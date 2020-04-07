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北京66所高校开网课超8.5万门次 学生认同比例达85.35%

2020年04月07日11:17  来源：北京日报
 
原标题：北京66所高校开网课超8.5万门次 学生认同比例达85.35%

　　延期开学，线上学习。北京66所本科高校“云课堂”近日亮出成绩单：自2月17日以来，共开设网络课程8.5万余门次，参与网络授课教师4万余人次，学生选课达到410万余人次。

　　线上教学，先要考虑学生的需求和实际学习条件。开课之前，中国传媒大学教务处就对“课程能否线上教学”“学生是否有线上学习条件”进行摸底，并依据摸底情况开展线上教学。

　　高校“云课堂”中，一批“90后”老教授深受学生欢迎。清华大学物理系教授张礼今年95岁，从教71年。今年2月20日，张礼与他的助教胡嘉仲联合开设的“量子力学前沿选题”正式登上在线课堂。这门课，张礼讲了22年。从线下现场授课，到通过“雨课堂+微信群”的方式在线教学，张礼笑着说：“我面临的最大挑战可能是我的年龄让思维没有年轻时那么敏捷了！”

　　北京航空航天大学能源与动力工程学院教授陈光也年逾九旬，他以“活到老，学到老，奉献到老”为主题做线上讲座，以通俗易懂的语言分享了有关无人机残骸拼装仿研，以及国家重点发动机的研制过程等，讲述了自己在科研生活中难忘的故事和心得体会。他的“直播课”，两小时吸引人气近万，跻身直播平台视频聊天专区人气榜第一名。

　　市教委调查显示，92.51%的教师认为线上课堂出勤率很高；学生对网络教学互动的认可率达到91.61%。85.35%的学生认同网络教学模式，71.5%的学生对本校网络授课情况给予80分以上的较高评价。82.83%的学生参加了随堂测验和考试，91.61%的学生参加了教师课后答疑，97.48%的学生能够完成课后作业。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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