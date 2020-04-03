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专家谈2020艺考⑥

山东艺术学院院长王力克：艺考如何按下重启键

2020年04月03日15:06  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京4月3日电 （记者何淼）2020年的艺考，注定不平凡。近日，因受新冠肺炎疫情影响，教育部对推迟进行的艺术类校考做出明确部署。如何调整艺考方案，按下艺考的重启键，成为备受社会关注的话题，同时也成了山东艺术学院亟待解决的问题。

据山东艺术学院院长王力克介绍，今年学院校考报名人数创历年新高。近两个月，学校多次召开专题会议，严格落实上级各项指示要求，本着注重科学、严守公平、切实可行、保证安全的原则，坚持把广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康放在首位，认真研究制定校考工作方案，做到早谋划、早部署，早行动，全力备战校考工作。

山东艺术学院院长王力克（校方供图）

一、确定考试方案调整的几项基本原则

部分专业取消校考环节

山东省统考覆盖的专业，原则上不再组织校考，直接使用山东省统考成绩作为专业成绩，综合考生高考文化成绩择优录取。

积极采取网络视频考试方式

省内面试类专业初试采用系统上传视频方式组织考试，通过初筛减少来校参加现场复试人数，省外各专业原则上不组织现场考试，从而最大限度避免考生流动和聚集，防止疫情传播。

严格控制现场考试规模

确需组织现场校考的部分专业，学校将根据教育部的部署和教育厅的统一安排，按照当地疫情防控工作要求，在高考后组织现场考试。同时制定现场考试疫情防控工作方案，充分做好考试期间的疫情防控工作，保障考生和相关工作人员的身体健康和生命安全。

科学安排考试时间

按照教育部的部署和教育厅的具体安排，综合考量考试形式、考生人数、考场安排等因素，稳妥审慎安排视频上传及现场考试时间，做到错峰考试，有序衔接，统筹做好疫情防控和考试安排工作。

二、关于采用视频考试方式的几点思考

王力克表示，今年学校将有20个专业（方向）采用系统上传视频方式组织考试，同时，学校还承担了山东省2020年影视戏剧表演类专业联考工作，总计线上考试规模达3.5万人。学校进行了充分研究论证，做好了线上考试的各项准备工作。

以考生为本，提供人性化考试服务

学校秉持“以考生为本”的理念提供全方位“人性化”服务，充分利用网络视频平台的优势，通过简化操作流程、提供模拟考试、自动语音提示、提供多次视频录制机会、及时发布温馨提示、合理安排考试时间等方式为考生提供高效、专业、细致的考试服务。同时，在线考试期间，学校将保障技术咨询渠道畅通，及时解答相关问题，为考生提供方便、权威和实用的信息和服务,助力艺考。

考试要求不降低，考试质量不缩水

部分专业的考试方式虽然由“线下”改为“线上”，但是考试方式的改变并不意味着考试要求和考试质量的降低。学校对每个专业的考试科目均提出了拍摄要求，制定了清晰的操作流程，明确了考试纪律,旨在引导考生诚信考试，规范考试行为。同时，在保证考试质量的前提下，统筹考虑考试公平性和实操性，对部分考试的科目及内容进行合并简化，对个别不适合线上考试的科目进行了调整。

杜绝考试作弊，确保公平公正

在线考试系统带来便利的同时，也存在传统考试模式中的替考、作弊等一些负面因素，如何规避这些负面因素，确保考试公平公正，是必须要面临和解决的问题。线上正式考试前，要求每一名考生均须签订考试诚信承诺书，对作品的真实性做出承诺，未签订者将取消考试资格；正式视频录制中，通过人脸识别、人证比对等技术验证考生身份，通过手机app端远程上传视频等方式避免人为编辑视频的可能性；同时，在现场考试及新生入校环节也将加大检查、复核力度，严厉惩戒考试失信行为。经查实属提供虚假作品材料、替考等违规行为的，取消该生录取资格，并通报考生所在地省级招生考试机构倒查追责。对涉嫌犯罪的，学校将及时报案，并配合司法机关处理。

提供兜底保障，不让有才华的考生失去机会

艺考不易，对于一些贫困地区的考生更是如此。艺考不仅仅是对学生专业水平的考查，也是对学校责任担当的考验。对于贫困地区不具备智能手机和无线网络条件的考生，学校进行兜底服务保障，积极协调生源所在地招生考试机构，为考生免费提供视频作品录制和上传服务，同时也明确，考生录制视频环境等其它客观因素不影响专业成绩评定。不让有才华的考生失去机会，不让有困难的考生掉队。

科学评估软硬件环境，确保数据管理安全

学校网络视频考试平台，具备线上报名、缴费、视频上传等基本功能，并拥有音视频云服务、数据安全管理、身份信息比对等核心技术，保障面试申请和校考过程的安全、高效、稳定。在考试过程中，考试数据的上传、存储、下载、评阅等环节对网络带宽、服务器资源等都有一定技术要求，学校将全面评估视频考试平台的技术实力，排查薄弱环节，充分做好压力测试，保证运行过程的安全平稳可靠。

(责编：何淼、熊旭)
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