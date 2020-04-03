全民战疫中 青春在闪光

做社区志愿者每天消毒108层楼道、参加援鄂医疗队、坚持线上做义工、发挥专长做心理咨询师、留守疫情重灾区却坚持做志愿者……在这场全民战疫中，有许许多多大学生党员的身影，他们有责任心、能担当，有想法、能干事，他们在这场抗疫中表现堪称优秀。他们以实际行动表明，当代大学生党员，是社会的中坚力量，是有理想、有本领、有担当的新时代的“追梦人”“圆梦人”。

青春在志愿活动中发光

“我作为抗疫志愿者中的一员，为自己能在疫情防控中贡献一份力量而感到自豪，我会铭记自己的党员身份，发挥党员作用打好防疫攻坚战。”寸辉是北京理工大学机电学院2018级硕士研究生，学生党支部书记。疫情期间，他加入了云南省鹤庆县红十字会后迅速开展了志愿服务工作，协助红会工作人员接收捐赠物资、清点入库，将抗疫物资分发给医院、乡镇防疫相关部门等，统计线上线下捐款金额。

中国传媒大学信息与通信工程学院本科生党员周军同学的家乡在四川省万源市石塘镇，有很多户村民住在偏远的山区，疫情爆发初期，为了有效传达防疫工作政策，解决山里村民消息闭塞问题，他与父亲改装了自家用车，带上自家的广播设备，去各个村舍挨家挨户广播宣传，风雨无阻，为的是加强村民的防护意识。这样的工作，他一直坚持了两个多星期，直到防范意识深入人心。

除了在社区一线身体力行，更多大学生党员们利用自己所学专长，为抗疫贡献力量。北京外国语大学北京多语言服务中心志愿者团队33名党员志愿者建立了与北京市外办、12345服务热线专责联系人制度。1月31日，北京市外办发布《致在京外籍人士的公开信》，北外多语中心英语、韩语提供24小时服务。在一个多月的热线服务中，志愿者们坚持做好翻译工作，让广大外籍人士及时掌握疫情防控政策信息。

“你们勇敢在一线与病毒抗争，我们在你们身后织成保护网，接着你们，放心，我们在。”张艺嘉是北京体育大学心理学院2017级硕士研究生，她发挥专业优势，联系海内外心理工作者，为医护人员提供心理支持。从开始只有几个海外的心理志愿者老师，到后来五百多个心理咨询师加入团队……

就是这样一群年轻的学生党员，用自己微弱的力量，汇聚成了火把，温暖了这个冬天。

身处疫区迎难而上

“身在疫区，我能为我的家乡做点什么？”身在疫情风暴中的湖北省，湖北学子并没有感到过多的恐惧，身上的党徽提醒着他们一定要做点什么。他们发挥自己的专业所学，积极奋战在抗“疫”一线。

伍盈是北京体育大学运动医学与康复学院的学生，家乡在湖北天门，紧邻武汉。疫情爆发初期，她加入天门团市委组织的“心理援助”志愿者行动，负责线上心理咨询和回复，24小时的心理热线，常需轮值夜班，也经常遇到超出心理工作范围的问题，但她始终坚守岗位，尽最大努力为疫区人民的心理健康贡献力量。

“我在疫区，我要为英雄的城市贡献我的微薄力量。” 2月12日，湖北十堰张湾区发布全国首个“战时管制令”，北京林业大学学子饶月明成为了志愿者党员突击队里面的一员。他每天背着30多斤的消毒液对6栋楼（共108层）进行爬楼消毒，单调疲惫的工作一干就是近20天。“现在国家有难，人人都需要挺身而出，看到和我们同龄的医生护士走到疫情防控的前线，无畏生死，我十分感动。我认为，作为一名青年预备党员，更应尽我之力解社会之难。”

中央财经大学金融学院2019级研究生第四党支部的王紫荆同学身处疫区武汉，他号召社区人员共同参与进来，尽最大可能减少病毒感染机会。王紫荆参与各社区的标语粘贴、公共场合的消毒工作，帮助社区解决买菜难问题，号召社区人员一起团购蔬菜水果，并且轮班值守送菜上门，减少社区人员的出行。

抗疫一线 “火线入党”

杨康是中央民族大学药学院2018级博士研究生，新冠疫情爆发以来，放假回到家乡的他第一时间向家乡杨店镇新冠肺炎防控指挥部递交申请书，成为一名服务于隔离点的志愿者，奋斗在抗疫一线。他说：“我是一名入党积极分子，我要尽我所力为党和人民做些什么。”作为一名志愿者，他挺身而出、英勇奋战、义无反顾地冲锋在第一线、战斗在最前沿。为隔离人员测量体温、发放三餐，布置隔离点房间、消毒清洁，利用自己的医学知识为抗疫工作提出专业指导意见，等等；为防疫需要，他服从组织调配，先后服务于5个隔离点，工作中任劳任怨、细致入微，得到隔离点工作人员和隔离群众一致好评。因在湖北省孝感市抗疫中表现突出，于2020年3月火线入党，成为药学院学生第二党支部预备党员。

作为一名“90后”，华北电力大学核科学与工程学院2019级研究生钟正统在湖北黄冈老家看到雷神山医院建设的紧急招募令，不顾家长的劝阻与个人安危，便报名参加，并于2月1日至10日，与工人们一起在十天时间内完成建筑面积约7.5万平方米医院的世界罕见工程建设。钟正统不怕苦不怕累，每天从早上七点半一直工作到晚上十二点，有几次为了抢进度，甚至连续工作24小时。他说：“不管生活条件再差，来了就要出力，为了国家为了武汉，战胜这场疫情。”工友们知道他是一名学生，被他不求索取、无私奉献的精神打动，他说这是国家给的艰巨又光荣的任务，他要为了国家，为了这场战役的胜利而拼搏。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，履行党员义务……”党员宣誓的声音响彻医疗队驻地的上空。2020年3月5日上午，北京中医药大学驰援武汉临时党支部举行了一场激动人心的党员发展大会。在一线救治病患的繁忙工作中，13名成员递交了入党申请书，表达出强烈的加入党组织的愿望。经过一个多月的培养与考察，6位队员表现优秀，成为发展对象。

自愿捐助 支持防控工作

疫情初期，物资短缺是疫区面临的难题之一。广大学生党员积极募捐、自愿捐赠，在大后方支持防控工作。

北京建筑大学环能学院暖171班赵嘉珩所在部队参与了雷神山医院前期筹备的物资运输工作，他们不分昼夜加紧物资运输，脚上手上磨起血泡却浑然不知。1月24日，除夕晚上，赵嘉珩看到江夏人民医院医务人员的一则朋友圈“我们不缺勇气，只缺物资”。赵嘉珩的内心受到了极大的触动，“军人和白衣天使一样，都是人民的守卫者！我能为人民做点儿什么？”于是，他在淘宝上下单了一批口罩物资寄送给医院。2月4日，赵嘉珩收到了当月的士兵补贴，再次向江夏人民医院捐赠口罩等医疗物资近一千六百元。

李东是北京理工大学自动化学院2019级博士学生党支部书记，他的家乡湖北省黄冈市红安县，正处于此次疫情的“重灾区”。疫情初期，李东积极向导师马宏宾老师反映了情况，马老师协助联系了海内外人士，为红安等湖北地区募集了总价值十五万人民币的医疗防护物资。

中国传媒大学传播研究院党委研究生党员杨庆在了解到社区的工作人员过年仍要坚守岗位，主动和家中的兄弟姐妹一起为后北屯社区捐助5000元善款用于防疫物资的购买。

中国科学院大学各级党组织积极做好师生自愿捐助的指导和服务工作。截至目前，学校累计4622人次捐款，共计折合金额达43万余元，为打好防控保卫战奉献光与热。

北京工商大学本科生党员骨干求实班、党建工作团队在疫情期间积极为湖北一线筹措捐赠医疗物资，成立捐赠工作组，联络组分别与湖北荆州市公安县人民医院和恩施土家族自治州湖北民族大学附属民大医院进行物资需求对接，两次募捐共收到11709.76元，购买防护面罩共计550套。

在这次抗击疫情的斗争中，以“90后”为代表的青年一代不畏艰险、冲锋在前，充分展现了中国青年的精神风貌。正是这些堪当大任的青年大学生党员，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

文/本报记者 赵翩翩

来源：现代教育报

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