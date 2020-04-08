战“疫”四部曲奏响中国精神和力量

面对新冠肺炎疫情这场危机大考和特殊战“疫”，党和政府高度重视，集中统一领导，科学精准部署，举全国之力，实施最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下，全国人民众志成城抗击疫情，勠力同心共克时艰。

当前全国范围的疫情防控态势持续向好，社会生产生活秩序加快恢复和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得了积极成效。中国战“疫”的强大制度优势和应对治理能力感动了中华民族、震撼了国际社会，壮丽谱写了一曲曲精神赞歌，无畏而坚韧地奏响了新时代的中国精神何力量。

“该出手时就出手”：人民至上守初心

今年初，新冠肺炎疫情在武汉初见端倪，并迅速向全国范围扩散蔓延，严重地威胁着人民群众的生命健康。“生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。”习近平总书记亲自指挥、亲自部署，亲临考察，总揽全局、协调各方，慎始如终将人民群众生命安全和身体健康放在第一位。武汉和湖北首当其冲，是病毒肆虐的重灾区。武汉和湖北的疫情防控对稳定全国局势、扭转疫情局面发挥着至关重要的作用和影响，是打赢疫情防控阻击战的重中之重和决胜之本。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。党和政府快速有序反应出手、及时果断排兵布阵，医疗救治火速到位，全城封控阻隔传染，保障供应源源不绝，最大极限保护人民生命健康。全党全军全国各族人民凝心聚力，上下同欲，抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。中国共产党是一个敢于斗争、敢于胜利的伟大的党、光荣的党、正确的党。党的根本政治立场是人民立场，人民的利益高于一切。当人民的生命健康遭遇危机时，我们党当机立断，毅然决然该出手时就出手，带领人民、依靠人民，攻克难关，创造人间奇迹。战“疫”中的“以人民为中心”的发展思想和“人民至上”的为民情怀，彰显着党的使命初心。

“团结就是力量”：休戚与共显担当

在这场疫情防控阻击战中，全国一盘棋，打好防疫组合拳。社会各界、各行各业所有的中华儿女团结一心，休戚与共，同战疫情。全国从党中央、省、市、县（区）到乡镇、村，每一层级都能够反应响应、快速行动。党员干部、医护工作者、科技工作者、人民解放军、新闻工作者，社区志愿者、基层群众等众多战线的英雄，联防联控群防群治，能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一分光。党心军心民心得以极大凝聚，人力物力财力实现最优统筹，智慧力量精神达到高度汇集，日前疫情扩散势头得到有效遏制，国内新增确诊病例下降至两位数，援鄂医护人员分批撤离陆续返程，各行各业也逐步有序复工复产。毛泽东同志曾讲“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概，有在自力更生的基础上光复旧物的决心，有自立于世界民族之林的能力。”中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。无论面对强敌入侵，还是遭遇自然灾害，抑或是防控疫情的现今，中国人民都紧紧团结奋进，以实际行动诠释着责任与担当。团结就是力量，这力量是铁，这力量是钢，中华儿女团结一致共筑起民族精神和力量的钢铁长城!

“斗罢艰险又出发”：脱贫攻坚奔小康

2020年是我国全面建成小康社会的关键之年，也是决胜脱贫攻坚的收官之年。在当前疫情防控持续向好的态势下，要落实疫情防控与脱贫攻坚“两手”都要抓，“两战”都要赢的任务。党中央向全国人民作出郑重承诺，今年必须如期兑现全部脱贫摘帽，没有任何退路和弹性。踏平坎坷成大道 斗罢艰险又出发。没有全民健康就没有全面小康，越是在紧要关头，越要咬紧牙关，越要步履坚定继往开来，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。必须全面、发展、辩证、联系地处理疫情防控与推进脱贫攻坚工作关系，因时应势统筹推进。把当前疫情防控工作与决胜全面建成小康社会各项任务、与决战脱贫攻坚重点任务有机协同统一。既要坚决克服新冠肺炎疫情影响冲击，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战；又要分区分级推进复工复产，全力促进经济社会发展，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。

“爱的奉献”：雪中送炭见真情

我国疫情爆发之时，日本政府第一时间送来防护物资、巴基斯坦倾其举国之力、俄罗斯派遣专家团队前往我国，全球170多个国家和地区向我国伸出援助之手。国无大小，爱无边界，“投我以木桃，报之以琼瑶”。3月11日，世界卫生组织宣称新冠肺炎疫情从特征上构成“全球性大流行”，3月12日，中国抗疫医疗专家组陆续驰援意大利、伊拉克进行支援，向伊朗、巴基斯坦、韩国、日本、塞尔维亚、柬埔寨等国捐赠口罩、核酸检测试剂盒等医疗用品。“道不远人，人无异国”、“山水之邻，风雨相救”，中国积极为全球疫情防控贡献中国智慧与中国方案，承担大国责任，展现大国担当。爱是人类最美好的语言，爱是正大无私的奉献，中国的战“疫”行动生动诠释了自强不息的现实意义，亦展现了厚德载物的精神内涵。

当今世界，各个国家的交流、沟通、联系愈加频繁，在应对全球性危机和挑战时，没有哪一个国家可以独善其身，唯有推动构建人类命运共同体，强化“地球村”情感认同，荣辱与共、守望相助，聚集磅礴力量，共建共商共享共赢，才能遏制各种灾难，走向繁荣发展。

（作者系太原理工大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、太原理工大学马克思主义学院教师）

(责编：何淼、熊旭)