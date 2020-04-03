战功赫赫  统编新教材中的历史英雄卫青、霍去病

卫青是我国古代历史上著名的爱国名将，西汉时期杰出的军事将领。他出身低微却能抓住机会，一举崛起，成为汉武帝对匈奴作战的一张王牌。在十余年与匈奴作战的戎马生涯中，卫青先后七战七捷，战功卓著，击败匈奴单于，为汉朝北部疆域的开拓做出了重大贡献。卫青以他杰出的军事才能，使得“是后匈奴远遁，而漠南无王庭”，从此大漠以南再也没有出现匈奴之患。

霍去病是卫青的外甥，在与匈奴的作战中屡立战功，官至大司马骠骑将军，封冠军侯。他们死后，都陪葬在汉武帝茂陵陵园。

对于这两位英雄人物，统编新教材是如何介绍他们的历史的呢？让我们一起来看看吧！

初中历史

初中历史七年级上册第12课《汉武帝巩固大一统王朝》正文部分介绍道：秦末汉初，游牧于蒙古草原的匈奴族，在首领冒顿单于的率领下，统一了蒙古草原，并不断南下袭扰。西汉建国之初，国力疲弱，不得不对匈奴实行“和亲”，将宗室女子嫁给匈奴首领单于，每年还要送给匈奴大量粮食和布匹。经过“文景之治”，西汉强盛起来。

汉武帝组建起强大的骑兵队伍，开始大举反击匈奴。其中，卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战。匈奴受到重创，被迫迁徙漠北。此后，双方争夺的重点转移到西部。

公元前119年的漠北战役，是对抗匈奴的高潮。汉武帝派大将卫青、霍去病率精骑出击匈奴。卫青和霍去病分道北上。卫青行进千余里，穿越浩瀚的大沙漠，在漠北同匈奴主力相遇。双方激战一天，未分胜负。临近黄昏，卫青派兵从左右迂回包抄，把匈奴单于的营阵紧紧包围起来。单于慌忙带着数百名骑兵突围逃走。汉军追击200多里，大胜而归。霍去病也挥师北进，追击匈奴兵。匈奴经过漠北战役的沉重打击，再无力与西汉对抗，部分匈奴人开始西迁。

“相关史实”栏目还提到卫青骑术高超，胆识过人。他首次出征，就敢于深入漠北，进至匈奴单于祭天和首领聚会的地方。霍去病武艺高强，英勇善战。他第一次出征河西，率轻骑深入大漠，转战六日，消灭匈奴兵数千人。卫青和霍去病都为击败匈奴建立了赫赫功勋。他们死后，汉武帝为他们修建了高大的坟墓，以示表彰。

高中历史

高中历史必修《中外历史纲要（上）》第4课《西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固》正文部分介绍道：汉武帝在稳固边疆的基础上积极开拓疆域。汉初，匈奴势力强大，多次袭击汉朝边境。汉武帝任用卫青、霍去病为将，经过三次较大规模的战争，夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域。另外，教材还在“历史纵横”栏目中详细介绍了卫青和霍去病的生平。

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(责编：李依环、熊旭)