留学生在疫情中重新定义自己

在许多网友眼中，留学生是“孩子”。但这些“孩子”在疫情之下发现，自己不仅可以处理学业与抗疫生活，还能扛起一些责任。

“以前学联的工作主要是组织一些有趣的活动，帮大家生活得更好，但疫情重新定义了我们是什么样的一群人。”美国中西部中国学生联盟理事长李雨林告诉记者，他所在的伊利诺伊大学有约6000名华人学生学者，是全美华人留学生人数最多的高校之一。

为了应对疫情，该校中国学联成立了应对疫情工作小组，“危难时刻挺身而出”，积极承担起对接中国驻芝加哥总领事馆、传递防疫物资和宣传防护信息等工作。李雨林说：“不只我们，很多学联都在做，这些同学冲到抗疫一线，服务和保障其他同学，是最勇敢的人。”

在国外疫情暴发后，各国留学生和中国驻外使领馆之间一直保持密切的联系。在美国密歇根大学读书的大二学生原素素（化名）觉得，我驻外使领馆对于留学生是“家”的象征，疫情期间，同学们期待“家”能给予自己安全、温暖和慰藉。

英国伦敦大学中国学联外联部负责人胡寅瑞便是这份期待的转达者。过去几周，胡寅瑞每天早晨一睁眼就开始往留守学生微信群里“拉人”，“上周我加了600多个好友”。目前，胡寅瑞管理的数个微信群总人数已超过2000人，他和一些学生骨干在使馆工作人员的指导下，为其他同学提供各种各样的防疫帮助。

作为一名计算机专业的大二学生，胡寅瑞的抗疫生活里，网课和作业也不可或缺。“我的书桌是弧形的，我每天都同时打开两台电脑，一台电脑抗疫，一台电脑学习。我的椅子就在这两台电脑中间滑来滑去，解答完同学们的问题就滑到另一台电脑前，写一会儿作业。”他说。

这段时间胡寅瑞明显感觉自己成长了。他告诉记者：“大家都是学生，开始我也不知所措，但我们必须冷静下来，现在我知道遇事要先稳住自己，全面看待问题，再积极采取措施去帮助大家。”

“普通得不能再普通的留学生”原素素，也在疫情暴发时开始重新审视自己的身份。

原素素是武汉人，“我从小生长在武汉，每次放假回国都会去武汉外国语学校看老师、约朋友去江边玩儿，上次回去还看到了新建成的绿地606地标，武汉真是越来越好……”

她得知武汉发生疫情后，“特别着急，我还跑到微博上去@武汉红十字会，问什么时候开通海外捐助渠道。”原素素的家人、朋友都处在疫情之中，武汉“封城”时，她再也坐不住了：“我想帮一点忙！”

她和几个同样焦虑的中国学联成员商量如何寄防疫物资回国。“然后我就震惊了，不停有新同学表示要加入，从晚上8点到半夜12点多，群里已经有300多个同学。不仅有在美国的同学，还有日本、英国、意大利、加拿大的留学生。微信群名从‘北美学联支援武汉’直接变成‘全球学联支援武汉’。”

进群的留学生一边不分白天黑夜联络物资，一边学习。原素素还负责把群里的信息整理出每天更新群公告，并且随时答疑解惑，告诉大家每个环节有哪些选择。

这种情况不只发生在美国，胡寅瑞也告诉记者，他们当时联合数所英国高校的留学生一起为国内战“疫”捐款。

“外国媒体说疫情会让人们分崩离析，但我们打破了这一说法。”原素素感慨：“出了国才更明白祖国对于留学生意味着什么，才更明白中国人的身份认同有多重要。”在这种情感激励下，她发现，疫情中守望相助，最普通的人也能有所作为。

随着疫情在全球蔓延，不少留学生不仅关心自己的同胞，也意识到一个中国留学生对世界的责任。原素素说：“我们连接着两种文化，因此也要力所能及地帮助当地人。”

当因为疫情被歧视时，她通过设计艺术装置来展示自己的家乡，希望能使身边的外国同学更加关注真实的世界，感同身受，进而消除歧视，弥合误解，稳固友谊。

当发现当地防疫物资不足的时候，原素素和同学不仅将自己多余的口罩分给不善于网购的老爷爷、老奶奶，还送去了密歇根大学校医院，“校医院是密歇根州的‘顶梁柱’，我们希望能对当地医疗系统作一点贡献”。

“这次疫情让我深刻地理解了什么叫‘人类命运共同体’。”李雨林的感受与原素素一样，“现在无论是哪国人，都应该团结起来面对共同的敌人——病毒。”李雨林和原素素看到，许许多多海外留学生努力让自己、让身边的同学、让世界变得好一点。

原素素她们也注意到，目前有些留学生回国确实遇到了困难。比如出于各国政策变动等原因，机票被大量取消。她也担心，5月美国高校春季学期将相继结束，那时可能是美国留学生回国高峰期，购票矛盾也许会升级。

同时，留学生也关注到祖国的问候，比如中国驻英国和驻美国大使馆先后收集了小留学生包机回国的需求；又如外交部副部长马朝旭4月2日在新闻发布会上表示，“国内正在考虑对疫情严重国家一些确有困难、急需回国的留学人员，采取逐步、有序的方式，作出相应安排”。

原素素告诉记者，她现在才真体会到，“祖国是我们最坚强的后盾”，她相信，祖国会妥善处理留学生遇到的情况。（张茜）

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