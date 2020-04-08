湖北三千名贫困青少年实现在线学习

本报讯（中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 通讯员 吴汉桥）“爸爸，您的病好点了吗？团委的叔叔阿姨给我送来了平板电脑，您不用担心我上网课了。”4月3日，湖北省黄冈市英山县陶河乡严坳村6组，五年级学生小然拿到崭新的平板电脑，给正在住院的爸爸打去电话。

小然家是建档立卡贫困户，父亲因病急需手术，母亲在医院照料。独自在家的小然只能找亲戚借手机上网课，这台平板电脑解了她的燃眉之急。团英山县委的工作人员还帮她安装好在线学习App，手把手教她使用。

当天，团英山县委、县教育局和中国联通英山分公司工作人员走村入户，为部分精准扶贫户家庭的孩子送去81台华为C5平板电脑，并免费开通每月20G流量与50元话费套餐，确保孩子们停课不停学。

这得益于3月12日启动的“一起学习 希望同行”希望工程特别行动。该活动由团中央青年发展部指导，中国青年报社、中国青少年发展基金会主办，粉笔网联合发起，33家省级青基会共同开展，旨在为受新冠肺炎疫情影响而不能实现在线学习的建档立卡贫困青少年，提供在线教育“平板电脑+网络流量+课程资源”等公益服务。

来自中国青基会的统计数据显示，截至目前，粉笔网率先捐赠100万元，安踏集团捐赠270万元，社会爱心人士积极参与，网络募捐已募集资金100多万元。

团湖北省委积极安排部署，湖北省青基会已将首批项目款409.3万元划拨至全省9个深度贫困县和共青团扶贫、综治、616、人才、三下乡5个联系县，3000名受疫情影响的建档立卡贫困家庭青少年受益。

为进一步将活动做实做细，扩大受帮扶学生覆盖面，一些地市团委整合多方资源，制定了特别行动实施方案。团十堰市委对接十堰市扶贫办、中国电信十堰分公司，争取到部分爱心补贴，在确保设备配置达标的情况下，将首批受益贫困家庭学生由333名扩增至500名，免费流量支持由3个月延长至1年。当地各县级团组织依托教育局与乡镇团委，摸排、审核、公示、确定受助学生名单，再一一发放至学生手中。

在团宜昌市五峰县委的积极争取下，首批受益学生也由120名扩增至145名；第二批受益学生预计将由130名扩增至150名。团五峰县委联合中国电信五峰分公司，为孩子们架设免费光纤网络、赠送流量卡，现场调试设备，确保顺畅实现在线学习。“今天送的几户留守儿童都不具备上网课的条件，有的家庭两个学生用奶奶的一部手机换着上课，有的家里没网、没智能手机。”一名团干部感慨，活动解决了部分学生、家长和教师眼下最着急的问题。

“我一定好好学习，将来做一个对社会有用的人。”3月31日，在拿到捐赠的平板电脑后，恩施土家族苗族自治州巴东县野三关镇初中八年级的贫困学生小容感激地说。

在巴东县，首批72名学生已领取到免费的“设备＋流量＋课程”。团巴东县委与通信公司沟通，关闭设备续费短信等功能，保证孩子们使用期间的资金安全；同时，针对山区教师资源有限的情况，协调供货商为每台平板电脑预装相关学习平台，提供免费课程。

湖北省青基会相关负责人表示，按照此次希望工程特别行动安排部署，疫情过后，将联合锦江公益基金会、不错网等公益机构推进实施“湖北希望工程·锦江智慧课堂”公益项目，继续为贫困地区的中小学捐赠双师课堂设备、师资课程，链接外部优质教育资源，搭建农村贫困地区青少年获取外界资源的通道（“一屏一世界”），借助数字技术全面助力教育脱贫攻坚。

(责编：何淼、熊旭)