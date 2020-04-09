人民网>>教育

在线视频、取消校考、推迟现场考试

北京开启2020年“云艺考”（新闻链接）

2020年04月09日05:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社发

　　据新华社电  （记者魏梦佳、樊攀）连日来，中国传媒大学、北京电影学院、中央戏剧学院等北京高校陆续公布2020年艺术类专业考试调整方案。

　　记者获悉，由于疫情防控需要，为保障师生健康安全，4月起，各校大多数艺术类专业考试均转入“云端”进行，部分专业还取消现场专业考试，将直接按高考文化成绩录取。

　　中国传媒大学2020年艺考共设23个招考专业及方向。根据该校艺考调整方案，所有招考专业复试在本月进行专业初审，初审方式为考生线上提交材料，学校将组织专家团队对考生提交的材料进行评定。除戏剧影视文学专业外，该校其他22个招考专业考生在通过专业初审后，还将于高考后两周内参加校方组织的现场考试。

　　根据北京电影学院2020年艺考方案，戏剧影视文学、影视摄影与制作、艺术与科技、电影学等7大专业取消了现场专业考试，将直接按高考文化成绩录取；戏剧影视导演、表演、动画、数字媒体艺术、戏剧影视表演等11个专业，则采用提交视频等非现场方式于本月进行初选，高考后两周内将再对初选通过考生组织现场考试。

　　4月17日至21日，中央戏剧学院也将对表演专业、戏剧影视导演专业、播音与主持艺术专业的考生，进行远程考试的初试，复试为现场考试，于高考后两周内完成。同时，戏剧影视文学专业、戏剧学专业、戏剧影视导演专业（演出制作方向）、戏剧教育专业、艺术管理专业取消校考，录取原则按高考文化课成绩由高到低录取。

　　据悉，中央戏剧学院的远程考试采用“考评分离”模式，考生可在规定日期内自选考试时间，每个专业（方向）限时3小时完成全部考试科目。

　　记者了解到，由于今年不少专业考试须在线上完成，部分高校对视频拍摄的方法、限时、设备等作出相关规定。为保证考试公平，中国传媒大学规定，考生录制视频仅可使用普通智能手机，禁止使用专业设备拍摄，农村和贫困地区若有不具备拍摄条件的考生可致电咨询；视频作品应保持原始图像和声音，不允许进行任何后期制作。

(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

立足新时代，如何上好劳动教育这门“必修课” “蚕豆种植、土豆种植、种桑养蚕、小兔养殖、……”在浙江省杭州市富阳区富春第七小学，孩子们挽起袖子、走向田间，亲身体验农场劳作，与植物、动物的生命建立起了亲密的联系。 【详细】

原创报道|

2020年高考延期后有哪些新安排？教育部10问答详解 教育部正式发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。据教育部网站消息，教育部有关负责人今日就高考安排及相关工作回答了记者提问。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved