“24365校园招聘”推进大学生“互联网+”精准就业

人民网北京4月10日电 （记者何淼）近日，为进一步提升教育部“24365校园招聘”服务水平，更加精准有效对接岗位需求和毕业生求职，教育部高校学生司（下称高校学生司）、全国高等学校信息咨询与就业指导中心（下称高校信息就业中心）邀请多家国内知名招聘网站、教育机构和宣传媒体召开“24365校园招聘”研讨会，旨在加强和推动政府、用人单位、高校紧密合作，共同推进高校毕业生“互联网+”精准就业。

“24365校园招聘”服务活动作为教育部应对新冠肺炎疫情影响，强化大学毕业生稳就业、早就业、就好业的创新举措，提供的就业岗位拓宽了就业渠道，创新了求职方式，使毕业生信息搜索、岗位咨询、简历投递实现“空中对接”。

“互联网+”就业前景广阔

据介绍，“24365”校园招聘服务活动自2020年2月启动以来，在高校学生司、高校信息就业中心和五大招聘网站的共同推动下，活动服务平台发布了来自企事业单位的833万条岗位信息，汇集了大量就业需求；132万人在线注册并投递简历逾1100万份。据了解，目前通过“24365”平台及五家招聘网站实现就业的毕业生数占全国已就业毕业生总数的三分之一。

岗位需求与毕业生求职精准对接

据了解，受疫情因素影响，就业岗位数量减少、学生求职诉求多维、供求信息匹配低效等是制约求职招聘的重要因素。为应对当前严峻的就业形势，“24365校园招聘”服务活动平台将原本分散的就业岗位进行了有效集成，并加强对招聘内容真实性的抽查审核力度，同时按照高校专业设置对招聘岗位进行分类改进信息表述，使毕业生能够充分了解招聘需求，降低毕业生求职成本，提升用人单位招聘效率，做好用人单位与毕业生就业精准对接。

政府、社会机构、用人单位和高校紧密联动

大学毕业生就业工作系统而复杂，尤其在2020年疫情防控的特殊历史时期，更需要政府、社会机构、用人单位和高校紧密联动、共同推动。“24365校园招聘”服务活动得到了社会各界的大力支持，对于加快政府职能转变、治理能力提升、社会广泛参与、提升就业工作效率起到了积极促进作用。高校学生司副司长吴爱华表示，以“24365校园招聘”服务活动为抓手，教育部还将联合更多行业部门、重点企业、产业园区等推出更多专场招聘活动，围绕重点行业、重点领域、重点区域和重点群体，提供更多岗位信息，建立起社会广泛参与、精准高效的大学生就业工作新机制。

(责编：李依环、熊旭)