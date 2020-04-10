北工商打造“创业云课堂” 精准服务学子创新创业

新冠肺炎疫情发生以来，北京工商大学招生就业处创新工作方法、探究新的创业指导与活动模式，在学生学业顺利进行的基础上，推进并开展了丰富的创业指导与服务活动。

统筹资源，积极打造“创业云课堂”

疫情期间，该校招生就业处组织开展线上讲座等活动共计20余场，包括“疫情下半场——大学生创业项目生存指南”、“疫情后时代——创业项目如何‘从0到1’”、创新创业大赛专题系列等内容，通过线上“云课堂”直播的形式，丰富学生创新创业知识储备，提升学生创新创业能力。

同时，学校联合北京市教委，为入驻学生创业园的项目团队提供了“创新创业在线学习课程”，包含了互联网营销模式、大学生创业法律风险防控、财务税务、创新思维培养、创业与职业生涯发展、团队组建、创业机会、商业模式设计、创业计划书等丰富课程，帮助创业团队提升创业项目实践能力。

创新形式，开展线上创业活动

该校招生就业处积极邀请创业校友开展创业沙龙活动，为同学们分享关于创业方向如何选择、如何规划战术行动以最快达到战略目标、如何融资、如何打造产品DEMO等经验，下一期创业沙龙还将邀请校友以“创业路上的风景，就业机会的到来”为分享主题与同学们见面。

疫情期间，在符合国家防疫规定的前提下，学校有多支创业团队工作仍有序运行，招就处还组织开展了创业团队风采展示活动。目前已推送了“学业创业两不误，齐心协力抗疫情”和“蓄力！待发！--带你玩转良乡的四巨头”两支团队的相关内容。

聚焦学生，提供精准有效的指导服务

创业园微信群实时沟通交流、线上调研需求、特别关怀湖北地区学生......特殊时期，北京工商大学招就处努力为创业学生提供有效指导和服务，并开展了“‘创业说’——创业者心路历程分享活动”，采取线上公众号推文的形式，广泛分享创业园优秀入驻团队负责人的创业心路历程和经验。

同时，积极创新指导模式，开展“‘创业帮’——线上创业项目路演及在线专家指导活动”，积极邀请创业校友、投资人、企业家、创业指导专家等创业导师，采取线上多对一、个性化项目指导的方式，为同学们提供细致、有针对性、扎实有效的项目指导。

该校招生就业处有关负责人表示，今后还将开展更多更有效的创新创业指导与服务活动，不断培养学生的创新意识和创业能力，为同学们的创新创业梦想插上翅膀，展翅高飞。

（来源：北京工商大学）

(责编：李依环、熊旭)