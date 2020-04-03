ESB翻转课堂精准服务大学生创业就业 云助力“停课不停学”

新冠肺炎疫情之下，广大学子的学业深受影响。在线教育企业纷纷响应教育部关于“停课不停学”的号召，积极探索互联网云教育的新模式，成为了教育抗“疫”战斗中的主力军。新未来在线教育积极履行社会责任，推出的公益性学习资源“ESB创新创业教育翻转课堂”，因指导性强、实用性高以及多平台合作等特色，深受学生喜爱。

免费开放“翻转课堂” 多平台合作公益最大化

“面对疫情，企业责无旁贷。特别是教育企业要心怀教育人的情怀和担当，有一份热发一份光。”新未来在线教育董事长、ESB中国区管理中心主任黄贵洲表示，如何保障疫情期间教育工作顺利开展，牵动着所有教育从业者的心。“通过翻转课堂，希望可以帮助有创业意愿的大学生能够懂方法、更理性去创业，让有就业目标的群体以创业者的心态找到心仪工作。”

新未来在线教育一直专注于推动社会大众和大学生群体创新创业就业能力发展。针对全国各地大中专院校受疫情影响延期开学的情况，新未来在线教育充分发挥线上教育优势，通过中宣部“学习强国”、教育部“24365校园联合招聘服务”活动、人民网慕课、人社部“国家人事人才培训网”、江苏省大学生创新创业教育公共平台等国家级和省级平台，免费开放ESB创新创业教育翻转课堂等优质课程，精准服务大学生创新创业就业，保障了大学生“停课不停学”。

江苏省高校教学管理研究会创新创业教育工作委员会副理事长兼秘书长、东南大学教务处副处长沈孝兵表示，疫情期间，高校严格落实教育部“停课不停学”的要求，积极搭建在线学习的平台，鼓励社会力量参与配合,提供多样的公益性优质学习资源。“ESB创新创业教育翻转课堂”丰富了学生线上学习资源，并提供了场景化的、可实践的创新创业就业领域实用知识和技能，为即将迈入社会、进入职场的大学生拓展了就业创业视野。

聚焦创新创业就业 精准服务大学生

春季是高校毕业生的就业季。据教育部官网数据显示，2020届高校毕业生规模预计将达到874万人，同比增加40万，创下历史新高。与往年不同，因疫情原因停产停工，今年全国各行各业均受到了不同程度的影响，就业形势异常严峻。在经济下行压力和新冠肺炎疫情的影响下，提升大学生创业就业能力，确保大学生就业率尤为迫切。

针对疫情期间上课难，线下找工作难的问题，教育部推出了“24365”网络招聘服务平台。各地教育厅、高校也分别针对学生需求推出了线上课程，指导学生在线学习，并针对学生就业工作，做出了相应的筹备和安排。然而，由于大学生创新创业就业的特殊性，如何运用线上教学方式，达到与线下学习、实践、指导相一致的效果，一直是高校、学生和相关教育行业关心的问题。

新未来在线教育相关负责人介绍，“ESB创新创业教育翻转课堂”能切实有效融合创新创业教育线上线下教学特点，通过运用情景式、案例式、启发式教学方法，将知识点融入到案例视频故事中的一种教学视频资源。通过小组讨论、分组竞赛的翻转课堂互动形式，充分调动学生的学习热情，大大提升课程的实战价值，精准服务大学生创新创业和就业，助力大学生毕业后顺利融入社会。

大连艺术学院艺术设计学院学生高云霞表示，通过在线学习 “ESB创新创业教育翻转课堂”，有利于掌握关于创新创业的基本知识和关键技能，提升了大学期间的创新创业能力，对未来的职业发展有重要的铺垫作用。

(责编：郝孟佳、熊旭)