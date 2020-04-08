山东省赴英国联合工作组问卷反馈：85%留学生表示安心留英

原标题：85%留学生表示安心留英

4月5日上午，山东济南，一场特别的山东省政府新闻发布会举行。主席台桌前仅发言人一人就座，而发布会的主角——山东省赴英国联合工作组因疫情防控要求，全体人员仍在隔离期间，视频连线贯穿发布会始终。

根据中央安排，3月28日，以山东省人大常委会副主任王华为领队的山东省赴英国联合工作组一行15人赴英国执行任务，4月3日，该工作组完成既定任务后返回济南。

纾解焦虑、视频问诊……在刚刚过去的一周里，这支工作组将祖国人民的实际问候带到广大留英学子身边，种种付出效果初显。

由工作组面向在英留学生发放的1384份心理需求及状况在线问卷反馈显示，工作组开展的视频连线有效缓解了留学生的焦虑情绪，有85%的留学生表示将安心留在英国。

而工作组最初成立之际，正值欧洲疫情不断升级，不少海外学子去留两难。工作组临危受命，从接到任务到出发，留给工作组的仅有短短5天时间。

其间，工作组共筹备460万个一次性医用口罩、10万个N95口罩、6万个健康包、1.1万个体温计、1万个护目镜、1万份检测试剂、10台呼吸机、一批备用药品和防护手册等48吨防疫抗疫物资，并安排两架包机运抵伦敦。目前，这些物资正由我驻英大使馆陆续分发到留学生、华侨华人和中资机构人员手中。

相比于防疫物资的紧缺，广大在英留学生群体的身心健康更牵挂着祖国人民的心。随着英国疫情持续蔓延，部分在英留学生表现出了焦虑不安的情绪。

“我接到一个电话咨询，一名留学生因为轻微咳嗽吓得哭了一晚上。在英我多次接到类似的电话微信，留学生稍有不适就怀疑自己得了新冠肺炎，紧张焦虑情绪很突出。”山东省立医院重症医学科副主任、主任医师蒋进皎回忆，“其实真正造成他们焦虑恐慌的主要原因是缺乏对新冠肺炎的科学认知。”

向留学生们普及新冠肺炎的知识由此成为工作组的工作重点。通过视频连线，工作组进行新冠肺炎科普讲座并现场就留学生最关注、最困惑的问题进行答疑。

蒋进皎介绍，讲解内容都是留学生急切想了解的新冠肺炎医学知识：新冠病毒是怎样传播的；感染后身体会出现哪些表现；出现发热咳嗽该怎么办；它和普通感冒有什么区别；怎样观察病情的严重程度。

同时，工作组还结合英国现状，针对留学生在个人独居、与他人合居、外出购物、乘坐公共交通工具等情境中的个人防控问题，进行了答疑解惑。

出乎意料的是，第一场视频连线上线500人，很快爆满。为满足需求，工作组又开了第二场，增加上线至1000人，同样爆满。据统计，工作组开展的多场视频连线活动共有4300余人现场参加，近10万人通过第三方平台参与。

“讲座后孩子们把我们所讲的知识和答疑在留学生各个群里传播分享。那个轻微咳嗽吓得直哭的留学生之后给我打电话，说听完讲座心里就没有那么害怕紧张了，按我们的讲解观察自己的病情，多喝水休息，很快就康复了。”蒋进皎说。

在英期间，蒋进皎通过连线、电话、微信多渠道进行医学咨询和会诊，为了多帮助一些留学生，她一直保持24小时开机，几乎每个时段都能接到电话微信咨询，每天仅能睡两三个小时，累计为一百余人提供了具体的医学帮助，甚至回国后仍有留学生咨询。

“当听到电话另一头如释重负的一声‘谢谢’时，由衷感觉我们工作组的工作是有意义的。”蒋进皎感慨。

一个令人感动的细节是，工作组成员回国前，除留了自身乘飞机所需的防护用品外，自用防护物资全部留给了留学生。

山东与中国驻英大使馆将共同建立一项长效机制，包括搭建山东省医学院校远程诊疗咨询平台，计划以山东7所医科类高校为主，使用远程视频会议服务系统，通过直播定时为在英留学生开展网上诊疗和咨询服务。

此外，山东还将实施山东高校支援留英学子抗击疫情“结对服务”计划，在全省高校中选拔200名专家，分为100个小组，每组含1名疾病诊疗专家、1名心理咨询专家，对口服务100所英国高校的中国留学生，为其提供防控知识咨询、诊疗建议、心理辅导等专业服务。

记者 邢婷

(责编：何淼、熊旭)