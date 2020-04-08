应对疫情 高校招生服务早出手

受新冠肺炎疫情影响，目前部分在京高校已调整2020年招生工作安排，多所学校尽早在线上开通了招生咨询服务，艺术类专业也对考试方案做出调整，高职院校自主招生工作推迟后加大网络宣传力度……

多校线上开通招生咨询服务

由于疫情原因，线下招生宣讲暂时不能进行。为了给考生和家长提供更多的报考信息，不少高校在3月份就已开启线上招生宣传和报考咨询服务，及时主动宣传学校学科和专业发展情况，帮助考生和家长解答报考疑问。

从3月20日开始，北京科技大学陆续在全国各省市举办“云端”招生宣讲咨询会，考生和家长报名后即可进入课堂听讲。学校还通过电话、邮箱和新媒体等方式，陆续开展招生宣传和咨询答疑服务工作。考生和家长只需关注“北京科技大学招生办”微信公众号、新浪微博、今日头条账号，就能了解最新招生信息。此外，北京科技大学还面向高三学生开设了“云端公益讲堂”，除了帮助考生和家长获取最新的本科招生政策，了解学科和专业发展情况之外，还专门为他们提供新高考背景下的生涯规划和志愿选择指导。

对外经贸大学新增了网络直播宣讲和线上咨询系统，通过腾讯课堂、抖音平台、微信公众号、答疑群、邮箱等方式为考生和家长提供服务。学校已于3月31日至4月11日，面向全国15个省份在线直播招生宣讲，错过的考生和家长可以在腾讯课堂中观看回放。学校还分省市建立了答疑群，考生和家长除了通过答疑群进行咨询外，有任何报考问题还可随时通过邮箱、公众号等线上咨询系统提出。

艺术类专业调整考试方案

受疫情影响，中央音乐学院、清华大学美术学院、北京电影学院、中国戏曲学院、北京服装学院、北京联合大学、北京印刷学院等高校日前陆续公布2020年艺术类专业考试方案调整的公告。按照公告，各校第一阶段的“校考”或直接取消，或采取线上考试及提交视频的形式，而第二阶段的现场考试将在高考后择期进行，考试内容、形式不变。

中央音乐学院所有招考方向的乐理考试改为网络考试的方式进行，声乐歌剧系初试一轮采用提交视频的方式进行。首都师范大学音乐学院的音乐学（师范）、音乐表演、录音艺术等专业取消现场考试，采用考生提交视频材料进行考核。此外，清华大学美术学院、北京印刷学院设计学类和美术学类相关专业在取消“校考”后，则采用美术类省级统考成绩作为专业成绩，初选入围分数线参考省级划线。

北京电影学院的戏剧影视文学专业、影视摄影与制作专业、艺术与科技专业、电影学专业、摄影专业、影视技术专业、广播电视编导专业取消现场考试，直接使用高考文化成绩进行录取。

各校调整艺术类专业考试方案正是为了落实3月中旬教育部关于2020年艺术类专业招生考试工作会议精神。按照教育部要求，各校须缩减2020年艺术类考试校考范围，严控校考规模，推行非现场考试方法。华中师范大学测量与评价中心主任胡向东认为，此举能够极大降低新冠病毒传播风险，减轻了考生和家长的负担。“以省统考成绩为录取依据，又能推动艺术专业平行志愿的实行，最大限度减少了线上考生掉档，有力地维护了考生权益和高考公平。”

高职院校新增自主招生专业

根据教育部和北京市关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的部署要求，北京市推迟了原定于3月份进行的部分考试招生及其相关工作，这其中就包括高职院校自主招生工作。记者了解到，目前北京市2020年参加自主招生的高职院校已经制定并公布了招生计划，多数学校也开始通过网络和电视、广播等途径进行招生宣传。

今年很多高职院校的招生专业都做了相应调整，有的增加了新专业，有的调整了专业群，还有的对原有专业进行了优化。记者了解，今年北京市高职院校自主招生新增专业大多都紧密围绕首都城市功能定位和社会紧缺人才进行布局和设置，如人工智能技术与服务、城市轨道交通机电技术、水路运输与海事管理等专业，都是国家战略所需和社会民生紧缺专业。

记者发现，今年北京信息职业技术学院、北京经济管理职业学院在自主招生中都增加了人工智能技术服务专业。以北京信息职业技术学院新增的人工智能技术与服务专业为例，该校2019年已与相关企业共建了“AI+智慧学习”人工智能技术学院，目前与包括京东、谷歌、新大陆等企业开展产教融合合作。

二孩政策放开及此次新冠肺炎疫情，也让全社会更加清晰地认识到，高素质医护人员培养的重要性。2020年，北京卫生职业学院及北京经济管理职业学院在护理、助产等专业上加大了自主招生力度。

据北京劳动保障职业学院招生就业处副处长李卫国透露，该校今年自主招生专业共有14个，预计投放660个在京计划。在这14个自主招生专业中除了传统的优势专业如人力资源管理、劳动与社会保障专业、公共事务管理、老年服务与管理等之外，今年还新增加了护理专业。该校护理人才主要培养方向是从事临床护理、急救护理、社区护理、老年护理及保健、康复、健康教育等相关健康服务工作。

综合评价招生简章陆续发布

近日，北京外国语大学、中国科学院大学等在京高校陆续公布2020年参加综合评价招生简章。受疫情影响，很多高校推迟了综合评价招生简章的发布，但业内人士推测各高校可能会在近期集中发布。

综合评价，即在高考成绩、高校综合测试成绩、高中学业水平测试成绩的基础上，按照一定比例折算成综合总分，最后择优录取的录取方式。融合的比例各高校有所不同，一般而言采取631的模式，即高考成绩（60%）+综合评价考核成绩（30%）+学业水平考试成绩（10%）。参加综合评价招生的高校一般是省属重点高校和全国创新型高校。

记者发现，北京外国语大学2020年综合评价招生范围进一步扩大，新增云南、贵州、广西、海南4个招生地区，同时取消对高二、高三各学期各科期末成绩均须及格（60%）的要求，取消“中学阶段所学外语语种必须与高考报名所选语种一致”说明，招生条件较往年有所放宽。在招生专业方面也进行了调整，减少了部分非语言和大语种专业，增加了部分一带一路小语种专业，综合素质评价招生更加服务于国家战略发展。

中国科学院大学今年在京共有13个专业实施综合素质评价选拔方式招生，这13个专业包括数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、材料科学与工程、电子信息工程、环境科学、天文学等，其中理学专业6个，工学专业7个。录取的时候没有专业级差。该校招生办公室主任冉盈志表示，学校针对本科生推出了“三段式”研究型人才培养模式。入校后，学生有两次换专业的机会。

由于近年来参加综合素质评价选拔考生人数越来越多，再加之2020年部分省市推出新的高考改革方案，一位常年从事高考研究的业内人士告诉记者，2020年部分高校可能会调整综合评价考试模式，如增加考试难度或者增加考试环节、调整综合评价成绩构成等。（记者 赵艳国）

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)