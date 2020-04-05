北京线上学科教学怎么教、怎么学、怎么考？重点来了

人民网北京4月5日电（李依环）据北京市教育委员会消息，自4月13日起，北京市中小学将调整学生居家学习的内容与方式，由前一阶段学生自主学习、自主管理为主，转变为学校按照本学期课程教学计划进行线上学科教学为主，集中时间完成学科课程教学任务。北京春季学期将实现“线上线下”无缝衔接，建立与疫情防控常态化相适应的课程教学机制。

为结合实际线上线下教学优势互补、科学衔接、有序实施课程教学计划。北京市教委日前发布《关于做好2020年春季学期中小学课程教学工作的通知》，对线上教学相关重点工作进行了部署。

课程安排上做到三个整合

第一，整合课程类型。打破专题教育、地方课程、校本课程设置边界，科学整合课程。

第二，整合跨学科内容。在综合实践、学科实践、劳动教育、德育活动、体育锻炼、艺术素养培育方面，跨学科整合内容。

第三，整合学科内容。以大概念、大单元、任务群为基本形式进行整合，突出基础、主干和核心课程内容，确保实现学科育人目标。

教学安排做到四个优化

第一，优化教学管理。统筹义务教育和普通高中学段、毕业年级和非毕业年级，开齐开足国家规定课程课时，统筹调配线上教育教学资源，兼顾学校统一教学和学生个性化学习需求。

第二，优化教学实施。各学校要摸底诊断学生居家学习情况，精确分析学情，合理把握教学进度，做到教学内容适量、教学时长适当，提高作业设计质量，防止学生学业负担过重。

第三，优化教学研究指导。市区教科研部门围绕特殊时期课程教学重点难点，为学校提供具体指导、典型案例和专业咨询，指导学校适应线上教学、在校教学和校外弹性教学的不同环境特点实施好教学。

第四，优化考试评价。坚持学考一致，调整考试评价内容和方式。考试内容以基础、主干和核心知识为主，严格控制命题难度。期末考试由各区统一指导学校组织实施，各校不得额外扩大考试范围和增加考试难度。

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