中文学校吴易威老师（上排中）和学生在网络中文课堂上。

西班牙马德里爱华中文学校张玉老师在为学生上网络中文课。

泰国宋卡王子大学普吉孔子学院陈良玉老师在为学生上网络中文课。

新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，多国升级防控措施，停工停课。受疫情影响，不少孔子学院和海外中文学校将线下中文课程移到线上，推出了形式多样的教学形式，在与学生的互动实践中实现了“停课不停学”。

初次网络授课效果好

西班牙马德里爱华中文学校的老师们经过1个月左右的教学方案商讨和培训，4月4日正式推出了中文网络课。开课的第一天，在正式开课前，老师们先和学生们聊起天来。

正在爱华中文学校执教的张玉老师说这是她第一次接触网上授课这种教学方式，“说实话，第一次上网课之前我挺激动，也有些紧张，怕孩子们不配合，怕课堂教学软件运用不熟练，但是一节课下来，发现只要有信心，将每个知识点内化于心，就会顺利很多。学生们第一次接触网课觉得挺新奇的，脑筋转得也很快。虽然第一次上课只有两个小时，但比线下课3个小时讲到的知识点还多。”

正在西班牙读初一年级的柴润泽，是爱华中文学校的学生，正在适应线上授课这种模式。“线上授课有问题可以直接问老师。虽然我很想念在教室里和同学们在一起的日子，但是上网课也能看到老师和小伙伴们。”

对爱华中文学校的老师和学生来说，都是第一次接触网课，只能在摸索中往前走。“为了保证教学质量，在教学方案上多下功夫很重要。”爱华中文学校校长黄小捷说。

考虑到线上教学不能像线下教学一样，老师和同学可以进行面对面交流，爱华中文学校实行的是10人以下的小班制，旨在保证线上课程的教学效果。“从了解教材到选定课程时间，从网络授课的课件如何做到新颖到教师培训如何做到突出重点，从老师在网络课上的语音、仪容、亲和力到如何熟练操作网络课堂教学软件……大家都反复商讨，力求做到最好。如今，我这个第一次接触网课的老师，在课堂上如果学生遇到了软件使用问题，也能迅速帮他们解决。”张玉说。

老师教学花样多

网络授课因为缺少老师和学生之间的面对面互动，如何让学生在网课时间中专注于老师所讲的内容，是教授网络中文课的老师面临的挑战。

从2月泰国宋卡王子大学普吉孔子学院开设线上中文课程起就在教学一线的陈良玉老师介绍了自己的经验，她说：“有时候我会通过展示一些泰国的明星图片发散大家的思维，有时候会采取情境小游戏的方式吸引学生，例如讲到点餐这节课时，让学生轮流扮演服务员，互相提问。”陈良玉老师的网络课不仅吸引了来自泰国的学生，也有来自越南、老挝的学生等，虽然大家相距甚远，但因中文聚在了一起。“这是线下课程做不到的。虽然有学生听不懂泰语，但一看到我和泰国同学进入角色扮演环节，开始互相提问时，就会积极加入。” 陈良玉说。

与张玉同在爱华中文学校执教的吴易威老师也总结了自己的小窍门，“为了大家理解得更为直观，讲解课文前，我会提前准备一些与课文相关的中国文化或历史典故的视频”。清明节前后，吴易威带着学生学习古诗《春夜喜雨》。为了让学生们了解诗作者杜甫，不仅为学生们介绍了这首诗的背景，还介绍了杜甫草堂的由来。对年纪小的学生来说，对中华饮食比较感兴趣，吴易威便和学生们一道讨论清明节的饮食习俗。”

为了激发学生们的学习兴趣，张玉除了从内容上不断进行调适，还抓住了多媒体这个“发力点”，“线上教学同线下授课相比，时间、方式和地点更加灵活，比如我会利用有趣的视频动画和卡通图片对课本知识进行补充，让学习不那么枯燥。”

课后复盘有技巧

对网络中文课来说，如何让学生巩固课堂知识、如何及时了解学生的课业进展等也是老师面临的挑战。

针对线上教学互动有限的短板，陈良玉以自己所教授的课程为例介绍说：“我们孔院的基础汉语课程每周三天，每天两个小时，由于网课和大家接触时间较短，我便和学生们在课后建立了学习交流群。目前群里有50多人，除了讨论中文语法等学习问题，大家还会在群里即兴开展中文绕口令比赛。比如，‘4’和‘10’这两个数字的辨别对于泰国人来说不是很容易，挑战者把自己的绕口令语音发到群里，不仅活跃了气氛，也让大家感觉到，即使是线下课程，中文也在身边。”

群里的学生大多已经工作，他们来自东南亚各国的不同行业，有的是汉语零基础水平，有的已经学习过一段时间的汉语，每天大家都会在群里交流一些简单的汉语句子，有问题就一起探讨，同学们也可以互帮互助，有汉语基础的同学可以帮助汉语零基础的同学尽快入门。

“推出中文互动学习群后，学生们很是喜欢，这也给了我启发，即使疫情结束， 也可以保留这个群，让中文教学的方式更加多样化。”陈良玉说。

“我很喜欢大家一起在线上互动的学习方式。对我来说，线上学习有一个很大的优势，即能够随时随地在软件上回顾老师讲的内容。” 正在陈良玉网络中文课堂学习汉语的泰国学生宁宁说。

（文/王淑晨；本文图片均由采访对象提供）

(责编：李依环、熊旭)