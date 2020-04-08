原标题：云端服务、一人一策 内蒙古“刚柔并济”助力毕业生就业

中新网呼和浩特4月8日电 (记者 张林虎)云端服务、一人一策、分类帮扶……8日，记者从内蒙古自治区教育厅获悉，截至目前，内蒙古已有27253名2020届毕业生实现签约，签约率由2月中旬的11.35%增长至20.34%。

2020年，内蒙古应届普通高校毕业生预计为13.4万人，同比增长5%。时下，正是毕业生就业的黄金期。但在新冠肺炎疫情影响下，对于本该在“金三银四”求职的毕业生来说，无疑是一场意料之外的考验。对此，内蒙古教育厅通过云端服务、分类帮扶和“一人一策”的动态服务，帮助高校毕业生就业。

据了解，从2月3日起，内蒙古大学生智慧就业创业服务云平台开展线上招聘活动，截至目前已有2902家用人单位提供岗位107980个。随后，内蒙古启动了区校联动的“内蒙古自治区2020年高校毕业生百日网络招聘”活动，累计举办39场招聘会，发布用人需求495186个。另外，还举办了“首届大学生网络简历设计大赛”，同步开展就业创业精品课程和职业发展咨询、职业测评等服务，并启动了“生涯教育第一课”网络直播课活动。

与此同时，内蒙古通过“就业需求线上报，就业指导线上听，就业岗位线上找，就业服务线上办”，为区内外毕业生提供就业手续办理、档案转递、报到改签、包邮回寄等服务，对离校未就业的毕业生在两年内按照应届毕业生身份提供就业服务。

值得一提的是，内蒙古出台了《关于进一步做好当前形势下全区高校建档立卡贫困家庭毕业生和蒙古语授课毕业生就业帮扶工作的通知》，57所高校均成立“帮扶工作组”，进行分类帮扶和“一人一策”的动态服务，确保对有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生实施百分百帮扶。(完)

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