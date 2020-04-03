考生注意啦！武汉大学2020年高招答疑小贴士来了

1、针对2020年疫情特殊时期，对全国考生及家长有什么备考意见？

因为今年的疫情，考生们都延期返校，在教育部“停课不停教，停课不停学”的要求下，在家开始了史上最艰难的备考季，对每一位考生来说是一场心理和身体上的考验，也是一次难得的成长历练，定会成为人生中一段宝贵的记忆。给全国高考考生及家长以下几点备考建议：

一是调整心态，舒缓压力。在这个特殊的时期，心理压力是必然存在的，并且适度的压力不是坏事，会提高责任心、敏捷度、专注度，这样就不会因为压力而产生不良的焦虑情绪，从而可以保持平常心。家长要给孩子积极地正向的引导和支持，当孩子出现情绪波动时，要耐心地加以疏导，为孩子营造良好的家庭氛围，帮助他们缓解考前焦虑，回归理性的状态，以最好的状态冲刺高考。

二是自律复习，查漏补缺。由于今年考生在家复习的时间较长，保持自律尤为重要。保持规律的作息时间，劳逸结合，适当运动，保持良好的精神状态，根据学校和老师的安排，制定复习计划并雷打不动地完成，一步一个脚印地扎实做好复习。针对自身特点进行查漏补缺，提高学习效率，让高考最后的冲刺时间段发挥最大的作用。

三是关注高校招考信息。及时、准确的获取招考信息对于高三考生及家长也非常重要。可以关注这几个官方渠道：一是教育部阳光高考平台及各地教育考试院官网，政策全面集中且有针对性，可查看各高校招生章程、各地区招考安排以及网上咨询信息。二是目标高校的本科招生网，可以查询到高校最新的招生政策、招生章程、历年的录取分数、招生计划、招生专业等。三是高校本科招生官方微信平台，除可查询到上述官网提供的信息以外，还可以更全面地了解学校各个方面，学校动态、专业介绍、校园生活等，获取很多有用的信息，比如像武汉大学推出的专业视频矩阵，通过视频的形式帮助同学们了解专业。四是目标高校建立的各种群组，可以通过QQ群或微信群直接向老师提问。五是高校开设的面向高三的网络直播课程，例如武汉大学为高三学子和家长开设的“珞珈直播”专属系列课程，安排了各学院的专家教授、教学名师、职业规划专家、招办主任为考生提供学科专业解读、招生政策介绍、职业生涯规划、考前心理疏导等。

2、近期教育部刚刚公布今年高校专业调整，贵校在今年专业上有哪些重要调整？

武汉大学2020年将新增4个本科专业方向面向全国招生，分别是人工智能专业、数据科学与大数据技术专业、西班牙语专业、马克思主义理论专业，其中人工智能专业属于计算机学院下的计算机类、数据科学与大数据技术专业属于数学与统计学院下的数学类，西班牙语专业属于外国语言文学院下的外国语言文学类，马克思主义理论专业属于马克思主义学院的马克思主义理论类。这些专业都是当下社会经济和科技发展急需的热门专业。

2020年我们还继续推进大类招生大类培养，推出了由工学部四学院——动力与机械学院、电气与自动化学院、土木建筑工程学院、水利水电学院联合招生联合培养的“工科试验班”。通过四院联合招生培养、整合优势资源、创新培养模式，可以做到让学生通过一张录取通知书就拥有武汉大学4个学院15个工科专业方向的选择权。“工科试验班”的优势在于课程体系更优化，更强调学科交叉融合，特别是人工智能等现代技术与传统工科的融合，培养具有创新精神和创新活力的新工科人才。

同时，备受广大考生青睐的弘毅学堂，2020年也试点社会科学试验班PPE专业首次通过高考进行招生。PPE是政治学、经济学、哲学的跨学科专业，被誉为人文社科类最顶尖的专业之一，在国内高校中也只有少数几个顶级高校开设有这个专业，比如北大、人大和武大。欢迎最优秀的学生来报考和深造。

3、各地相继迎来新高考，招办对考生有何指导见解？

随着新高考改革的逐步实施，取消文理科的限制，考生选择选考科目的自由度增大，高校根据人才培养需求提出了各招生专业所要求的选考科目匹配要求，这个一定要高度关注、准确匹配。同时，改革省份按照“专业（专业类）+院校”或“院校+专业组”填报志愿，考生选择院校和专业时的自主权更大，录取专业与兴趣特长的匹配度更高。虽然在选择上更加灵活，但因为有选考科目的要求，考生也需要更早的开始对高校和专业进行思考和规划。

在“新高考”改革环境下，考生不仅是在选学校，同时也是在挑选专业，考生要根据自己的兴趣爱好和选考科目，选择科目匹配的院校专业组作为志愿。一所高校的不同专业会因为对考生选考科目要求不同编入不同的院校专业组中，在录取时，这些不同的院校专业组可能会有不同的投档最低分（也称投档线）。考生若符合一所高校多个专业组的选考科目要求，且有志于到这所学校就读，可以用多个该院校专业组志愿来实现。

首年实施“新高考”的省份，在填报志愿时，仍然可以参考高校往年的录取数据，特别是录取最低分的位次值，也可以参考各专业的录取最低分。需要提醒考生的是，在填报专业时仍然需要考虑“冷”、“热”专业的搭配，要根据高校专业计划投放和专业组设置慎重进行选择。

4:考生随时关注招生办公室第一时间发布招生信息。

从招生政策层面来讲，武汉大学2020年推出了一系列重要举措。除了前面讲到的新增四个专业招生、工学部四学院“工科试验班”联合招生培养、弘毅学堂增设PPE专业培养方向外，还有以下几个重要信息需要考生和家长高度关注：

一是武汉大学即将推出的强基计划招生。强基计划的定位是招收对所报考的基础学科有志向、有兴趣、有天赋，有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。提到强基计划，关注的点不仅仅是招生方案，还包括强基计划的培养方案。学校强基计划的学生实行单独编班、采用专门的培养方案，实行小班化教学，安排基础学科的知名教授一对一指导学生的学习及科研；实行动态分流机制，强基计划的学生在推免、直博等事宜上有优先；多渠道增加强基计划学生国际交流的机会，具有本硕博衔接培养、科教协调等特色。具体的招生培养方案以教育部批复后公布为准。

二是继续实施录取分专业时“同分取齐”，并尽量满足考生填报的专业志愿。确定考生录取专业时，考生高考总分相同（不含政策性加分）时实行同分取齐，不再分分计较，将处于竞争关系的同分考生都录取到竞争专业，2019年有416名学生因为此项政策录取到心仪的专业。2020年我们在此基础上将进一步考虑学生对专业的需求渴望，在考生的专业志愿填报合理的情况下，将尽最大努力尽量满足考生专业志愿，尽量不调剂录取。

三是进一步加大新生奖学金的额度。2020年学校将进一步增加新生奖学金奖励力度——校长特别奖不限名额，奖励录取进校的特别优秀、名列前茅的学生，将免除在校本科就读期间的学费；甲、乙等奖学金也将提高奖励额度，不再设置获奖比例 ，从而让更多优秀的学生获得奖学金。另外，为了表达对今年参与抗疫医护人员的感谢，对2020年通过高考录取到武汉大学的投身湖北省疫情防治一线的湖北以及援鄂医务人员子女，给予每人10000元的关爱资助。

四是为了选拔培养更多热爱并立志献身的新型理论人才，马克思主义学院作为全国首批重点马克思主义学院，其马克思主义理论类（含思想政治教育专业、马克思主义理论专业）拟安排在提前批招生录取。

5、高考延期，对高考学子的嘱托。

高考延期，梦想不延期。希望全国高三学子们坚定必胜信念、树立远大目标、努力拼搏奋进。就像与疫情的战斗终将胜利一样，我们面对高考这场战役也要抱着必胜的信心。今天的努力是为了实现远大的人生理想，将来为了国家建设、民族复兴做出自己的贡献。让我们传承自强不息、拼搏奋进的精神，以强烈的责任心和使命感砥砺前行，利用好这段“带着福利”的复习备考时间，朝着自己心仪的大学冲刺，相信明天的你们将会感谢自己今日的努力！预祝考生们高考顺利，金榜题名！

“来最美大学，接受最好教育，成就美好人生!”武汉大学在等你！

(责编：何淼、熊旭)