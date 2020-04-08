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中国石油大学（华东）2020年招生信息发布啦！

2020年04月08日14:36  来源：人民网-教育频道
 

中国石油大学（华东）2020年招生宣传片

人民网北京4月8日电 （记者何淼）近日，中国石油大学（华东）发布了学校2020年招生信息，并同步推出了学校招生宣传片。作为教育部直属的全国重点大学，学校成立于1953年，1960年被确定为64所全国重点高校之一，1997年，石油大学正式进入国家“211工程”首批重点建设高校行列，2017年学校进入国家“双一流”建设高校行列。

学校现有矿产普查与勘探、油气井工程、油气田开发工程、油气储运工程、化学工艺5个国家重点学科，有地球探测与信息技术、工业催化2个国家重点（培育）学科。工程学、化学、材料科学、地球科学4个学科进入ESI全球学科排名前1%，其中工程学进入前1‰；2017年石油与天然气工程、地质资源与地质工程2个一级学科入选国家“双一流”建设计划。

在第四轮学科评估中，学校有22个学科榜上有名，其中石油与天然气工程、地质资源与地质工程、地质学、地球物理学、化学工程与技术、安全科学与工程6个一级学科进入全国前十名，其中A+学科数量排名全国高校第22位。

2020年招生新亮点、新变化

据学校招生办介绍，学校聚焦国家战略性新兴产业以及行业，在去年新增4个招生专业后，今年再新增1个招生专业--新能源科学与工程，进一步增强了学校服务经济社会发展的能力。新能源科学与工程专业主要培养在风能、太阳能、地热、生物质能等新能源领域从事相关工程技术领域的开发研究、工程设计、优化运行及生产管理工作的跨学科复合型高素质人才。

同时，学校今年8个专业开展大类招生，分别是机械类、管理科学与工程类和数学类。其中机械类包含机械设计制造及其自动化、机械工程、车辆工程、智能制造工程等4个专业；管理科学与工程类包含工程管理、信息管理与信息系统等2个专业；数学类包含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业。

学校突出优势特色专业及人才特色培养模式

据了解，现有13个国家特色专业是学校的优势专业，这13个专业分别是石油工程、油气储运工程、资源勘查工程、勘查技术与工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、安全工程、应用化学、应用物理学、自动化、过程装备与控制工程、热能与动力工程、环保设备工程专业。2019年，教育部启动一流本科专业建设“双万计划”，学校11个专业入选国家级一流本科专业，19个专业入选省级一流本科专业建设点。

在人才特色培养方面，学校立足创办高水平研究型大学的办学目标，总结学校60余年的办学经验，以先进的教育理念为引领，提出由“三型”、“三化”、“三性”构成的“三三三”本科教育培养体系，探索学术研究型、工程应用型、交叉复合型等多元化人才培养模式，实现学生全面化、个性化、最大化成长。学校实行理科实验班、本研一体班、卓越工程师、拔尖创新班、小语种试点班、人文素养班六种类型模式开展多元人才培养探索。

鼓励学生全面个性化发展，九位一体资助保障学生完成学业

为鼓励学生发展特长，促进学生全面化、个性化发展，学生进校后允许申请转专业。学生可根据学校的相关规定，向学校提出申请，并通过学校组织的考核和审批，可转入相关专业学习。学校正在推进深化学分制改革，每年春季学期组织转专业工作，在校一年级、二年级和三年级均有转专业机会，主要有选拔转专业和选课转专业两种方式。

新生入学时，家庭经济特别困难的学生如暂时筹集不齐学费和住宿费，可在开学报到的当天，通过学校开设的“绿色通道”先办理入学手续，学校会根据核实后情况分别予以资助，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。目前，学校已经建立起以各类奖学金、助学金、助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免、基层就业及服兵役学费补偿贷款代偿、学生保险为主体的多元化资助体系，简称“奖、助、贷、勤、补、减、免、偿、险”九位一体资助体系。

毕业生就业率连续25年保持在90%以上

据介绍，学校每年组织至少五场大型校园招聘会和十几场中小型招聘会，近千场专场宣讲会，每年有2000多家企业到校招聘，为毕业生提供了广阔的就业市场；除去寒暑假期间，每月平均有80余家左右的单位到校进行宣讲或招聘。

通过就业数据显示，签约毕业生中，就业行业占比前三为“制造业”、 “采矿业”、“信息传输、软件和信息技术服务业”；本科生到世界500强企业就业占比为36%左右，到国有企业就业占比为47%左右，用人单位主要集中在中石油、中石化、建筑股份、中海油、国家电网、中铁股份等企业；就业地区主要集中在东部沿海地区，约占60%左右。

此外，学校还强化全程就业指导，截至2019年，学校大学生毕业就业率连续25年保持在90%以上，其中2019届毕业生离校就业率为93.32%。毕业生就业质量高，签约毕业生中37.16%去往世界500强企业。

(责编：何淼、熊旭)
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