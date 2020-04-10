原标题：国际汉语教师，这份线上教学指南请收好

受新冠肺炎疫情影响，不少孔子学院都将汉语课堂从线下转移到了线上。对于很多学员来说，这是一种全新的体验，而对汉语教师们来说却是不小的挑战。很多老师反映，与学员流畅沟通及调动学员学习积极性等是目前较为棘手的几个问题。

针对这些问题，老师们分享了自己的网络教学经验，给大家支招。

教学过程中与学生沟通难？

来试试这些方法

对如何在网上与学生流畅沟通，老师们有什么样的高招呢？

如果是因为网络等原因导致的沟通困难，南非德班理工大学孔子学院汉语教师志愿者徐艳丽表示，如果部分学生的网络特别卡顿，可以一边用电脑与学生进行文字沟通，一边通过手机视频，二者同步进行。

如果是因为学生不理解课程内容导致的沟通困难，澳大利亚西澳大学孔子学院汉语教师王春晖认为，汉语教师在准备网络授课时，应准备更多的教学内容，还要经常观察屏幕上学生的表情与反应，并及时询问，判断学生是否听得懂。

另外，汉语教师应及时回答聊天记录中学生的问题。在课程结束后的学生小组讨论环节中，教师要注意掌控节奏。

意大利米兰国立大学孔子学院汉语教师志愿者孙铭阳表示，在线下课堂中，学生可以通过老师的一些肢体动作理解其表达的意思，但网上教学时，学生无法看到这些，这时候就需要教师有足够耐心，用比上课时更慢的语速让学生明白教师所表达的指令。

除了上述方法，也可以借鉴米兰国立大学孔子学院施雅利老师的方法，提前10到15分钟进入直播平台与学生进行交流。就像平时在教室上课一样，老师早点进入教室，与学生交流其学习情况，解答他们的问题，给直播课堂暖暖场。

此外，可以适当借助学生母语或英语，将指令的关键词打出来，让学生通过“看”，直观地明白教师的想法。

学生上课热情不好保持？

也许是没用对方法

在线下课堂，老师可以通过学生的反应，及时更改教学方式激发学生的上课热情。但是在网上课堂中，隔着屏幕如何才能调动学生的积极性呢？

孙铭阳建议，可以在讲完生词、语法或者一部分内容的时候缓解一下上课气氛，让学生精神放松后再集中精力听课。比如，可以放一小段中文歌曲或是一个简短的小视频。如果是年龄比较小的学生，可以适当给予奖励。

即使是网络课堂，也需要学生互动，要适时提问学生，确保其在认真听课。

乌克兰南方师范大学孔子学院的栾晔教师的经验是通过制作精美的课件及教具卡片，设计有趣的、有意义的会话活动等调动学生的学习热情。

在巴林大学孔子学院，老师们通过展示卡片、共享文化视频，调节课堂氛围。课余时间，教师们通过使用“WhatsApp”软件和学生保持密切联系，追踪汉语直播课的教学情况和学生反馈，完善网课教学方法，提高学生的上课积极性。

除了增加一些课堂小活动外，增强学生之间的互动，也是提升学生上课热情的必备法宝。施雅利建议，老师们可以布置一些小组作业，然后在课上反馈成果。小组作业不仅能让学生之间增强互动协作，保持学生在课下的学习热情，还能通过课上成果展示获得成就感，从而保证上课的热情。

在荷兰格罗宁根孔子学院，老师们还利用“Zoom”平台为每个班的学生提供每周两小时的课后辅导，学生们可以自愿参加。学生们表示，课后辅导效果很好，问题及时得到了解决，自己对汉语课也更有信心了。（孔媛）

(责编：李依环、熊旭)