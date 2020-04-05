原标题：《甄嬛传》究竟藏了多少高考语文知识点？

“后宫佳丽三千人，紫禁城里住得下吗？”

“穿越回清宫做娘娘，真实的住宿条件怎么样？”

“《甄嬛传》小主们的父亲官职有多高？”

“《甄嬛传》里的皇后为何住在景仁宫？”

一本正经地提出并回答这些问题的，不是娱乐八卦博主，也不是清宫剧十级学者，而是一名北京的高中语文老师“韩小喵”。她以《甄嬛传》、《知否》等热播古装剧为脚手架，在抖音拍摄了一系列短视频解读古代文化知识。

韩老师说，自己拍摄短视频，原本是为了帮助学生应对高考里的传统文化考点。出乎意料的是，这些通俗生动的视频吸引了大量学生党之外的人群，不到四个月收获了近110万名粉丝。有的粉丝已经工作多年，看了视频后留言：“我都想坐在你的教室里听课了。”还有孩子才上学的家长表示，“打算给儿子每天看一个视频，跟你走！”

《甄嬛传》开局第一分钟就有考点

《甄嬛传》第一集刚开始1分钟，台词里出现了“圣祖”这个词。“这叫什么知识点？孩啊咱高考题考了多少遍了，这是皇帝的庙号！”抖音视频里的韩小喵老师眼睛发光，从历代皇帝庙号的传统，到清朝“三祖一宗”的特例，一步步娓娓道来。

同是看《甄嬛传》，有人看到的是权谋争斗，有人看的是爱恨情仇，还有人用《红楼梦》的视角解读。但在韩老师眼里，这部剧里“全是知识点”。她能从甄远道家中青花瓷瓶上的缠枝莲纹，讲到“清廉”的谐音寓意，再谈到古代文学里用环境塑造人物的手法。其他的诸如皇帝家宴聚会的座次、建筑内堂外厅以及桌案，嫔妃封号的美好寓意，皇帝守孝“丁忧”等，都是韩老师眼中不能放过的知识点。她甚至还用上了故宫的卫星地图，用来测量嫔妃住所的面积。

看到皇帝逛御花园里的场景，韩老师又借着草、海棠和菊花，开始讲解中国古诗词的意象。菊花的寓意很多，包括“敬老、思乡、君子、隐士”等，都能在《甄嬛传》里找到剧情依托，甚至“百花杀尽一枝独秀”的华妃，也和黄巢那句“我花开尽百花杀”的杀气寓意相应和。

“从语文老师的角度来说，《甄嬛传》可真算得上是一部良心剧啊，时不时就穿插一两个知识点。”韩老师坦言，《甄嬛传》是自己的教学脚手架。

身为一名高中语文教师，她看到太多学生的苦恼和无助。最典型的问题就是，高考传统文化相关的题目比重越来越高，文言文、古诗词阅读、作文甚至是现代文阅读都涉及大量的文化常识。中国几千历史浩如烟海的文化知识，上课全讲一遍不现实，推荐一堆参考书给学生也不负责。韩老师就想，“不如把这些文化常识做成短视频的形式，每个视频解决两三个知识点，每天两三个这样听下去，三年下来日积月累，包你高考安稳无忧”。

谈到选择《甄嬛传》的原因，韩老师说，“这部剧不光是我个人喜欢，看过的人也非常多，大家对里面的人物也不陌生。而且因为导演和剧组的用心，《甄嬛传》里面涉及到了大量的文化知识，而且绝大多数都是对的。”

“这部电视剧就可以成为一个学习古代文化知识的抓手。”韩老师说，当知识有了人物或情节的依托，就与学生的日常经验有了某种联系，也就能方便他们更好理解，更容易记住。

追星也不忘诗词赏析

韩老师在视频里不止一次提到了德云社的张云雷。对，这就是韩老师现在追的小鲜肉，甚至幻想着相声散场以后，被张云雷请吃了一顿饭。

当然不能光顾着娱乐追星，韩老师一边听着相声，一边也思考着教学事业。“桃叶儿尖上尖，柳叶儿遮满了天……”，张云雷唱火了这首《探清水河》。韩老师也不白听，还跟自己的粉丝从传统文化的角度来解读这首歌：“单听这前两句，就知道唱的是爱情悲剧。”

为什么？韩老师解释说，桃花在古代的出现大都和女性相关，比如诗经的“桃之夭夭，灼灼其华”，以及崔护的“人面桃花相映红”；而柳叶儿则代指男性，像昆曲《牡丹亭》里的男主就叫柳梦梅。一女一男相对应，意味着是爱情故事。而桃叶和柳叶都是暮春时节出现的意象，意味着春天就要结束，伤春的情感呼之欲出，所以就知道这是个悲伤的爱情故事。

“严师出高徒”已过时，力挺短视频学习

从北京师范大学毕业后，韩老师已经有十多年的教龄，也形成了自己的教学经。

经常有粉丝给她留言问：“韩老师你这么温柔，怎么能管得住你那帮学生呢？”。韩老师很自信地回答：“我那帮学生孩子还真的挺听话的。”

在韩老师看来，让学生听话，首先自己的课必须就讲得好，在专业上让学生们佩服；同时在日常常的交流中，也应该尊重学生，多倾听他们的想法，给他们说话的机会。有时候甚至可以破坏一些不太重要的原则，跟学生们站在一起，体现对他们的支持。

常言道“严师出高徒”，但韩老师却认为这种老一套的理论早就过时了。“老师的严应该体现上学科和学术上。但是在对待孩子这件事上，现在教育学和心理学上也有了新的思考。哪怕学生犯了错，老师如果能充分考虑到他的尊严，他就会给你面子。”

在韩老师的粉丝中，时常有家长忧心忡忡地跑来问，孩子看不进书，写作业也费劲，唯独对看视频学习东西时还挺感兴趣的。可是自己还是有点担心，通过视频学习而不是书本，到底靠不靠谱？

韩老师回了两个字：“靠谱！”在她看来，大量的人开始通过书本来学习知识，也至少是文艺复兴之后的事情了。而在更多的历史长河中，人们更多是通过视觉、听觉、触觉等多种综合感官学习打猎、织布务农。随着科技的发展，现在出现了短视频学习的方式，重新调动起听觉和视觉的综合感官，所以从本质上比文字更贴合人类学习的原初状态。

而对于性格各异的学生来说，短视频教育也是一种因材施教的方式。有的孩子天生能感受文字的抽象之美，那么书本就是对他最有利的教育方式。有的孩子则擅长形象和声音的记忆和思考，那么鲜活的视频就是最好的教材。

“语文为王的”时代来了？快别打趣了

近几年，社会上掀起了“语文为王”的热议。韩小喵开玩笑说，作为语文老师，是不是就该大快人心，赶紧嘲笑一下身边的数学老师？

当然不是。韩老师回忆，自己做学生时，是“学好数理化，走遍天下都不怕”的年代。现在随着语文的重要被重视，高考语文的题目也越来越难了，但语文为王的时代就真的要来了么？

过去20年，中国教育对数学的过分关注，并没有让更多孩子越来越喜欢数学。韩小喵老师说，“我真的不希望看到：过去有多少孩子在流着泪学奥数，未来就有多少孩子流着泪学语文。”

语文的“语”体现了交流沟通的工具特性，而“文”这个字代表着文学，是在艺术方面的特性。因此如果孩子愿意在这门学科中体会一种艺术的美感，那这门课就不会辜负他；但如果孩子真的不喜欢语文，也没有这方面的天赋，让他将语文作为一种满足基本需求的工具使用，也就足够了。

(责编：冯粒、曹昆)