中国驻外使领馆：助力海外留学生防疫抗疫

中国驻越南大使馆为在越中国留学生发放“健康包”。

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随着新冠肺炎疫情在海外持续扩散蔓延，身处世界各地的中国留学生的安全与健康牵动着亿万国人的心。疫情暴发以来，中国驻外使领馆全力做好领事保护工作，把为留学生提供帮助作为头等大事，充分调动资源，发动各方力量，着力帮助他们解决实际困难。

为海外留学生的学习、生活和自我防护提供帮助

外交部根据党中央统一部署，指示280多个驻外使领馆全面动员起来，同当地中国留学生建立并保持密切联系，及时了解他们的诉求和困难，帮助他们解决面临的各种实际问题。中国使领馆敦促驻在国采取切实有效措施，维护好中国留学生健康安全和合法权益。使领馆及时发布并更新领事提醒，确保留学人员第一时间了解各国应对政策和使领馆防疫服务信息。为了提供科学、专业的疫情防控指导，使领馆请国内派医疗专家组、工作组与留学人员进行当面或视频交流，解答他们普遍关心的问题。近日，使领馆调动各方资源向留学人员发放“健康包”，全力保障他们的生命安全和身体健康。

中国驻白俄罗斯使馆日前向在白中国留学生发放“健康包”。“健康包”内含有一次性医用口罩、消毒液、消毒纸巾、中药、教育部发布的《海外留学人员新冠肺炎病毒防控指南》等。为使每位留白学生都能领到“健康包”，中国驻白使馆教育处利用面向留白学生建立的注册登记管理系统做好相关统计工作，并通过留白学生总会及白各高校分会与每位学生取得联系。

英国、法国、意大利、美国、日本……“健康包”在多个使领馆发放，留学生们纷纷发表感言。一名身在日本的留学生表示，使馆的口罩真是雪中送炭，我们感到十分温暖，感到作为中国人非常幸福。衷心祝福祖国早日战胜疫情！身在白俄罗斯的留学生表示，使馆发放的“健康包”让我们体会到了党和祖国的关爱，更感受到使馆始终是我们坚强的后盾，坚定了我们战胜疫情的信心。我们将认真做好个人防护，圆满完成学业，尽早报效祖国。身在英国的留学生表示，疫情暴发后，留学生积极向国内捐款捐物。当前英国疫情加重，全英各地学联将继续积极行动，团结广大留学人员守望相助、携手战疫。

中国驻法、英、德使馆帮助留学生抗击疫情

3月上旬，低烧、无力让在法国巴黎一所大学读书的中国留学生欧笑感到紧张，而法国急救电话却一直无法打通。危急时刻，她被拉到全法学联组建的“医疗咨询微信群”里，在华人医生指导下服用药物，几天后就恢复了正常。

“开始真的很害怕自己得了新冠肺炎，幸亏有这个医疗群，里面有国内国外的医生和专家，他们列了一系列问题，我回答之后，他们认为我不像得了新冠肺炎，就让我吃退烧药观察，没想到很快就好了。”欧笑说。

根据在法留学生们的需要，全法学联在中国驻法国大使馆教育处指导下，组建了“医疗咨询群”，邀请法国华人医生、来法交流的中国医生及国内医生向同学们提供诊断和用药方面的帮助。

“群里医生非常负责，对同学们的问题耐心解答。”在法国第七大学读书的徐姓同学说。她在3月14日至24日期间连续发高烧，加入这个群，通过视频诊断，得到非常专业的帮助。她说，“这个群让留在法国的留学生有了依靠，好多进行咨询的学生并非得了新冠肺炎，只是普通感冒发烧而已，但在疫情严重背景下，大家都很害怕，医生们的诊断和建议给了我们很大安慰。”

中国在英国约有1.5万名未成年小留学生，中国驻英大使刘晓明日前接受媒体采访时说，使领馆特别关注在英国的小留学生们，因为他们中不少人寄宿在当地老年人家庭，而老人本身是需要居家隔离的高危群体，这令远隔万里的学生家长们十分忧心。对此，使馆与学校沟通，同时联络英国当地的华人家庭和教育机构，努力帮助这些小留学生寻找合适的托管家庭，解决他们面临的实际问题。中国驻英大使馆还以咨询热线、微信群、与留学生代表视频连线等方式，解答留学生关心的问题。使馆设置的咨询电话在高峰时一天通话600次。

4月1日，外交部表示，正积极协调民航等部门，增加临时航班赴英，为确有困难的海外学子归国提供方便。4月2日，第一班包机已经抵达伦敦，预计接回约180名留学生。外交部副部长马朝旭介绍，大多数留学人员仍然选择留在当地，这也有助于避免仓促回国引发交叉感染，或者因为中转国家的边控措施而中途受阻，也可以避免后续对学业签证可能产生的一系列影响。

在德国，中国驻德国大使馆教育处在网站主页开通了“疫情动态”专栏，方便同学们及时了解德国疫情及相关防控信息。并在教育处网页、微信公众号以及通过各同学群发布相关信息和提醒，包括留德防疫指南、留德疫情安心手册、当地新冠肺炎检测点、最新疫情通报、出入境航班签证信息等。中国驻德大使馆教育处公使衔参赞刘立新说，疫情发生以来，他们与德国教育部门和高校保持密切联系，多渠道及时提醒广大学子做好防护，并积极协助维护学子们的合法权益。

中国驻纽约总领馆六项措施助留学生防疫抗疫

日前，就留学生及家长提出的“面对疫情，中国驻纽约总领馆能为领区近15万名中国留学生做些什么”的询问，该总领馆发言人回复：总领馆坚决落实党中央和习近平总书记的要求，把祖国的关怀传递到广大留学人员中间。

一是加强做美国学校等有关方面工作。总领事黄屏大使给46所中国留学人员集中的美国高校校长写信，敦促校方在学校关闭后为学生提供食宿便利，确保留学人员的身份合法，反对任何歧视行为和言行。教育处工作人员随时与学校保持联系，敦促校方解决留学人员的诉求。

二是建立畅通求助渠道。总领馆公布了教育处分管领事的工作电话号码和邮箱地址，接收留学人员信息。两部24小时领事保护热线电话、值班电话保持畅通。3月30日又增开了3条咨询热线。每天数百通的电话和邮件，总领馆工作人员都一一答复。

三是发布防疫提醒。总领馆网站和微信公众号“中国驻纽约总领馆”、Instagram（Chinacg_nyc）等平台多次发布提醒，把国内各级政府和中外防疫专家的防疫抗疫举措介绍给留学人员，帮助大家及时掌握有用信息。

四是帮助确诊和疑似病患。截至目前，留学人员中已出现几例确诊病例，也有个别出现疑似症状的学生。我们坚持跟踪关注这些病例，为他们提供力所能及的帮助。

五是为留学人员提供防疫物资。总领馆迄今已向领区高校学联会发出了5万个医用口罩，更多的防疫物资还在路上。

六是发动当地侨社为留学人员服务。3月26日，总领馆向侨界发出帮扶海外留学生“爱心守护、同心战疫”倡议，纽约、波士顿、费城等多地侨团、机构和个人积极响应，踊跃做留学生的爱心守护人。

纵然相隔千山万水，纵然经历风风雨雨，祖国永远是包括留学生在内的海外同胞最温暖的靠山。关键时刻、危急关头，驻外使领馆的这些暖心举措再次表明：一个强大的祖国，永远是海外游子幸福的来源、尊严的保障、安全的港湾。

（本报综合新华社、中国驻纽约总领馆消息 新华社记者刘金辉 张毅荣 张代蕾、魏忠杰、李佳）

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