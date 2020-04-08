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智能化时代，学生需要怎样的劳动

姚华松

2020年04月08日09:02  来源：中国青年报
 

近日，中央发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》。乍一看，不免惊诧，我们不是早步入以机械化、智能化和高科技化为主要特征的21世纪了吗？提倡劳动教育，学生需要从事怎样的劳动？

我不禁想起儿时的情形：从小学一年级开始，每天放学后，我的身份就从学生转化为家里的劳动力，放下书包就去放牛、割草、挑水、生火和做饭。学校每个月都会组织我们去十多里之外的山里摘茶叶，农忙时节去老师家里帮忙割麦、扯花生等。到了初中，每周三下午是固定的劳动课时间，每位同学回家取锄头、土筐等，在学校旁的山坡挖土和挑土。这些劳动实践是我重要的农村记忆，让我了解农村的生产与生活过程，体验了劳动的艰苦与价值，理解了父母的付出与不易。

劳动是我最痛苦也是最重要的“乡愁”与童年记忆。劳动很早就赋予了我一个劳动力（workforce）的身份，而不是乡下的儿童。

反观现在，在以学习成绩为主要评价指标的应试教育模式主导下，大部分学生把时间和精力放在文化课学习上，少部分学生沉溺于电子游戏而无法自拔，还有一些学生倚靠家长提供的优越物质条件坐享其成。

哪怕是农村孩子，很多也不知道他们吃的各种食物是怎么来的，更说不出各种农具的准确名称。城里的孩子被封闭在知识的“象牙塔”里，终日忙于课堂学习与课外补习。大学生除了专业学习外，还忙于考驾照，参加有附加学分、奖学金倾斜的功利性社会实践，却鲜有机会与城市发生实质性关联，很少参与城市的发展与建设，不了解城市生产与运转逻辑，谈不上是城市真正的“主人”。

概言之，在现行教育模式与人才培养目标下，劳动被严重遗忘，学生普遍缺乏劳动锻炼与劳作实践，家长、学校和社会不重视劳动，与城市和乡村脱节，与真实的生产和生活脱节。

怎么办？回归“劳动”，可以在一定程度上缓解上述问题。

对于成长在乡村的学生来说，可以聘请熟悉乡村的能人、掌握乡村传统技艺的工匠，担任乡村学校劳动教育导师，带领学生们参与农业生产实践，了解当地农作物的育苗、施肥、生长、成熟、收割、加工与销售等过程，系统讲述乡村濒临失传的技艺，在此基础上编写特色乡土教材，让乡村学生真正认识、了解和热爱乡村。各学校开辟乡村文化展示区，用于展示乡村物质及非物质文化遗产，让“乡愁”根植于学生的内心深处。

城里学生可以参与城市的公共卫生与环境治理、交通疏导等项目，让他们有机会熟悉城市治理过程，理解城市治理逻辑，成为城市发展建设和管理的参与者与见证人，从而培养他们的责任心，提升他们的公民意识，增强他们的城市认同感与归属感。

对于城市学生不了解农村生活，农村学生不了解城市的情况，可利用周末或寒暑假推进城乡校际互动，开展城市和乡村学校“结对子”活动，让城里学生深度参与农村的生产与生活实践，感受传统乡村魅力；让乡村的学生体验现代都市文明，从而消弭城乡分割，加速城乡的互动与融合。

我特别欣赏台湾东海大学把“劳作课”作为全校学生必修课的做法，该校上至校长，下至大一新生，都有每学期清洁宿舍与教室、整理环境卫生、打扫厕所等20余项工作的义务。“劳动”“劳作”的本质是将学习与劳动并重，治学与做人并举，培养学生互助合作、节俭勤劳的美德，在劳作中修己善群、服务社会、健全人格，通过劳动建构人与地方的紧密关系，根植地方依恋与归属感，在体验劳动艰辛的同时感知劳动带来的快乐。

（作者系广州大学公共管理学院副教授）

 

(责编：何淼、熊旭)
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