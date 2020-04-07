驻贝尔法斯特总领馆向英国北爱尔兰留学人员发放“健康包”

人民网北京4月7日电 （记者 郝孟佳）据中华人民共和国驻贝尔法斯特总领事馆网站消息，中国驻贝尔法斯特总领馆4月5日向贝法女王大学、奥斯特大学等中国留学人员发放防疫应急防护用品，中华人民共和国驻贝尔法斯特总领事张美芳到场看望慰问留学人员并向学生代表发放“健康包”。

张美芳表示，疫情发生以来，中国总领馆高度重视并积极做好领事保护和协助，并与北爱政要以及警方、教育和医疗卫生等机构负责人保持密切联系，加强沟通合作，共同维护北爱中国公民特别是留学人员的健康安全与合法权益。此次发放“健康包”，就是要及时将党和政府的关心关爱、将祖国人民的叮咛呵护传递给坚持就地抗疫的广大留学人员，希大家继续严格遵守当地防疫规定，做好防护，安心学习，团结互助，共同战胜疫情。祖国是大家的坚强后盾，总领馆是留学人员的家，欢迎随时联系。

当天，在贝法女王大学学联、奥斯特大学学联的协助下，共计1000余名留学人员在做好安全防护的情况下到馆领取应急防护用品，共发放口罩2万个，消毒湿巾1000余包，莲花清瘟胶囊2000余盒，防疫指南手册1000余份。整场活动严格落实各项防疫措施，分时段“错峰领取”，发放过程安全高效，现场井然有序。有同学表示，党和政府对海外留学人员的关心爱护终生难忘，“健康包”更坚定了大家战胜疫情的信心。还有同学将带来的鲜花放在国旗下，表达对在抗击疫情中牺牲烈士的崇高敬意及对逝去同胞的无尽哀思。

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