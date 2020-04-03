农业院校师生走进田间地头，用科技指导农民生产

原标题：高校农专家 春耕进田头（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

河南滑县，一望无际的麦田，春意正浓。年近古稀的“郭小麦”又下地了，带着小铲子、钢卷尺等几件从不离身的家伙什儿。观察根系、测量株高，细心对比麦情、墒情与往年的不同。他的身边还围着不少当地的种粮大户。

“土壤墒情充足，苗情总体向好，丰收很有基础，春管切勿放松。”“郭小麦”站直身，短短几句话，让大家有了底。

“郭小麦”名叫郭天财，是全国知名的小麦栽培专家、河南农业大学教授。这段时间，他每天都要到地里看看，不时接听来自各地的咨询电话，认识的、不认识的，他都耐心解答。

春分麦起身，一刻值千金。疫情防控、春耕生产，哪个都不能耽搁！全国各地，高校专家教授、一线师生或“云端”答疑，或走进田间地头，指导春耕生产，助力脱贫攻坚。在广袤的大地上，一堂堂生动的春耕公开课，托举着沉甸甸的丰收希望。

进棚下田 传授技术手把手

陕西渭南市合阳县，是西北农林科技大学的定点扶贫县。“您可算来了！”北尹村的贫困户王忠民见到省里来的专家、西北农大蔡宇良教授，悬着的一颗心放下来了。王忠民两口子都有残疾，新种了5亩樱桃，去年挂果。因为他们腿脚不方便，蔡教授专门设计了方便作业的多主干篱壁形栽培樱桃园。

樱桃被誉为“春果第一枝”，抓好春季管理对优质丰产尤为重要。“你这个园子，要多培养直立枝，留30到50个，多施有机肥。病虫害防治季节我会再来……”蔡宇良在王忠民的果园里，一待就是一整天，手把手传授技术。

每年这个时节，四川农业大学农学院的王小春教授都会下乡指导农业生产。可今年，因为疫情，一下子打乱了节奏。

“出苗情况怎么样？”“肥料、种子准备好了没？”人去不了现场，就电话问、微信答。

“气温忽上忽下，出苗质量不好。”农民的反馈让人心焦。

不行，还是得去现场！办了“健康证”，3月5日，王小春教授起了个大早，驱车赶往四川自贡市荣县。这一趟，一口气跑了5个乡镇，讲授玉米大豆带状复合种植技术，挨家挨户上门服务。

“返乡师生在做好安全防护的同时迅速行动起来，主动担当作为，就地参与春耕生产……”华中农业大学为此专门发出师生就地帮扶春耕生产的倡议。

在云南龙陵县龙江乡，华中农大的李永忠教授在不到两个月的时间里，先后与县、乡、村、小组负责人就脱贫攻坚座谈12场，与种植大户、贫困户结对帮扶10多家。想致富、又没技术的村民杨林春，在李教授的指导下，种下22亩烤烟、40亩中草药、80亩铁皮石斛。

在山东莱阳市照旺庄镇叶家泊村，中国农业大学硕士生陈代涛，白天戴着口罩在果园整形修剪，晚上回家整理实验数据、准备毕业论文。这个假期，他帮助乡亲们完成苹果树整形和果园的地形测量，为后续生产做好准备。

在河北唐山市丰润区新军屯镇，西北农大2018级农药学硕士生赵祎宁，看到家乡生姜种植缺乏系统指导和种植标准，难以形成大的产业链，便主动请缨，帮助编写适合当地气候的《高产生姜种植技术详细指标手册》。目前，手册已印发第一版，成为众乡亲的“种姜宝典”。

“别看娃娃们年轻，但懂技术、能吃苦，专业问题比我们在行。”老乡们看着孩子们都学成了技术专家，脸上笑开了花。

“广大师生参与各地春耕生产，把科技成果和专业实践结合在祖国大地上，上了一次了解国情、服务社会、培养知农爱农情怀的育人大课、实践大课。”华中农大校长李召虎深有感触地说。

云端指导，科技培训不断线

这段日子，河南农大蔬菜专家马长生教授的手机热得发烫。

“华之秀西瓜种子现在可以大棚套小棚多层育苗。要是露地种植，新拳王西瓜种子比较合适。”他微信回复了河南省方城县袁店回族乡一家蔬菜种植合作社负责人的询问。马长生的手机里，有上百个技术服务微信群。龙头企业、普通农户，他几乎有求必应。

往年，一过正月十五，中国农大副教授、曲周实验站副站长张宏彦便从北京赶回河北曲周。自从2009年在曲周建立“科技小院”，他就常年带着学生吃住在村里。今年，为确保技术培训“不断线”，张宏彦组织实验站师生，组建若干个微信交流群，回答农户提问、发布技术方案，他还让学生制作指导视频、把微信公众号打造成“春耕技术推广平台”。

疫情阻止不了高校师生们服务“三农”的热情。祖国大地，一场与农时赛跑、与疫情对决的“云端战役”打响了：

中国农大和国家农业信息化中心专家组联手打造“新农大讲堂”，及时上线“北方大田作物管理”“春季蔬菜生产”“春耕病虫害防治”等多门课程；

河南农大网上公布40多位资深农业专家的联系方式，涵盖小麦生产、畜牧生产、特色产业三大类14个领域；

西北农大60多位专家教授在网络平台上“组团”为农户答疑解惑；

黑龙江八一农垦大学的31位专家先后录制66部视频，对农民进行针对性指导；

依托“云课堂”，西北农大苹果研究中心主任赵政阳，针对春季果园管理技术进行视频直播，在线学习人数已达7.6万人次；南京农业大学动物科技学院教授黄瑞华，就养殖大户关心的疫情防控、病死畜禽处理、育种保障等问题，进行“云端授课”……

师生们说：“人下不去，就用声音、画面，把知识和信心送过去！”

农民们说：“讲得清楚，听得明白，专家们送来及时雨，解决了大难题！”

聚焦需求，应对疫情出实招

几天前，中国工程院院士、华中农大教授邓秀新，在某电商平台直播间介绍秭归脐橙，从种植、口感到食用价值，讲得明明白白。

当天，这场由柑橘专家和秭归县领导主持的直播，共销售秭归脐橙8300单，约6万斤。

抗击疫情，聚焦特殊时期的特殊问题，一大批专家教授发挥专业优势，为农业生产经营出谋划策。

“要注意菊株萌条的长度，掐头要及时，萌条一旦长到繁殖规格，就立即采穗扦插扩繁。”这几天，南京农大菊花育种团队的管志勇教授，正忙着在线上指导菊花育苗；网络的那头，是湖北麻城市福田河镇。这里的“福白菊”因为独特的药用价值，相比往年更加供不应求。

菊花育种团队通过前期实验，将菊花定植时间后移将近1个月。“我们将繁殖时间推迟到了5月中下旬，从前两年的田间情况看，既不影响小麦油菜等前茬作物的收割，还足足节省了1个月的田间作业时间。”管志勇教授告诉种植户，因时而变、因势而变，也是农业生产的重要环节。

如何统筹抓好疫情防控和农业生产？如何尽快把“三农”短板补实，降低疫情影响、稳定农业生产？疫情发生之初，这些问题就成为全国各农业院校师生们脑海中最重要的课题。

山东农业大学19名专家、教师和63名研究生迅速行动，通过线上调研、电话采访等形式，对全省16地市130个县区675家种养大户、家庭农场、社会化服务组织等新型农业经营主体进行摸底。最终，一份题为《新冠肺炎疫情对山东农业的影响与应对建议》的智库报告提交到山东省领导的案头。

在四川农大，由农业农村改革发展研究智库负责人陈文宽教授主持，多位学者共同完成了《新冠肺炎疫情对我省农业农村经济影响及对策建议研究》；华中农大的学者们则从经济、公共管理、食品安全、农业科学等角度，针对疫情对农业发展、乡村振兴与农民工就业、脱贫攻坚的影响等问题提出具体建议；中国农大国家农业农村发展研究院深入调研，形成了几十份关于疫情对农产品生产、养殖业以及食品安全的影响和应对举措等专项报告。

这一份份来自农业高校的建议报告，彰显了高校科研思想库、智囊团的责任担当。

战疫不松懈，耕种满田畴。从校园到田园，从线上到线下，到处活跃着农业院校师生们科技报国、服务“三农”的身影。他们把论文写在田野间，把答卷融进果实里，助力抗击疫情，决战脱贫攻坚。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 01 版）

(责编：何淼、曹昆)