人民网>>教育>>滚动新闻

教育部面向战略性新兴产业、电子商务行业开展专场招聘活动

2020年04月07日10:20  来源：教育部网站
 

疫情防控期间，为了给毕业生提供更多的就业信息，教育部联合地方、高校以及社会知名招聘网站共同开展“2020届高校毕业生全国网络联合招聘--24365校园招聘服务”，为高校毕业生提供24小时全年365天的网上校园招聘服务，促进高校毕业生就业。活动自推出以来，社会机构和毕业生积极参与，反响热烈。目前“24365校园招聘”平台共提供833万条岗位信息，累计新增注册人数132万人，投递简历超过1100万人次。在此基础上，教育部联合相关行业部门、重点企业、产业园区等方面，陆续推出系列专场招聘活动，推动用人部门与高校精准对接。

3月23日，教育部联合国务院国资委举办“战略性新兴产业面向2020届高校毕业生网络招聘会”。活动紧扣国家新兴产业规划和“新基建”需求，涉及新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等国家重点发展产业领域，推进国家战略性新兴产业引才力度，搭建国家战略性新兴产业和高校毕业生之间交流和双选平台。

3月25日，教育部联合商务部举办“电子商务行业面向2020届高校毕业生网上招聘活动”。活动紧扣《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的有关要求，涉及农村电商、行业电商和跨境电商等领域，拓宽高校毕业生就业渠道。

3月31日至5月1日，教育部大学生就业网（新职业网www.ncss.cn）将开设专题页面，免费发布用人单位招聘信息，供高校毕业生浏览查询与在线联系。招聘活动期间, 新职业网官方微信（公众号：ncssweb）将发布活动动态，推送有关战略性新兴产业、电子商务等最新招聘信息。活动期间将会有更多企业携岗位加入，为高校毕业生就业提供多样化的选择。

据悉，教育部后续还将推出更多专场招聘活动，围绕重点行业、重点领域、重点区域，提供更多岗位信息，促进岗位需求与毕业生就业精准匹配。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

立足新时代，如何上好劳动教育这门“必修课” “蚕豆种植、土豆种植、种桑养蚕、小兔养殖、……”在浙江省杭州市富阳区富春第七小学，孩子们挽起袖子、走向田间，亲身体验农场劳作，与植物、动物的生命建立起了亲密的联系。 【详细】

原创报道|

2020年高考延期后有哪些新安排？教育部10问答详解 教育部正式发布公告，明确2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。据教育部网站消息，教育部有关负责人今日就高考安排及相关工作回答了记者提问。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved