原标题：“老师在哪里，课堂就在哪里！”——援甘教师的战“疫”故事

新华社天津4月5日电 题：“老师在哪里，课堂就在哪里！”——援甘教师的战“疫”故事

新华社记者周润健

“安老师，您不回来，我们的学习怎么办啊？”援甘教师安娜，原计划在2月24日左右返回甘肃清水县继续自己的支教工作，但突如其来的疫情打乱了她的计划。“孩子们，别担心，老师在哪里，课堂就在哪里！”心里惦念孩子们的安娜在微信群里说。

援甘教师安娜在家里为新城乡中学的孩子们准备网课课件（4月2日摄）。新华社发

安娜是天津市第二中学的一名老师，怀着满腔热情，2019年9月到甘肃省天水市清水县新城乡中学开始了为期一年的支教工作，主要负责七年级的数学课。

“停课不停学”，疫情期间，为了不耽误孩子们的学习，安娜将课堂搬到了网上。“因为担心信号问题，我没有采用直播的形式，而是以卡通漫画的形式整理了一些微课，每天发到学生家长微信群作为孩子们的作业。微课短小、有趣，主要以预习为主，孩子们的学习积极性很高。”安娜说。

甘肃省天水市清水县新城乡中学七年级学生在家学习教师安娜发来的微课（3月9日摄）。新华社发

疫情期间，为了激发孩子们的学习主动性，安娜告诉孩子们，这是考验大家自制力，培养自主学习能力的好机会。开学后，她会对那些主动、自觉学习的同学给予表彰。“孩子们学习的热情一下子高涨起来，学习的劲头也足了，几乎每天都有学生在微信群里问我问题。作为一名支教老师，这也算在后方为战胜疫情出一份力吧。”安娜说。

除了教授孩子们书本知识外，安娜还尽可能帮孩子们拓展一些课外知识，开阔孩子们的视野。“孩子们对知识的那种渴望，令我感动。”安娜说。

援甘教师夏忠敏在家里为丰望乡中学的孩子们制作网课课件（2月27日摄）。新华社发

像安娜一样，来自天津市第三十五中学的教师夏忠敏也在清水县支教，担任丰望乡中学八年级的物理老师。疫情期间，她也时刻牵挂着那里的学生们。“虽然现在不能给孩子们面授文化课，但网络将我们紧紧相连。”夏忠敏说。

夏忠敏还积极开展网上德育教育。疫情期间，在得知天津市第三十五中学德育处筹备主题为“向战‘疫’英雄致敬”的线上主题班会的消息后，夏忠敏多次联系两校，促成了线上班会的顺利进行。“通过资源共享，线上班会激发了学生的爱国主义热情，培养了学生的爱国主义情怀。”夏忠敏说。

夏忠敏说：“疫情期间，孩子们经常在微信群里问我何时回来，我能想象出他们那种期盼的眼神和渴望的目光，我也盼着早日回到他们身边。”

虽然准备课件、布置作业、解答问题占用了很多个人时间和精力，但学生学习的积极性提高了，与老师的关系也拉近了，夏忠敏和安娜觉得很值得，也很欣慰。

夏忠敏由衷地说，她不是一个人在战斗，来自全国各地的援甘教师都在用各自的方式继续着支教工作，“待到山花烂漫时”，她期待和同学们见面，再续师生情。

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