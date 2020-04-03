人民网>>教育

战功赫赫  统编新教材中的历史英雄卫青、霍去病

2020年04月03日10:50  来源：人民网-教育频道
 

卫青是我国古代历史上著名的爱国名将，西汉时期杰出的军事将领。他出身低微却能抓住机会，一举崛起，成为汉武帝对匈奴作战的一张王牌。在十余年与匈奴作战的戎马生涯中，卫青先后七战七捷，战功卓著，击败匈奴单于，为汉朝北部疆域的开拓做出了重大贡献。卫青以他杰出的军事才能，使得“是后匈奴远遁，而漠南无王庭”，从此大漠以南再也没有出现匈奴之患。

霍去病是卫青的外甥，在与匈奴的作战中屡立战功，官至大司马骠骑将军，封冠军侯。他们死后，都陪葬在汉武帝茂陵陵园。

对于这两位英雄人物，统编新教材是如何介绍他们的历史的呢？让我们一起来看看吧！

初中历史

初中历史七年级上册第12课《汉武帝巩固大一统王朝》正文部分介绍道：秦末汉初，游牧于蒙古草原的匈奴族，在首领冒顿单于的率领下，统一了蒙古草原，并不断南下袭扰。西汉建国之初，国力疲弱，不得不对匈奴实行“和亲”，将宗室女子嫁给匈奴首领单于，每年还要送给匈奴大量粮食和布匹。经过“文景之治”，西汉强盛起来。

汉武帝组建起强大的骑兵队伍，开始大举反击匈奴。其中，卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战。匈奴受到重创，被迫迁徙漠北。此后，双方争夺的重点转移到西部。

公元前119年的漠北战役，是对抗匈奴的高潮。汉武帝派大将卫青、霍去病率精骑出击匈奴。卫青和霍去病分道北上。卫青行进千余里，穿越浩瀚的大沙漠，在漠北同匈奴主力相遇。双方激战一天，未分胜负。临近黄昏，卫青派兵从左右迂回包抄，把匈奴单于的营阵紧紧包围起来。单于慌忙带着数百名骑兵突围逃走。汉军追击200多里，大胜而归。霍去病也挥师北进，追击匈奴兵。匈奴经过漠北战役的沉重打击，再无力与西汉对抗，部分匈奴人开始西迁。

“相关史实”栏目还提到卫青骑术高超，胆识过人。他首次出征，就敢于深入漠北，进至匈奴单于祭天和首领聚会的地方。霍去病武艺高强，英勇善战。他第一次出征河西，率轻骑深入大漠，转战六日，消灭匈奴兵数千人。卫青和霍去病都为击败匈奴建立了赫赫功勋。他们死后，汉武帝为他们修建了高大的坟墓，以示表彰。

高中历史

高中历史必修《中外历史纲要（上）》第4课《西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固》正文部分介绍道：汉武帝在稳固边疆的基础上积极开拓疆域。汉初，匈奴势力强大，多次袭击汉朝边境。汉武帝任用卫青、霍去病为将，经过三次较大规模的战争，夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。另外，教材还在“历史纵横”栏目中详细介绍了卫青和霍去病的生平。

来源：统编新教材微信公众号

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved