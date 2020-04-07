驻英使领馆调查在英处境困难、急需回国的未成年留学人员情况

据中国驻英国大使馆网站消息，4月2日，按照中国外交部部署，中国驻英国使领馆协助组织181名包括留学人员在内的在英中国公民搭乘临时航班回国。为进一步做好有关工作，现开展在英处境困难、急需回国未成年留学人员情况调查。有关条件和注意事项如下：

一、条件和要求

(一)年龄为5-18周岁、父母未陪伴在英、寄宿的家庭监护人年龄偏大无力照顾、长期或短期在英留学的未成年留学人员。

(二)自愿承担回国过程中的各种可能风险，并自觉接受乘机过程及抵达目的地后的各项检疫安排。如参与调查，请未成年学生家长签署后附《责任承诺书》并上传相关材料。

(三)未成年留学人员原则上需要独自乘机，家长或在英监护人不能同机随行。

二、注意事项

(一)居家防护、减少流动是疫情期间最安全的自我保护方式。近期发生多起乘坐航班旅客被确诊新冠肺炎，导致大量同机旅客及机组人员被集中隔离。机舱空间密闭、人员密集、旅途漫长，交叉感染风险极大，如无特别紧急需要，建议避免冒险回国。

(二)临时航班机票和回国隔离费用自理。机票费用由航空公司按照市场原则确定。目前伦敦直飞国内航班经济舱票价3-4万元人民币，公务舱5-6万元人民币。国内地方政府新冠肺炎检测、隔离和食宿费用每人约1万元人民币。

(三)为确保公共健康安全，凡近14天内有发烧、咳嗽症状者、与新冠肺炎密切接触者，务请不要预订和乘坐航班。如登机前体温超过37.3度(含)或出现疑似症状，将被航空公司拒绝登机。

(四)已购票旅客在登机前需提前通过防疫健康码国际版微信小程序，逐日填报个人资料、健康状况、近期出行情况等信息。(具体要求另发)

(五)航班入境口岸将进行严格检疫检测，一旦发现有隐瞒病情和接触史或在检疫检测中发现曾服用退烧药等抑制类药物的旅客，将以涉嫌危害公共安全罪被追究法律责任。

符合条件的未成年留学人员可使用支付宝扫描下方二维码登记个人信息(亦可由国内家长或在英监护人代为登记)。未成年学生家长下载并签署后附《责任承诺书》后连同本人及未成年子女(如有)的身份证、未成年子女护照个人信息页一并上传。登记后台收到相关材料后，即视为参与调查成功。登记截止时间为格林威治时间4月7日18：00(北京时间4月8日凌晨1:00)。

(责编：郝孟佳、曹昆)