中国多地中学毕业年级开学 多举措加强校内疫情防控

中新社北京4月7日电 4月7日，吉林、黑龙江、广西等多地中学的初三、高三毕业年级正式开学。在复课的同时，学校通过错时错峰入校、划分活动区域、佩戴口罩、测量体温等方式，加强疫情防控。

经历60多天的“超长假期”后，吉林省200多所学校、逾13万名高三学生7日正式开学。

记者走访多所学校发现，细节是开学防控疫情的关键词。各校均采用错时错峰的入校办法，教室课桌间距被拉大，学生活动区域实行严格划分，甚至为每个班级都配备了指定卫生间……

长春市第二实验中学高三年级主任张贤春介绍，目前主要采取集中授课、分班活动的方式进行复课，目的就是尽量减少学生聚集，降低病毒传播风险。

学生的心理健康亦是校方关注的重点方面。长春希望高中德育副校长王云龙说，疫情对学生的心理或多或少有一些影响，因此学校组建了一支心理咨询团队，专门保障学生心理健康。

7日，黑龙江省368所普通高中的18.9万名毕业班级学生开学，这是新冠肺炎疫情暴发后，黑龙江省首批复学的学生。

在哈尔滨市第三中学现场，记者看到，早晨进学校时，学生们都戴着口罩，有序排队，接受体温测量和手部消毒；上课时，老师已预先将课桌之间的距离增大。

同时，在哈尔滨市多所学校内，走廊里摆放了免洗洗手液供学生们使用，走廊的地面上贴着“勿聚集”的标识，以提示学生课间不要聚集。

4月7日7时许，广西桂林市中山中学高三年级学生戴着口罩，保持间距依次接受体温检测，有序进入校园开学上课。当天，广西高三和初三年级学生返校开学。

记者在桂林中学解西校区看到，学生戴着口罩以1米为间隔，通过六道匝口测温入校。该校初三年级的教室分成了小班，学生进入教室保持单人单座，学生下课保持单人单行不结伴。学校每天进行至少两次教室消杀。

刚从湖北抗疫一线归来的广西壮族自治区南溪山医院院感专家黄瑞娟走进桂林中学校园，结合自己在湖北十堰市抗疫的亲身经历，以视频的形势向学生开讲开学第一课，讲解新冠肺炎疫情的科普防护知识。(完)(参与报道：郭佳 孙博妍 王妮娜 赵琳露 杨宗盛 欧惠兰 蒋雪林)

(责编：白宇、岳弘彬)