人民网>>教育

北工商打造“创业云课堂” 精准服务学子创新创业

2020年04月10日14:01  来源：人民网-教育频道
 

新冠肺炎疫情发生以来，北京工商大学招生就业处创新工作方法、探究新的创业指导与活动模式，在学生学业顺利进行的基础上，推进并开展了丰富的创业指导与服务活动。

统筹资源，积极打造“创业云课堂”

疫情期间，该校招生就业处组织开展线上讲座等活动共计20余场，包括“疫情下半场——大学生创业项目生存指南”、“疫情后时代——创业项目如何‘从0到1’”、创新创业大赛专题系列等内容，通过线上“云课堂”直播的形式，丰富学生创新创业知识储备，提升学生创新创业能力。

同时，学校联合北京市教委，为入驻学生创业园的项目团队提供了“创新创业在线学习课程”，包含了互联网营销模式、大学生创业法律风险防控、财务税务、创新思维培养、创业与职业生涯发展、团队组建、创业机会、商业模式设计、创业计划书等丰富课程，帮助创业团队提升创业项目实践能力。

创新形式，开展线上创业活动

该校招生就业处积极邀请创业校友开展创业沙龙活动，为同学们分享关于创业方向如何选择、如何规划战术行动以最快达到战略目标、如何融资、如何打造产品DEMO等经验，下一期创业沙龙还将邀请校友以“创业路上的风景，就业机会的到来”为分享主题与同学们见面。

疫情期间，在符合国家防疫规定的前提下，学校有多支创业团队工作仍有序运行，招就处还组织开展了创业团队风采展示活动。目前已推送了“学业创业两不误，齐心协力抗疫情”和“蓄力！待发！--带你玩转良乡的四巨头”两支团队的相关内容。

聚焦学生，提供精准有效的指导服务

创业园微信群实时沟通交流、线上调研需求、特别关怀湖北地区学生......特殊时期，北京工商大学招就处努力为创业学生提供有效指导和服务，并开展了“‘创业说’——创业者心路历程分享活动”，采取线上公众号推文的形式，广泛分享创业园优秀入驻团队负责人的创业心路历程和经验。

同时，积极创新指导模式，开展“‘创业帮’——线上创业项目路演及在线专家指导活动”，积极邀请创业校友、投资人、企业家、创业指导专家等创业导师，采取线上多对一、个性化项目指导的方式，为同学们提供细致、有针对性、扎实有效的项目指导。

该校招生就业处有关负责人表示，今后还将开展更多更有效的创新创业指导与服务活动，不断培养学生的创新意识和创业能力，为同学们的创新创业梦想插上翅膀，展翅高飞。

（来源：北京工商大学）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

立足新时代，如何上好劳动教育这门“必修课” “蚕豆种植、土豆种植、种桑养蚕、小兔养殖、……”在浙江省杭州市富阳区富春第七小学，孩子们挽起袖子、走向田间，亲身体验农场劳作，与植物、动物的生命建立起了亲密的联系。 【详细】

原创报道|

2020年高考延期后有哪些新安排？教育部10问答详解 教育部正式发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。据教育部网站消息，教育部有关负责人今日就高考安排及相关工作回答了记者提问。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved