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困守罗马的日子

本报记者 赵晓霞

2020年04月09日09:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　何菁旸给自己列的时间表。

　　从早7时半到晚10时半，何菁旸的时间表上列了近10件事，这也是她在疫情期间周一至周五的常态。“周一到周五每天下午2点到晚上6点是语言学校安排的网课。意大利语版的《小王子》每天要看一章，一章要看两遍。第一遍边看边查词和隐喻，第二遍通读看透意思。……”从3月18日开始读《小王子》，直到4月6日，何菁旸终于合上了这本书的最后一页，“一开始举步维艰，一个完整的句子都看不太懂，之后的阅读速度渐渐加快，情感带入也越来越深。”

　　进入4月，她有个新愿望——可以读完已经开了头的电子书和纸质书。

　　何菁旸通过图兰朵计划（意大利政府针对中国艺术生去意大利留学的官方计划）于去年11月1日到罗马一所语言学校就读。开学初，她觉得时间太慢，情绪低落，总想着回国。在师友帮助下，走出抑郁时光的许菁旸希望“趁着温柔的风和阳光，去更多的地方”。

　　突如其来的疫情打乱了她的既定计划。选择留在疫情严重的意大利，让远在国内的家长甚为担心，“他们有些焦虑，希望我回国”。

　　何菁旸也曾纠结过要不要回国，3月21日她在自己的公众号写下“我是大多数被困留学生之一”，还对“被困”做了专门解释：“用‘被困’原本稍显夸张，但现在看着疫情一天天严重，连囤个粮食都需要带上相关文件，这个词儿也不夸张了。”

　　3月10日，意大利进入全国“封城”状态，这一天本来是许菁旸原订机票的回国时间。“退票前两天，一直在纠结回还是不回。正巧碰到我的专业课老师，他的建议是留在意大利，一是考虑到长途乘机，感染风险大；二是出于学业接续，留在意大利更合适。”听了老师的这番话，许菁旸决定留下来。而那些之前担心的回国后还需要交好几百欧元房租、回国之后签证怎么办等问题，也都迎刃而解。3月9日，她完成退票手续，虽然损失了2000多元人民币，但现在回头看“觉得值得”。“其实，华人的防护意识很好，应该相信自己。”何菁旸说。

　　从意大利疫情暴发，何菁旸便收到不少来自国内朋友的微信问候：“没事不要出门”“做好防护”“如果需要的话从国内给你寄点口罩过去”每天问候最多的则是她的母亲。“一天看不到我的消息，妈妈就会打视频电话，我跟她说得最多的是‘妈妈，不念经好不好？一句话可以说几遍，我都能记个小本子了。’其实，不管听谁说多少遍，心里都是温暖的，因为我知道唠叨的背后是爱。”何菁旸说。

　　虽然父母还是会担心，但何菁旸觉得自己面对汹涌的疫情，还算“淡定”。“列时间表很重要，这会让我每天都忙碌、充实，可以有条不紊地走在自己预定的节奏中。这个习惯放在疫情期间，效果更明显。生活被填满了，就没那么多时间担心和恐慌。唯一不同的是待在家里不出门。”

　　目前，何菁旸每半月出门一次到最近的超市采购，让她欣慰的是意大利男朋友开始戴口罩。“在意大利疫情不太严重时，我出门就开始做防护措施了，但我男朋友不太理解，也不高兴我总是谈论疫情。但当疫情开始扩散时，他认为我当时的应对是明智的。”何菁旸说。

　　虽然疫情凸显了因文化差异导致的摩擦，但何菁旸更多地还是感受到了两国之间的情谊。

　　当地时间3月14日，意大利罗马A线地铁站Re di Roma附近的小区，响起了中国国歌《义勇军进行曲》。伴随着国歌的旋律，有人大声高喊“Grazie Cina！”（感谢中国），街道两旁的居民也纷纷鼓掌。这个在网络平台热传的视频让何菁旸“泪目”，“感谢中国医疗队的到来，我的安全感从来没有如此强烈，庆幸自己留下来，亲眼见证了这个国度人们观念的改变。希望待到击退疫情之日，再把酒言欢话情谊”。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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