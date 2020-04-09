北京开启2020年“云艺考”（新闻链接）

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据新华社电 （记者魏梦佳、樊攀）连日来，中国传媒大学、北京电影学院、中央戏剧学院等北京高校陆续公布2020年艺术类专业考试调整方案。

记者获悉，由于疫情防控需要，为保障师生健康安全，4月起，各校大多数艺术类专业考试均转入“云端”进行，部分专业还取消现场专业考试，将直接按高考文化成绩录取。

中国传媒大学2020年艺考共设23个招考专业及方向。根据该校艺考调整方案，所有招考专业复试在本月进行专业初审，初审方式为考生线上提交材料，学校将组织专家团队对考生提交的材料进行评定。除戏剧影视文学专业外，该校其他22个招考专业考生在通过专业初审后，还将于高考后两周内参加校方组织的现场考试。

根据北京电影学院2020年艺考方案，戏剧影视文学、影视摄影与制作、艺术与科技、电影学等7大专业取消了现场专业考试，将直接按高考文化成绩录取；戏剧影视导演、表演、动画、数字媒体艺术、戏剧影视表演等11个专业，则采用提交视频等非现场方式于本月进行初选，高考后两周内将再对初选通过考生组织现场考试。

4月17日至21日，中央戏剧学院也将对表演专业、戏剧影视导演专业、播音与主持艺术专业的考生，进行远程考试的初试，复试为现场考试，于高考后两周内完成。同时，戏剧影视文学专业、戏剧学专业、戏剧影视导演专业（演出制作方向）、戏剧教育专业、艺术管理专业取消校考，录取原则按高考文化课成绩由高到低录取。

据悉，中央戏剧学院的远程考试采用“考评分离”模式，考生可在规定日期内自选考试时间，每个专业（方向）限时3小时完成全部考试科目。

记者了解到，由于今年不少专业考试须在线上完成，部分高校对视频拍摄的方法、限时、设备等作出相关规定。为保证考试公平，中国传媒大学规定，考生录制视频仅可使用普通智能手机，禁止使用专业设备拍摄，农村和贫困地区若有不具备拍摄条件的考生可致电咨询；视频作品应保持原始图像和声音，不允许进行任何后期制作。

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