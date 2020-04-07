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北京大部分中小学生“无接触”领到新教材 学科课程下周一线上开讲

2020年04月07日11:15  来源：北京日报
 
原标题：北京大部分中小学生“无接触”领到新教材 学科课程下周一线上开讲

　　在校门口错峰发放教材，为有需要的学生送教材到家，EMS快递教材……最近，北京市中小学生已陆续“无接触”领到新教材。下周一，学科课程将正式线上开讲。

　　昨天一早，黑芝麻胡同小学优质教育资源带的家长们陆续到校取教材。为了避免家长在校门口聚集，学校专门发出5份通知，保障“无接触”发教材。比如学生数量较多，学校不仅按年级和班级分别制定了领取教材的时间，而且还在不同校区都设置了教材领取点。老师们还特意与社区沟通，协调街道办事处和社区给需要领取教材的家长们发临时“通行证”，并提醒家长由于学校所在的位置道路狭窄，且没有停放机动车的空间，请步行或骑自行车来校取书。“由于年级不同，孩子们领取到的教材数量也不太一样。我们尽量做到提前告知，让家长带好足够大的装书口袋。”一位该校老师说，因为领书过程需要签字，为了避免大家共用一支笔，还提醒家长自备签字笔。

　　北京小学丰台万年花城分校的家长则当起“志愿快递员”，互相帮助将每一本新教材送到自家附近的孩子们手里。

　　还有一些山区校则送书上门。比如门头沟区妙峰山民族学校全校有300余名学生，分散在17个自然村里。学校老师以村为单位，梳理了每名学生的住址，花两天时间将6132册新教材送到学生手中。

　　截至昨天，本市大部分中小学生已经领到新教材。市教委表示，4月13日前将完成新学期教材发放，并启动中小学线上学科教学。对不在京的学生，各校将指导其下载电子教材使用。

　　与前一阶段居家学习不同，这轮“云课堂”将覆盖中小学全部12个年级，所有学科都将启动线上教学。市区校三级课程将有序上线。其中，市级课程将按照高中和初三年级、初一和初二年级、小学各年级，先部分学科再全科的顺序批次上线。市教委明确，各校不得要求学生进行市区校三级课程资源重复性、叠加性学习。小学阶段每节课不超过25分钟，中学阶段每节课不超过35分钟。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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