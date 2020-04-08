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“新时代最美幼师”推荐宣传活动继续延长报名时间

2020年04月08日09:08  来源：人民网-教育频道
 

目前，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，幼儿园所单位尚未恢复正常工作状态。为集中精力做好疫情防控，“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动组委会（下文简称“组委会”）经研究决定：将原定于2020年4月13日截止报名的时限继续延长，具体截止时间将根据疫情防控进展情况提前一个月另行通知。

对于因特殊情况给大家带来的不便，我们深表歉意。同时，感谢大家对“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动的关注与支持。

目前，活动得到了全国多省市教育主管部门的认可，已有广东、海南、吉林、湖北、福建等12个省市教育厅联合发函组织报名。

此外，“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动的举办方人民网教育频道、人民幼禾教育科技有限公司联合推出“人民幼教”APP，现开展“爱心捐课公益行动”活动，向全国幼儿园征集学前教育优质资源，整合幼师行业的优质教育资源，并以普惠公益的模式为园所提供服务。

参与方式如下：

1.报名用户于“人民幼教”APP内进行注册，在活动页面中填写详细信息，包括姓名、园所、联系方式。

2.报名用户将课程内容发送至指定邮箱rmyj@chinaxueqian.com

3.捐课形式不限，视频、音频、文档、PPT等均可。

注：扫描图中二维码即可下载“人民幼教”APP

此时此刻，让我们同心协力、共克时艰，共同携手战胜疫情，为幼教事业不断奋斗。

“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动组委会

2020年4月

(责编：何淼、熊旭)
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