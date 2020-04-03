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“武汉爸爸”永远停止了为爱奔跑的脚步

2020年04月03日08:52  来源：中国青年报
 

　为援鄂医疗队驻点保障后勤40多天后，中学校长戴胜伟倒在队员凯旋前夕——

“武汉爸爸”永远停止了为爱奔跑的脚步

3月31日下午3时，内蒙古自治区第五批援鄂医疗队148名队员在驰援武汉42天后，完成使命，搭上北归的CA090次航班。然而，凯旋之际，队员们再也等不到那位“武汉爸爸”前来送别的身影。

在医疗队位于汉口江汉北路的驻点，51岁的武汉市第十七中学副校长戴胜伟为大家持续做好后勤保障服务40多天后，因突发疾病抢救无效，不幸倒在了工作岗位上。

噩耗传来，队员们连夜折出2000只千纸鹤，回忆他的点点滴滴，寄托无限哀思，“我们即将告别武汉，返回呼伦贝尔草原。我们曾和您相约，夏天陪您一起看草原，明年樱花再开，我们武汉再相见……”

2月14日，得知硚口区防疫指挥部将组建援鄂医疗队志愿服务队，戴胜伟在学校教工微信群里第一个请缨支援抗疫一线。考虑到戴胜伟年龄偏大且患有高血压、长期吃药，组织上曾提醒他慎重考虑。但他说：“我是党员干部，又一直分管学校后勤服务，这个工作还是我合适些。”

最终，学校同意了他的申请，一再提醒他加强个人防护，还安排了一位年轻的教师志愿者一同进驻。

2月18日，支援武汉市肺科医院的内蒙古援鄂医疗队抵达武汉，有60名队员入住江汉北路如家酒店驻点。从当天开始，戴胜伟和同事以及4名司机志愿者为全体队员提供衣食住行等后勤保障支持，大家吃住在酒店，手机24小时待机，随叫随到。

“由于队员们支援的是该院新冠肺炎危重症患者救治，为了避免大家交叉感染，队员们分散住在酒店的一楼至七楼。因此，后勤保障工作量更大。”武汉市第十七中学副校长徐俊介绍。

7楼是9份早餐，6楼是10份早餐……徐俊回忆，戴胜伟对每一层楼的需求记得一清二楚。每天清晨6点20分，早餐车一到，戴胜伟就忙着将早餐在取餐台上摆好，再送至各个楼层，“同志们，早餐到啦，可以吃早饭啦。”

戴胜伟对口支援的医院实行24小时救治，医护人员分班轮换，上下班时间不一样。驻点只配有1台大巴车和3辆志愿服务小车，为合理调配车辆，戴胜伟的手机时刻保持开机状态。他几乎没有午休，经常一边吃饭，一边盯着微信群，医护人员什么时间要用车，哪些人几点下班要回来，他都第一时间做好协调。

在驻点，前台接待、保洁员、交通调度员、搬运工……戴胜伟身兼数职，每天从清晨6点忙到晚上12点。

酒店每天消杀两次，人手不够，戴胜伟就和志愿者一起动手，喷洒、拖扫每级台阶、每个角落。下午则是医疗用具、药品、生活用品、零食点心等物资的配送时间，大家一起卸货，一一分发到位。

他事无巨细，有求必应。

医疗队队员连续工作久了，有的想在闲暇时间锻炼一下。戴胜伟从学校找来跳绳、软排球、毽子、羽毛球，“只要你们想的，我们有的，都没问题。”

有队员刚到武汉发现没有镜子，不方便穿防护服。第二天，戴胜伟就送来两面镜子。后来大家才知道，一面是戴胜伟从学校办公室拆下来的，另一面是他自己的穿衣镜。

看到有的医护人员没怎么吃饭，他连忙询问，原来大多数队员来自北方，吃不惯南方饭菜。他赶紧联系志愿团队和餐饮公司，第二天就送来内蒙古特色焖面、排骨面和饺子。

徐俊与戴胜伟共事已有4年多，在他眼中，戴胜伟“心特别细”。“他在学校工作了12年，分管安全、环境绿化等，每周经常连上7天班。有年轻同事遇到解决不了的问题，他总说‘放心，有我在’！”

由于疫情防控和隔离需要，在驻点工作的40多天里，戴胜伟没有回过一次家。

2月18日，他进驻酒店当天，同为教师的妻子在日志里写道：“他是我们家的顶梁柱，我真心不想让他去，可太多的人都在为武汉好起来而付出着，我们也要尽力……他不让我送，我只有在窗户那里望着他远去，愿所有人一切安好，等你回来。”

有同事问他，为什么这么拼。他总说：“人家不远万里拼了命来帮助武汉，有不少还是孩子，我们要做好后方保障，让他们安心。”

医疗队里有很多队员是90后，听说戴胜伟的女儿也是90后，时间长了，大家都亲切地称他为“戴阿爸”“武汉爸爸”。

医疗队中的呼伦贝尔市蒙医医院护理队在离开前，专门为戴胜伟和志愿者送来一面锦旗：“亲人般的呵护、家一般的温暖”。

“但现在，我们再也等不到戴阿爸的早餐了！”回忆起曾经那么熟悉的一幕幕，队员萨仁托娅忍不住哽咽。

不幸发生在3月30日下午。

根据安排，内蒙古第五批援鄂医疗队148名队员将在31日下午搭乘飞机返回鄂尔多斯。当日上午，硚口区将在武汉市第十七中学校园内为他们举行欢送会。

30日14时20分左右，戴胜伟回到学校，与徐俊等人在操场商议第二天的活动流程，落实音响设备、车辆安排等细节。为应对天气变化，他还准备了两套方案。

15时10分左右，正在商讨活动细节的戴胜伟突然说，“背疼得有点难受，想去坐一下”。徐俊扶着他坐到一旁的花坛台阶上，没想到，戴胜伟一头栽了下去。

徐俊赶紧拨打120急救电话，并与学校食堂经理袁斌一起，按照医生的叮嘱做心脏复苏施救，还叫来几位同事帮忙。半小时后，救护车赶到，将戴胜伟送往武汉同济医院。

30日上午，戴胜伟专门陪着即将返程的医疗队队员去了黄鹤楼，介绍樱花、武汉的人文历史，还和队员们约好，要按照内蒙古的习俗，晚些时候一起包饺子、做烧烤，送别大家。

下午4时，队员们正在揉面、擀饺子皮，却传来了戴胜伟突发疾病、抢救无效的消息。

本报武汉4月2日电

胡林 记者 朱娟娟 雷宇

(责编：何淼、曹昆)
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