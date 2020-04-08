华为云和优学院提供免费在线学习使数百万学生受益

近日，泛学国际（优学院平台国际业务实体）联合创始人兼总经理Christina Ng表示，2020年2月以来，优学院和华为云所提供的免费在线学习解决方案已使数百万学生和教育者受益。同时，通过优学院学习管理系统，教师与学生之间可以保持良好的教学互动质量。

据新加坡教育部（MOE）调查，居家学习对众多家庭，尤其是学习条件不太好的家庭有明显影响。作为抑制病毒、防止其在当地传播的社会隔离措施之一，学校每周将有一天在家中进行学习。在这一背景下，华为云与国际总部位于新加坡的学习技术公司泛学国际（优学院-ULearning) 共同为当地教育部门和企业提供免费在线学习和培训解决方案，以确保在新冠肺炎疫情暴发期间能够持续学习和发展技能。

新加坡科技设计大学（SUTD）高级讲师Teo Tee Hui博士指出，“优学院已具备人工智能技术，比如用于自动出勤和在线检查的人脸识别技术等方面。我们应该及时让学习者体验最新的技术，尤其是在人工智能和网络伦理领域，以便促进他们的学习和理解。”

“在亚太地区，华为云一直与优学院进行合作，在疫情期间为各教育机构提供稳定的在线教育服务。同时，在医疗领域，华为云的人工智能服务为大量医院快速获得病毒核酸检测结果提供帮助。华为免费云服务可以帮助企业保持业务连续性。企业们将会更加重视和考虑业务的数字化和智能化升级，华为云可以为他们提供支持，”华为云亚太区总裁Roben Wang表示。

(责编：熊旭、曹昆)