逆行者精神的深刻内涵与时代价值

面对突如其来的新冠肺炎疫情，许多人挺身而出，把自己的安危抛于脑后，义无反顾地奔赴抗疫一线，尽己所能，无私奉献，这就是逆行者精神。这种精神凝聚了力量、增强了信心、传递了正能量、诠释了命运共同体理念，是爱国主义精神的集中体现，是中华民族大无畏精神的传承和发扬，是新时代践行社会主义核心价值观的生动教材，具有鲜明的时代价值和重要的现实意义。

逆行者精神的深刻内涵

逆行者精神是逆行者在公共突发事件中表现出来的英雄气概和强者风范，是中华民族百折不挠、自强不息民族精神的映照。逆行者精神具有如下深刻内涵：

挺身而出、舍生取义的大无畏精神。抗疫逆行者在祖国和人民需要的时候，挺身而出、舍生取义。他们中有冲在一线、义无反顾的医务人员，有驻点排查、日夜坚守的人民警察，有送药送菜、真情服务的社区工作者和志愿者，有争分夺秒修建医院的建筑工人……关键时刻站得出来、危急关头豁得出去，充分体现了逆行者“越是艰险越向前”的大无畏革命精神。

忠诚履职、舍我其谁的担当精神。医务人员穿上“战袍”，用医者仁心、大医精诚救死扶伤。广大新闻工作者不畏艰险，深入疫情一线，记录特殊历史，讲好抗疫故事，用旗帜引领方向，用号角振奋精神，用科学消弭焦虑，用事实击退流言。科研人员拿出科研攻关“加速度”，夜以继日研发疫苗、筛选药物……大事难事看担当，危急时刻显作为。抗疫逆行者忠诚履职，以舍我其谁的担当，把职责使命记于心、践于行。

顾全大局、舍小家为大家的奉献精神。千万人口的武汉封城，湖北人民以壮士断腕般的自我牺牲换得全国大局的稳定，充分体现了“封住一城，守住一国”的奉献精神。广大社区工作者投身疫情防控一线，尽心尽力为社区居民提供生活便利，打通服务群众的“最后一公里”。广大医务人员无私奉献、日夜奋战，用心用情守护百姓安康。奉献是逆行者的符号，成为抗疫逆行者的代名词。

守望相助、大爱无疆的大爱精神。病毒无情，人间有爱；湖北有难，全国支援。19省市对口支援湖北各市，从医疗支援到生活支援，从物质支援到精神支援，举国上下守望相助，凸显全国一盘棋的要义所在。在做好自身疫情防控的同时，我国向疫情严重的国家派出医疗队、力所能及提供防控物资。这种守望相助、同舟共济的行动，诠释了“一方有难、八方支援”的大爱精神。

逆行者精神的时代价值

逆行者精神，具有凝聚价值、激励价值、导向价值和教育价值，起到凝聚人心、增强信心、榜样感召、价值导向、激发正气、传递能量、教育认同和诠释理念等作用。这种精神不仅彰显了负责任的大国勇气、形象和担当，也给我们决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供了强大精神力量。

逆行者精神汇聚起万众一心的磅礴力量。疫情发生以来，“我参加过抗震救灾，让我去”“我是党员，我先上”，抗疫逆行者主动请战，到疫情最严重的地方去。有的不幸被感染，治愈后再次选择“披挂上阵”……一个个逆行的身影，不仅传达着对生命的敬畏，而且筑起守护健康安全的“铜墙铁壁”。他们用行动把党和政府的温暖传递给群众，凝聚了全社会的家国情怀和全体中国人的公民意识，凝聚起万众一心的磅礴力量。

逆行者精神增强共克时艰的信心和决心。面对来势汹汹的疫情，抗疫逆行者选择逆行，在他们的精神世界里，都铆足一股劲，始终偾张着敢于斗争、敢于胜利的精气神。普通人的挺身而出，白衣天使的无畏坚守，用血肉之躯筑成了钢铁长城，以最美逆行奏响了生命之歌。他们身上散发着一种让人从灵魂深处感到震撼和温暖的力量，向我们传递了“不破楼兰终不还”的决心和“直挂云帆济沧海”的信心。

逆行者精神传递众志成城的强大正能量。抗疫逆行者一张张不辞辛劳的坚毅笑脸，一句句加油必胜的鼓励话语，一个个冲锋陷阵的动人故事，通过方寸屏幕给社会传播积极乐观的正能量。抗疫逆行者给我们上了一堂爱国、忠诚、仁爱、担当、奉献、拼搏的“家国情怀课”，凝聚起了众志成城的强大正能量。

逆行者精神诠释休戚与共的命运共同体理念。面对疫情，没有旁观者，更没有局外人。打赢这场没有硝烟的战争必须凝聚共识，群策群力，群防群治。习近平总书记强调：“各国越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”面对全球疫情暴发，中国向一些疫情严重的国家伸出了援助之手，抗疫逆行者再出征。他们用实际行动诠释了中国特有的样子，诠释了休戚与共的命运共同体理念。

（作者单位：广西大学马克思主义理论研究与建设工程基地）

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