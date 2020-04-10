“云课堂”如何提升教学效果？一线教师来支招

人民网北京4月10日电（李依环 吴杰婷）特殊时期“停课不停学”倡议下，“云课堂”改变了传统授课方式，通过网络云平台等实现了师生间的“亲密接触”。自2月起全国多地开展线上教学以来，云端课堂引发广泛热议。有人说直播课形式单一，效果打了折扣；也有人说直播课让师生间打破了时空界限、更加畅所欲言。

为高质量完成线上教学工作，大学教师们做足准备工作，努力提升教学效果。如何才能让学生在“云课堂”收获好的学习效果?一线教师们特别分享了自己的经验和小窍门。

广西大学《通用学术英语》教师任蓉——

“‘线上教学’ 不是老师的独角戏，要以好的学习效果为本”

任蓉老师居家为学生授课（受访者供图）

“‘线上教学’ 不是老师的独角戏、一言堂，也不是学生在线孤单地自学完成作业，而是要让学生得到与传统课堂实质效同的学习体验和效果。”在任蓉看来，教师对何为“线上教学”的理解和技术实施，是线上教学的首要保证。

任蓉表示，要丰富教学方法，采用老师提问、学生互评、师生共享各自屏幕、结合实例讲解等方式让线上课堂也热闹起来，抓住屏幕另一边久坐的学生的注意力，激发兴趣，提升学生主动参与度，让学生喜欢线上直播课。

同时，任蓉提出，要引导和帮助学生建立良好的自律学习习惯。直播课要求学生居家状态下也要规律的起居作息按时上课，进入集体学习状态，创造教室中同样的集体学习氛围。在授课中，任蓉直接在ppt页面上注释笔记或直接用word板书重点，让学生可以有意识地跟着老师清晰地做笔记，由此促使学生形成一种良性、自律的学习习惯。

天津大学《人工智能概论》教师陈曦——

“5P教学法”助力线上教学“千里传音、万里实验”

陈曦居家教授《人工智能概论》课程（受访者供图）

据悉，陈曦所在的课题组在国内率先开发了远程人工智能实验室，通过远程控制实体实验设备，实现了人工智能、机器人、智能制造等软硬结合类实验，让学生亲身感受技术本身的魅力。在近期的线上教学实践中，陈曦总结并提出了“5P”教学方法：

1.Passion，即创新热情。“千里传音、万里实验”这种远程实验的模式引发了学生学习人工智能的兴趣，鼓励学生独立思考，结合抗“疫”需要让学生设计人工智能在疫情防治过程中的应用项目，把“学生”变成创意者（批判性思维训练）、设计者（设计思维训练）、行动者（制作能力训练）和分享者（项目路演）。

2.Process，即全过程考核，保障教学质量。利用远程实验室的全自动考核功能，可实现无人值守下的实验全过程记录与评价，改变现有人工考核中考核点有限、手段单一的弊端，有效提升了实验教学质量。

3.Project，即打破原有课程体系。以人工智能设计项目为牵引组织授课内容，把“授课内容”变成“设计项目”，要学会何种技能就在实验中锻炼何种技能。

4.Patulous，即知识的可扩展性。作为专业选修课，实验题目设置中充分考虑了与后续专业课程的衔接，设置了自主避障、SLAM等承上启下的实验题目。

5.Package，即一揽子式的课程内容讲授。课程打破原有人工智能、机器人概论、机器视觉、语音处理、计算机图像处理、边缘计算等课程界限，按智能自主系统功能重新整合知识点，为学生讲解一揽子的解决方案。

东南大学土木工程学院《国际建筑市场与工程管理》教师李启明、邓小鹏——

精心做好前期准备，以学生学习效果为本

李启明老师居家为授课做准备（受访者供图）

一位在江苏、一位在湖北，特殊时期，李启明、邓小鹏两位教授“搭档完成”了《国际建筑市场与工程管理》这门课程。李启明是一位工作了30多年的老教师。面对这种新的教学形式，两位老师坚持要让自己的教学保质保量完成，哪怕比平时花多2倍的时间备课。邓小鹏教授春节期间回到湖北老家，之后就一直在那里。他身边只有一部手机，尽管如此，他还是克服种种困难，努力将课上好。

为保证正常的线上教育，课程组实施了线上+线下相融合的教学模式。对于如何提升教学效果，两位老师提出了以下三点体会：

一是注重平时积累。课程组在2019年进行了本课程的在线开放课程建设，已完成全套的MOOC课程录制。同时，课题组有大量的科研成果和研究报告，充足、优质的教学资源为此次在线教学提供了充分的保障。

二是精心组织准备。此次教学模式改变是一次全新的尝试，为此，2月初课程组成立了在线教学课程工作组，设立了2名博士生教学助理，开展充分调研和准备工作。包括前期修订、完善教学大纲、教学日历；调研、比选各种在线教学软件和工具；制定每节课的教学教案和脚本；以及确定教学方案后实施的课前模拟。正是这样充分的准备工作，在线教学得以顺利开展。

三是坚持以学生为本。此次疫情是一次突发的公共卫生事件，部分师生身在疫情严重的地区。在教学工具的选择上充分考虑各类学生的实际困难，选择网速稳定、软件可靠的教学环境，以保证每个学生都能正常学习。教学内容的设置上大量结合新冠肺炎疫情等时事热点进行课堂讨论，将思政元素融入课堂在线教学，加强对学生的人文关怀。

首都经济贸易大学管理工程学院教师刘经纬——

“用尽可能短的时间让学生理解知识点”

为提升上课效果，刘经纬老师综合运用多平台、多屏幕给学生上课（受访者供图）

网络授课的特点和优点是大范围、高效率、低成本。以前做毕业设计的时候，每周要给学生技术教学10多个小时，现在有了网课，学生可以先去看录播，老师最多只需每周答疑1个小时就可以了。网课的传播知识和正能量的速度非常快，以前一个学期才能帮助最多200个学生，现在一周就能帮助1000多个学生，而且这个数据则加速度还在不断提升。

对刘经纬而言，在网上授课时面临最大的挑战，是如何在10分钟的视频里把一个知识点讲清楚，而且要流畅地一次性完成录制，还要保证录制效果。在这个过程中他总结了如何用最简单的方法把学生教会。短短的10分钟，要完成学生学习兴趣的激发、知识技术的传授和学生成就感的促成；同时也把专业的录制技术（实时抠像剪辑）、项目管理技术（虚拟团队协同办公）和主播直播技术进行了深度实践学习。他表示，在网络教学过程中，自己对教师的职业价值与使命有了更为深刻的认识，这让他无比激动。

西南交通大学《风险投资理论与实务》教师杨溢——

“‘活’是线上教学的灵魂，要充分调动学生的学习自主性”

杨溢老师正绘声绘色为学生讲解课程内容（受访者供图）

线上教学是一种开放式的授课方式，不仅为教学提供了多样化的教学方式，也为学习提供一个丰富的平台资源。《风险投资理论与实务》以超星学习通为主要线上教学平台，结合多种平台和渠道的优势，开展了线上教学。

在杨溢的教学实践中，理论部分以录播方式进行重要知识点的讲解，便于学生根据自身学习情况进行暂停或回看学习，并配以案例、文献、小视频等资料，在丰富完善理论知识体系的同时，打破枯燥的视频学习，提高学生的学习兴趣。实务部分以主题讨论、问卷、直播交流等形式展开，可以让学生有更加充足的时间，利用丰富的网络资源进行实务的拓展学习与交流，教师进行引导与点评，真正实现学生学习的自主性。

杨溢表示，“活”是线上教学的灵魂。让教学方式“活”起来，不再只是课堂讲授，还可以是直播、录播，在线答疑；让教学内容的呈现形式“活”起来，不再只是课件，还可以是文献、视频、案例；让学习方式“活”起来，不再只是听讲，还可以是案例分析、小组讨论、主题交流。

北京工商大学《大学物理》教师陈晓白——

“线上教学要取得好效果，需要严格管理和及时辅导配合”

陈晓白老师在办公室综合运用多平台、多工具为学生讲课（受访者供图）

北京工商大学理学院陈晓白教授本学期主讲《大学物理》《物理实验》等课程，她谈到，线上教学具有挑战性，作为高校教师，要不断学习新技能，提高自己的教学水平，保证和提高教学质量。

对于如何更好开展线上教学，陈晓白提出以下几点建议：

1.努力学习平台使用方法，开设备用课堂。网上或商家推荐的教学平台很多，选择一个相对稳定的平台，开课前熟悉平台基本功能的使用，同时做个预案，万一主选平台堵车，可临时启用备用课堂。

2.精心准备教学资料，明确教学要求。根据教学要求制作课件，精心组织课堂教学。教学要求和安排尽量详细和明确，并提前给学生。由于突如其来的疫情，很多学生没能买到教材，教师应尽量给学生提供一些电子资料，推荐相关的课程视频和国家精品课程网址，帮助学生解决教材一时半会儿不能到位问题。

3.加强线上管理和辅导。线上教学要取得好效果，需要严格的管理和及时的辅导配合。教师要掌握学生出勤情况，及时了解缺课的原因，了解学生学习状态，及时收发作业和辅导答疑。

4.关注线上教学的一些细节问题。教师提前进课堂，语速适中，时常注意讨论区的信息，及时调整课堂策略。

(责编：李依环、熊旭)