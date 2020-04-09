4月7日，内蒙古呼和浩特市第十二中学初三学生在体育课上进行趣味跳绳比赛。

丁根厚摄（人民视觉）

4月7日，湖南省永州市零陵区柳子中学的学生在食堂就餐。

潘爱民摄（新华社发）

4月7日，在哈尔滨市第三中学南岗校区，高三年级学生开学复课。

新华社发（张 涛摄）

随着疫情防控持续向好，中国各地陆续进入“开学季”。4月7日，黑龙江、河南、福建、湖南等地初三、高三年级同时开学复课。经历两个月的“超长假期”后，各地学子终于重回校园。

学不能停，复课刻不容缓；危情尚存，疫情防控的“安全弦”也要紧绷。在各级各类学校分批次开学的同时，加强校园防疫、加快课堂教学等考验才刚刚开始。

多措并举 织牢防疫安全网

测温消毒、小班教学、上好疫情防控第一课……大量学生和教师返校复学，疫情防控压力陡增。为了确保校园无虞，各地学校做了充分准备和演练，多措并举密织安全网。

防控的第一关，从进校门便已开始。在湖南长沙郡梅溪湖中学，返校的高三学生保持间距，在校门入口接受消毒，随后步入热成像测温通道，体温合格后才能进入学校。而在校园内，各地学校均准备了消毒液、酒精等消毒物资供师生使用。还有的学校设置了隔离观察室，用于应急处理。

为了满足开学所需，各地确保防疫物资充足到位。山东省的高三学子将于4月15日返校，在开学前两周，全省845所高中学校毕业年级开学两周的所需物资就已全部到位。青岛市教育局工作人员表示，该市已经通过工信部门协调了一批儿童口罩，拟开学后通过学校集中投放。

为了防止过多学生聚集、减少课堂人数，不少学校采取了“小班制”教学方法。在安徽合肥七中，原先的一个教学班拆分成两个小班。上课时，一个班级由老师授课，一个班级看投影直播，并进行轮换，保证班级教学同步。

开学之后的第一课，“防疫抗疫”内容成为大多数学校的共同选择。在福建，4月7日上午，全省近500所高中学校的学生共同观看了《成长的力量——复学第一课》。在课堂上，福建省首批支援湖北医疗队成员陈玮分享了自己的抗疫故事；祖籍福建的钟南山院士就学子如何做好防控提出了相关建议。“希望大家开学以后，以广大抗击疫情的医务人员和科技工作者以及后勤服务人员的精神为榜样，很好地投入学习、掌握科学知识，将来更好地为我们国家服务！”钟南山寄语学子。

除了在“学”上创造安全的环境，对于学生的“吃”和“行”，学校的关怀同样无微不至。在四川成都第七中学，不同年级的学生在中午错峰就餐。除此之外，工作人员还安排学生单向、间隔用餐，每批学生用餐结束后，立即更换桌布，确保就餐环境卫生。在福建福州，为了保障学生安全出行，该市为高三学生复课开通了定制公交线路，实行“一校一车”的点对点接送服务。

在人口密集、防控压力大的城市，中小学开学面临的挑战更大。将于4月20日起分批开学的重庆近日编发《新冠肺炎疫情防控期间开学工作指南（试行）》，从师生返校、校园管理、环境卫生等10个方面，为学校做好开学工作提供指导。

截至目前，北京、上海、广东等省份仍未公布到校复课时间安排。4月7日，北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕表示，北京中小学开学已经进入“实质准备阶段”，人员的准备、防疫工作的准备正在紧锣密鼓地进行。北京市教委正在分批次、分类型做开学准备工作，制定各批次、各年级开学详细计划。

找回状态 上好心理健康课

“上了一个月的网课，我有点想念课堂的感觉了。”还有一个星期，就将见到阔别已久的老师和同学，山东省初三学生吕文祥按捺不住心中的喜悦。在班级的微信群里，他已经同几个好朋友热络地聊起了开学后的计划。

相较于学生的期待，在即将复课的欣喜之余，吕文祥的班主任李志颖却有点焦虑。“虽然中考推迟，但学生的复习进度耽误不起。开学后要马上进入备考状态，我的心理压力也不小。”

尽管网课在停课不停学期间发挥了重要作用，但由于各区域和学生的情况不同，网课的学习效果和教学进度有所差异。很多老师认为，在继续做好校园疫情防控的同时，全力追赶学习进度是当务之急。

调整节奏、帮助学生进入学习状态，是到校复课后的关键。

日前，江苏苏州第十中学对线上教学的效果进行了一次调研。调研结果显示，高三年级近600名学生的网课学习中，有10%的学生存在懈怠、作息不规律等现象。对此，学校计划在正式开学后，根据学生集中薄弱的知识点，由任课教师制作微课或个别辅导。同时，学校还将针对线上学习的内容进行一次摸排考试，根据考试结果决定是否重新梳理一遍线上学习内容。

为确保有足够的教学时间，湖南、四川的一些地方出台办法，包括将周末双休改为单休、每天下午多上一节课、暑假延期等。尚未在线下开学的北京，将于4月13日起开展中小学线上学科教学，以保障学生完成课程标准，非毕业年级将不会占用周六日时间。

针对开学复课后的教学安排，教育部相关负责人表示，要对延期开学期间学生居家学习情况逐一进行摸底和诊断，精准分析学情。没有开展线上教学的年级、班级，应实施“零起点”教学；已经开展线上教学的年级、班级，要对已开展线上教学内容进行串讲复习，确保每名学生都较好地掌握所学知识，在此基础上，再进行新课程教学。

经历疫情带来了冲击和考验，学生的心理疏导必不可少。有专家指出，疫情对孩子的心理冲击比成人要大，要帮助他们克服内心恐惧，把对学生个体层面的关怀，始终放在第一位。

对此，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在日前的国新办发布会上表示，在防控疫情过程中，心理援助是非常重要的方面。疫情期间的在线教育便强化了心理辅导方面的内容，“开学第一课”中也加入了心理辅导的内容。开学后，家长应多关心孩子的心理状态，及时关心、帮助、激励孩子，建立良好的生活习惯和卫生习惯。

“安心、顺心、热心和恒心——这是做好开学初期心理援助、心理健康，更好地适应开学生活的重要方式。”王登峰说。

不惧挑战 全力准备新高考

随着多地高三学子陆续复学，备战高考的紧张气氛重新“上线”。这几天，在位于安徽六安的毛坦厂中学，不少高三学生加入了广场上的晨读队伍。这所位于大别山深处的“高考名校”，已然进入了熟悉的备考轨道。

日前，教育部宣布2020年全国高考延期1个月至7月7日、8日举行。时隔17年后，1000多万名考生将再次在7月参加自己的“人生大考”。

高考延期一个月举行，疫情防控风险相对更小。有教育专家认为，疫情发生后，各地学生复习备考普遍受到影响，特别是由于城乡网络学习条件等差异，部分农村和贫困地区学生的复习备考受到的影响更大。从公平公正的角度考虑，高考延期一个月，可以使考生有更多时间按教学计划在校集中学习，从而最大限度保障教育公平。

对于高考延期，多数教师、学生及家长表示理解和欢迎。有高三班级教师认为，疫情期间，教学转移到线上，学生的学习情况难以掌握。部分学生出现了难以集中精神、作息规律紊乱、自我管理能力弱等问题。延期高考为学生争取到了取长补短的时间，也让之前上紧发条的老师减轻了压力。

面对突如其来的考验，学校、老师和学生都在适应和调整，以增加复习内容、调整复习节奏、创新复习形式。

对于今年参加高考综合改革试点的北京、山东、天津、海南4个省份来说，疫情带来的考验更大。从今年起，上述4个省份的高考科目调整为“3+3”模式，即3门统考科目+3门自选科目，考试时间相应增加。作为新高考的模拟演练，北京于3月初进行了新高考适应性测试，考试地点则从教室搬到了云端。从4月8日起，北京新高考的志愿模拟填报也拉开帷幕。

疫情叠加备考，对年轻学子的心理素质提出更高要求。专家表示，冲刺备考阶段考生精神压力增大，学校和家长要做好学生心理疏导工作。高考延期后，如何调整和保持良好心态，以更好的精神状态迎接高考，对学校、教师、家长和考生都是一大考验。

教育学者熊丙奇认为，高考原本就会使一些学生产生焦虑情绪，疫情、延期开学、高考时间调整，更会对他们产生一系列的心理影响，因此学校和老师要给予更多关注。

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