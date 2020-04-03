《劳动教育读本》即将由人民日报出版社出版

人民网北京4月3日电 为构建德智体美劳全面培养的教育体系，中共中央、国务院日前印发了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（以下简称《意见》），就全面贯彻党的教育方针，加强大中小学劳动教育进行了系统设计和全面部署。根据《意见》精神编写的《劳动教育读本》近期将由人民日报出版社出版。

据悉，《劳动教育读本》为16开本，四色印刷，分小学低年级版、小学高年级版和中学版。内容深入浅出，图文并茂，以两位小主人公“小勤”和“小勇”从小学到中学的学习生活为线索编写。小学低年级版围绕劳动意识的启蒙，引导学生学习日常生活自理，感知劳动乐趣，知道人人都要劳动；小学高年级版围绕卫生、劳动习惯养成，引导学生做好个人清洁卫生，主动分担家务，适当参加校内外公益劳动，学会与他人合作劳动，体会到劳动光荣；中学版围绕增加劳动知识和技能、加强家政学习、开展社区服务、适当参加生产劳动等，引导学生初步养成认真负责、吃苦耐劳的劳动意识和品质。

每册读本内容均包括“劳动最光荣”“劳动无贵贱”“劳动有榜样”“劳动有我们”“劳动托起中国梦”五部分，通过个人阅读、手工制作、小组讨论、师生提问、角色扮演、调查研究、社会访问、现场参观等丰富多彩的形式引导学生乐于劳动、勇于实践，将劳动教育贯穿家庭、学校、社会各方面，引导学生树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。

读本由中国教育学会中小学劳动技术教育专业委员会、教师网考试研究中心组织编写，中国教育科学研究院原党委书记、中国教育学会中小学劳动技术教育专业委员会理事长、中国教育发展战略学会教育教学创新专业委员会理事长徐长发任主编。

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