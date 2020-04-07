南京一批高校确定开学时间

人民网北京4月7日电（孙竞）据南京市委市政府新媒体平台“南京发布”消息，经江苏省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组学校防控组备案通过、结合疫情防控实际情况，南京一批高校已经确定开学时间。
据悉，每个学校按照院系、年级不同，报到时间也会不同，以下时间是各校第一批次的返校时间，学生需按照学校通知的要求，分期分批返校报到。
南京大学：4月28日-5月10日
南京师范大学：4月21日-24日
南京中医药大学：4月15日-17日
南京邮电大学：4月17日-20日
南京财经大学：4月19日-22日
南京森林警察学院：4月19日-20日
南京工业职业技术学院：4月23日-26日
南京信息职业技术学院：4月24日-25日
南京理工大学紫金学院：4月20日-21日，5月6日-9日
南京审计大学金审学院：4月23日-25日
南京技师学院：5月8日开始
南京林业大学：2020年4月21日至5月10日期间安排学生分期分批、错峰有序开学。
南京航空航天大学金城学院：2020年4月19日起分期分批、错时错峰开学。
南京特殊教育师范学院：2020年4月21日起分期分批、错峰开学。
中国药科大学：2020年4月13日起分期分批、错时错峰开学。
南京信息工程大学：2020年4月13日起分期分批错峰开学。
南京晓庄学院：2020年4月15日起分期分批错峰开学。
南京农业大学：2020年4月17日起分期分批错峰开学。
金陵科技学院：2020年4月19日起分期分批错峰开学。
南京审计大学：2020年4月23日起安排学生分批有序返校。
南京城市职业学院：2020年4月17日起返校报到。
江苏海事职业技术学院：2020年4月19日-21日为学生返校报到日期。