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中国驻澳大使为留学生加油鼓劲：安心在当地学习生活

2020年04月07日11:17  来源：中国新闻网
 
原标题：中国驻澳大使为留学生加油鼓劲：安心在当地学习生活

“使馆为我们发放‘健康包’，让我们感受到使馆就是同学们的家，坚定了我们战胜疫情的信心。”在日前中国驻澳使馆举办的“情系留澳学子 祖国在你身边”留学生应急防护物资“健康包”发放仪式上，澳大利亚首都地区总学联负责人詹修宸对中国驻澳大使成竞业说。

在接受中新社记者专访时，成竞业说，发放“健康包”，体现了祖国对海外学子的关心和爱护。这也是使馆为在澳留学生所做的实事之一。目前，使馆前期购置的2万只应急医用口罩已经配发到各留学生团体，后续国内配发的“健康包”和其他应急防护物资也即将到位。使馆还联系本地侨界和华人企业为留学生定向捐赠一批消毒液，支持华人餐饮企业为留学生提供送餐服务等。

成竞业说，当前全球疫情持续蔓延，驻澳使馆高度重视在澳十几万中国留学人员的权益，密切关注澳疫情发展。前段时间以来一直与澳联邦和地方政府部门、有关院校密切沟通，敦促他们关注并切实保障中国留学人员的安全和健康。使馆还多次发布了领事安全提醒和留学提醒。

“我和其他使馆领导也多次慰问留学生，鼓励大家相信祖国和人民，尊重科学和专业，遵守本地法律规定，以积极乐观的心态和切实有效的个人防护措施来应对疫情，安心在当地学习、生活。”他说。

成竞业表示，由于澳大利亚政府采取各种积极举措成效显现，总体上看，留学生的情绪是稳定的。但是，当前澳防疫形势仍存在很多不确定性。他希望留学生继续关注疫情发展和使馆相关提醒，以包容团结之心、敬畏专业之心，对自己负责也对公共健康负责，切实做好个人防护和互帮互助，积极预防歧视和排斥，共同维护社区公共卫生和健康，倡导我们的青年人做“人类卫生健康共同体”理念的践行者。

据成竞业介绍，下一阶段，使馆将努力克服现时现地各种困难，积极协调国内外相关专业机构和力量，为在澳留学人员提供应急防护物资供应、健康诊疗咨询、推动当地商家提供生活采购便利等，继续为大家提供咨询、指导和帮助，帮助大家度过当下疫情的挑战，以更加积极饱满的状态继续自己的学业和生活。

“驻澳使馆就是大家的亲人。如果大家有任何困难和需要，请及时联系我们，我们就是你们的坚强后盾。”他说。（记者 陶社兰）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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