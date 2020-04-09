正午的暖阳中，在病床上看落日的老人今天出院了！

人民网北京4月9日电 今天中午，在武汉大学人民医院东院医护人员的接力救治下，在病床上看夕阳的87岁新冠肺炎患者王欣宣告痊愈出院。

一个月前，复旦大学附属中山医院援鄂医生刘凯在护送他做CT的途中停下来，让已住院近一个月的老先生欣赏了一次久违的日落。照片发布后，温暖了很多人，王欣也因此受到关注。

87岁的新冠肺炎患者王欣痊愈出院 刘瑜/摄

中午13时许，王欣老人告别他入住了58天的东院区病房，一路走出东院门口，享受正午的暖阳。东院区院长肖红军和分党委书记鲜于云艳向他颁发了编号为1399的“战胜者”证书和欢送鲜花。接下来，王欣将前往康复驿站进行为期14天的隔离康复和医学观察。

2月11日，高烧近一周、确诊为新冠肺炎的王欣，被接到武汉大学人民医院东院区救治。他回忆说，刚来的时候整天躺在床上，20多天里连自己翻身都做不到，脑子也不记事情，大小便都失禁。支援武汉大学人民医院东院区的上海中山医院医疗队的护士和医生喂他吃饭、帮他换尿不湿，无微不至地照顾他，鼓励他树立信心。

在医护人员的精心治疗下，王欣的状态一天天好转起来。3月5日下午，“已快一个月没看过太阳”的王欣如愿看到了夕阳。

“没有太多的云，也没有太大的风”，“我们就静静地看，也不说话。”王欣老人和刘凯医生共同手指夕阳的照片，当天刷屏网络。无数人被这段温馨的画面感动，发出“落日余晖，人间值得，我们一起拼搏”的抗疫感慨。

据悉，王欣老人退休前是武汉爱乐乐团的小提琴手。3月30日，得知中山医疗队即将返程的消息后，王欣兑现此前承诺，拉了一首小提琴曲《沉思》以表感谢。（孙竞 杜巍巍）

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