在韩中国留学生：我们为什么留在韩国

作为中国的近邻，韩国一度是世界上疫情最严重的国家之一。大疫当前，留在韩国的近4万中国留学生过得还好吗？

今年1月底，中国驻韩国大使邢海明在一个非常特殊的时间点刚刚履任。2月下旬，韩国大邱及庆北地区出现大规模聚集性感染事件，导致韩国疫情急速恶化。据邢海明介绍，中韩两国目前互为第一大留学生来源国，截至2019年年末，在韩中国留学生约有7万余名。为保护我留学人员健康和安全，中韩两国教育部2月底协商建议，尚留在中国国内的学生学者在疫情稳定之前可以暂缓赴韩国学习和研修。尽管如此，到3月底4月初，返回韩国的中国留学生仍有近4万人。这些中国学生在学分认证、购买防疫物资等方面都存在一些困难。

为做好留学生们的坚强后盾，中国驻韩使馆开展了多项具体工作。比如，联系、推动奋韩网和韵达快递公司分批向留学生免费发送口罩，还与国内联系协调筹措防护物资，向同学们发放装防疫物资和防疫指南的“健康包”。邢海明还给有中国留学生的韩国254所大学校长写亲笔信，敦请校方照顾好中国学生，帮助同学们解决学业、宿舍、签证等方面的实际问题。教育参赞力洪等人分赴延世大学、成均馆大学与校方座谈，希望学校加强对留学生的关心关爱，同时慰问返韩隔离中国留学生。使馆还开通3条热线，24小时为留学生等在韩华人华侨解惑答疑，安抚在韩人员的紧张情绪。

孙鹏飞是一名公派留学生，现在高丽大学环境工程专业攻读博士学位，目前担任在韩中国国家公派留学人员联谊会会长。接受中青报·中青网记者采访时他首先表示，近段时间以来，韩国防控举措卓有成效，疫情蔓延速度明显放缓，在韩中国留学生的心理压力有了较大缓解。

孙鹏飞2月2日才从国内返回韩国，“可以说我经历了国内疫情暴发的初期和韩国疫情蔓延的整个过程”。韩国大部分高校都推迟了开学时间，或者用网课代替正常授课，孙鹏飞自我隔离结束后，在做好自身防护的前提下，坚持每天去研究室从事实验工作或论文写作。对于在疫情严重时期仍然选择留在韩国的理由，孙鹏飞表示，首先是出于对国际疫情形势的把握，对疫情的理性认识。韩国疫情暴发之初，他确实有些担心疫情继续恶化，但他同时也在想，如果盲目回国，旅途中可能也存在一定的感染风险；而且，作为在韩中国国家公派留学人员联谊会会长，他留在韩国“也有很多事情可以做”，所以就打消了回国念头。

“早期，我们留学生心系祖国，自发积极捐款捐物支持国内抗疫；疫情在海外蔓延之后，党和政府、驻外使领馆时刻关注我们的健康和安全。这充分体现了广大留学生的爱国情怀，也体现了祖国作为我们坚强后盾的真正含义。”孙鹏飞说，特别是有关部门和机构针对留学生的一些具体政策措施和具体关怀，切实消除了留学生的担忧和困扰。驻韩使馆也给了留学生们很大的实际帮助，比如说，留学生大都没有加入韩国的国民保险，所以无法购买政府提供的口罩，使馆推动网络和快递公司为留学生免费发放口罩，他本人也收到了。这都让他更加坚定了留在学校继续学业的想法。

世宗大学酒店旅游管理学院餐饮管理专业博士生年陈，也是留在韩国的中国学生之一。他是全韩中国学人学者联谊会会长，疫情期间也为中国留学人员做了大量工作。接受中青报·中青网记者采访时，年陈表示，韩国已经度过了疫情暴发高峰，现在整体情况比较稳定。当初选择留在韩国，他的理由主要有两个：“从个人角度说，我不想耽误学业。而且，在全世界疫情蔓延的情况下，我认为最好的防疫其实就是尽量减少外出、减少在公众场所出现和移动。同时，作为全韩中国学联的会长，我也有责任有义务在非常时期留在韩国，为做好留学生疫情防控工作发挥作用，尽我所能为广大中国留学人员提供帮助和服务。”

年陈也提到了中国驻韩大使馆对留学生的关怀和帮助。他说：“祖国在奋力抗疫的同时，从来没有忘记过我们留学生。驻韩使馆从防疫提醒、帮助协调学业生活困难、协调就医、提供‘健康包’等防疫物资，都让我们深切感受到了祖国对海外学子的关怀。特别是，经过国内政府部门和驻韩使馆的努力协调和沟通，韩国各市政府和大学都出台了疫情期间帮助留学生的政策和措施。所有这些都对我们非常有帮助。”

“不了解留学生的人可能会觉得，留学是件光鲜而轻松的事，事实并不是这样。我们要远离亲人，要面对各种未知困难，还得努力学习、做好研究。同时只要有机会，我们还担负着一个责任和使命：把我们真实的中国故事讲述给外国友人，尽力解除某些固有的偏见，澄清一些海外媒体的不实信息造成的误解。”尽管疫情尚未过去，此前的中国和全球战“疫”过程和成绩，让年陈更加明确和坚定了一点：“留学生群体过去、现在都为祖国建设发挥了很大作用，未来也一定会继续是中国力量中不可缺少的一个方面。当我学成归来之时，也会努力为祖国建设贡献自己的力量。”（记者 张蕾）

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