华电专属“大礼包”包邮到家 学子宅家也能做实验

人民网北京4月10日电 “这也太酷了！这是我收到过的最惊喜的快递，我现在真的好期待接下来的远程实验课啊！”来自华北电力大学自动1801班的白彦刚同学难掩激动。近日，来自五湖四海的400余名华电学子都收到了一份学校邮寄的“同款惊喜”——《数字电子技术基础实验》实验器材“大礼包”，有了这个大礼包，同学们不返校、不见面，在家里远程也能“真”实验！

一直以来，大学实验课程在培养学生严谨的学习态度、活跃的创新思维以及理论联系实际的综合能力等方面具有无法替代的作用，华北电力大学高度重视疫情期间的远程实验教学工作，多次召开专题会议研讨方案，努力解决“疫情期间学生无法返校进入实验室完成实验”的问题。

“学生不能返校，我们就让实验器材包邮到家！”该校电工电子实验中心主任孙淑艳说道。她和实验中心的老师们根据《数字电子技术基础实验》的课程特点，设计了一份“基于面包板的汽车尾灯控制器的设计”的实验器材“大礼包”，并马上在互联网上为同学们采购了相关实验元器件与工具，按照设计所需元器件清单打包封装，“点对点”快递、包邮到家，让同学们“宅”在家里也能完成数字电子技术的实物实验。

元器件分装、实验工具打包

该校自动1804班王耀羽同学说：“当我看到其他同学在朋友圈‘炫耀’收到的实验器材包裹时，我有点不相信，同时又有点小期待，每天都盯着家门口的快递，直到我也收到了这样一份来自华电的‘礼物’，我迫不及待拆开快递，包裹里琳琅满目好像一个小实验室，课堂上学到的东西终于被拿在手里啦，期待这堂奇妙的实验课。”

对于不方便邮寄的大型实验设备、精密实验仪器，电工电子实验中心的老师们说：“实验室设备出不去，我们就在线上把同学们请进来！”早在2019年8月，实验中心就一直在积极探索“线上”+“线下”混合式教学模式。面对突如其来的新冠肺炎疫情，实验中心老师们在学校的大力支持下，充分利用互联网技术，在寒假结束前成功搭建了“远程虚拟实境实验平台”，让同学们在家也能通过网络，远程操作实验室内的真实设备。

虚拟实境实验平台远程操作界面

据悉，与只用计算机模拟的传统“仿真实验”有所不同，借助“远程虚拟实境实验平台”操作的是实验室内的真实电路、测量的也是真实的电路参数。该校模电实验指导教师苏畅介绍，模拟电子线路的特点和难点正是电子元器件具有很强的参数离散性。单纯的仿真软件无法真正模拟电子线路的实际运行状况，远程虚拟实境平台基于实物构建，利用虚拟设备实现电路搭建、调试和测量，最大程度还原了实物实验流程及关键问题。学生在实验时可得到及时引导，需独立判断、对照分析，进而全面审视知识结构，真正得到锻炼。”

“无论是让实验器材包邮到家，还是让学生们线上进行实验，我们都希望每一个学生能够在家中远程做‘真’实验、学‘真’本领，有‘真’收获。”华北电力大学电工电子实验中心的老师们表示，希望这些宝贵的经验，在疫情过后能够继续发挥作用，教师群体也愿意积极探索远程实验教学新模式，充分利用网络信息新技术，不断提高实验中心的实验教学质量。（文/李依环 柳赟 杨天明；图片由华北电力大学提供）

(责编：李依环、熊旭)