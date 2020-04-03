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学生戴不戴口罩是个科学问题

陆建国

2020年04月03日08:51  来源：中国青年报
 

　　2020年，突如其来的新冠疫情，打乱了整个世界的节奏，其对于教育的影响，更是莫此为甚，先是延迟开学，后是延期高考。随着疫情消退，各地陆续公布了中小学开学时间。返校复学临近之际，特殊时期的一些具体问题，也在浮出水面，譬如开学后学生是否戴口罩的问题。

　　3月31日国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部体卫艺司司长王登峰对此专门做了解答：在学校教室里面上课，是聚集性非常强的场所，要求必须戴口罩；在户外、在运动场，人员没有那么多，且人和人之间间隔较大的情况下，可以不戴口罩。上课是否戴口罩这个小问题，居然劳烦教育部的司长在新闻发布会上郑重其事给出答案，似乎有些小题大做，但是，这小题的背后，却是一个值得深思的大问题。

　　这一问题，笔者也遭遇过。前些天召开学校开学准备工作会议时，一同事就提及有校长请示学生上课是否戴口罩，因为上级文件只要求学生准备口罩，没有明确上课是否戴。他也拿不准，遂逐级向上级教育部门咨询，结果都没有确定性答案，最多就是一句“你们看着办”。

　　疫情之下，戴口罩本是常识，为什么会成为一个问题呢？着实令人意想不到。须知，在国家联防联控机制发〔2020〕33号文件《关于印发公众科学戴口罩指引的通知》中，对处于人员密集场所，如办公、购物、餐厅、会议室、车间等，或乘坐厢式电梯、公共交通工具等情况下，防护建议是：在中、低风险地区，应随身备用口罩（一次性使用医用口罩或医用外科口罩），在与其他人近距离接触（小于等于1米）时戴口罩。毫无疑问，教室当然属于人员密集场所，虽然没有被文件列举其中，但是，按照常理常识，自然需要佩戴口罩，况且，学生这个群体更为特殊，更需强化保护。

　　可是，为何同事在向上咨询的过程中，却始终没有得到明确回复？细思量，才发现事情其实没有那么简单。因为，随着疫情形势转好，在一些地方，一些领导检查工作时，政府开会时，各级领导先后摘下了口罩。对于习惯上行下效揣摩上意的人来说，这一信号当然值得关注和琢磨。于是，戴不戴口罩问题，隐隐约约就成了一个政治问题，而不再是一个简单的科学问题，常识问题。所以，学生上课戴不戴口罩问题，才需要王登峰司长在国务院新闻发布会这样的正规场合，予以正式回答，算是一锤定音。

　　国家发布的《公众科学戴口罩指引》，作为一个指导性文件，不可能把所有场景之下是否需要戴口罩，都罗列详尽，具体要不要戴，各地应根据当地的疫情形势，以及具体场景，因地因时，活学活用。正如王登峰司长所言：因为各个地区疫情防控的要求不一样，可能每个学校都会有一些细微差异，但总体上还是要确保安全，作为开学的一个前提。

　　说到底，新冠疫情之下，是否戴口罩是个科学问题，也是个常识问题。对此需要实事求是，而不是把科学问题政治化，简单问题复杂化。类似现象，在现实的教育实践中，也不同程度地存在。一些官员唯上不唯实，缺乏战略定力，只要上级提倡的，不管本地是否具备客观条件，立马蜂拥而上；而一旦政策有调整，马上又掉转枪口，时时事事跟风，追热点从不掉队。

　　究其根由，主要在于一些官员缺乏实事求是精神，对于上级宏观性要求，没有学深弄懂悟透，习惯于抄作业，选择性忽略基本常理常识。可以说，在他们教条主义的落实背后，其实是一种投机心态，以及官僚主义。

　　陆建国 来源：中国青年报

(责编：何淼、曹昆)
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