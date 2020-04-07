教育部面向战略性新兴产业、电子商务行业开展专场招聘活动

疫情防控期间，为了给毕业生提供更多的就业信息，教育部联合地方、高校以及社会知名招聘网站共同开展“2020届高校毕业生全国网络联合招聘--24365校园招聘服务”，为高校毕业生提供24小时全年365天的网上校园招聘服务，促进高校毕业生就业。活动自推出以来，社会机构和毕业生积极参与，反响热烈。目前“24365校园招聘”平台共提供833万条岗位信息，累计新增注册人数132万人，投递简历超过1100万人次。在此基础上，教育部联合相关行业部门、重点企业、产业园区等方面，陆续推出系列专场招聘活动，推动用人部门与高校精准对接。

3月23日，教育部联合国务院国资委举办“战略性新兴产业面向2020届高校毕业生网络招聘会”。活动紧扣国家新兴产业规划和“新基建”需求，涉及新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等国家重点发展产业领域，推进国家战略性新兴产业引才力度，搭建国家战略性新兴产业和高校毕业生之间交流和双选平台。

3月25日，教育部联合商务部举办“电子商务行业面向2020届高校毕业生网上招聘活动”。活动紧扣《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的有关要求，涉及农村电商、行业电商和跨境电商等领域，拓宽高校毕业生就业渠道。

3月31日至5月1日，教育部大学生就业网（新职业网www.ncss.cn）将开设专题页面，免费发布用人单位招聘信息，供高校毕业生浏览查询与在线联系。招聘活动期间, 新职业网官方微信（公众号：ncssweb）将发布活动动态，推送有关战略性新兴产业、电子商务等最新招聘信息。活动期间将会有更多企业携岗位加入，为高校毕业生就业提供多样化的选择。

据悉，教育部后续还将推出更多专场招聘活动，围绕重点行业、重点领域、重点区域，提供更多岗位信息，促进岗位需求与毕业生就业精准匹配。

(责编：孙竞、熊旭)