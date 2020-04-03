4月2日，在国新办举行的新闻发布会上，外交部副部长马朝旭表示，根据教育部门统计，目前尚在国外的留学人员有142万人，大部分选择留在当地，对于一些确实有困难、需要回国的人员，中国政府将采取必要措施，逐步有序地安排他们回国。

“江水三千里，家书十五行。行行无别语，只道早还乡。”新冠肺炎疫情正在海外迅速蔓延，对不少海外学子来说，回家就是当下最热切的渴望。如今，有关部门增加临时航班赴英，满足海外学子的迫切需要，令人欣慰。

稍加盘梳即可发现，这不是国家第一次协调海外学子归国。此前，国家曾专门安排临时航班先后从伊朗、意大利转运确有困难的人员有序回国；中国驻埃塞俄比亚、柬埔寨等有关国家使领馆紧急推动驻在国并协调国内有关部门及时予以妥善解决，帮助受影响的海外学子安全返回国内。

这种来自国家层面的牵挂，展现了国家的价值立场。外交部长王毅说过，我们愿意为每一位怀揣梦想、走出国门的同胞遮风挡雨，成为大家可以依靠的坚强后盾。有个细节是，早在2014年9月，中国政府就设立了领事保护与服务的通道，全年无休为海外中国公民提供24小时热线救助与咨询。同胞不管走到世界哪个角落，一旦遇到危难，就能在第一时间与祖国取得联系，获得帮助。

这种来自国家层面的牵挂，还塑造了国家与国民之间的关系。海外留学生都是祖国的孩子，是建设中国未来的重要力量。他们在海外受到疫情影响，国家不会袖手旁观。值得一提的是，很多留学生都有炽烈的家国情怀，在国内疫情发生初期，他们不遗余力地购买最紧缺的医疗物资驰援祖国，如此热情令人激赏。

来自国家层面的牵挂，再次说明了这个深刻道理：国家始终是海外留学生的坚强后盾。海外留学生无论回来还是不回来，国家都会关心。这种关心不是简单寒暄，而是提供真正有价值的帮助。从与留学生视频连线谈心，到为留学生发放抗疫物资，再到协调各方力量提供帮助，国家对海外留学生尽心尽力。更重要的是，国家还出面与留学生所在国进行沟通。据报道，中国在英国有22万名留学生，分别在154所高校就读。日前，中国驻英国大使刘晓明致信这154所高校校长及英国教育大臣，希望照顾好中国留学生。

而在不久前，中国驻美国大使馆邀请上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏与在美留学生及华侨华人代表视频连线，帮助他们了解疫情相关信息，努力为留学生排忧解难。

源源不断地向海外留学生输送关怀，全力以赴地帮扶海外留学生，不让他们孤单，不让他们受委屈，是国家善待国民的应有之义。

秦川

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