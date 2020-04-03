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创造价值  统编新教材不同学科中的劳动教育

2020年04月03日09:46  来源：人民网-教育频道
 

日前，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（以下简称《意见》）。《意见》强调劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，要全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，把劳动教育纳入人才培养全过程，贯通大中小学各学段，贯穿家庭、学校、社会各方面，把握育人导向，遵循教育规律，创新体制机制，注重教育实效，实现知行合一，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

新编写的统编教材充分体现了劳动教育要求，不同学科教材按照学科特点各有侧重。让我们来看看具体有哪些相关内容吧！

道德与法治

《道德与法治》小学低年级教材注重围绕劳动意识的启蒙，让学生学习日常生活自理，感知劳动乐趣，知道人人都要劳动。

如：一年级下册第11课《让我自己来整理》，引导学生学习整理自己的物品。

《道德与法治》小学中高年级教材注重围绕卫生、劳动习惯养成，让学生做好个人清洁卫生，学会与他人合作劳动，体会到劳动光荣。

例如：五年级下册第6课《我参与 我奉献》，帮助学生理解美好社区需要大家积极参与社区事务，用自己的智慧和劳动努力建设和维护家园。

《道德与法治》初中教材围绕增加劳动知识、技能，加强家政学习，开展社区服务，适当生产劳动，使学生初步养成认真负责、吃苦耐劳的品质和职业意识。

例如：《道德与法治》八年级上册第十课“探究与分享”中的问题：寻找身边令你感动的劳动者，与同学分享其典型事迹。正文中提到，每个人所处的岗位不同，从事不同的劳动，但都在为国家和社会发展作出贡献。正是无数劳动者兢兢业业、艰苦奋斗、无私奉献，成就了我们今天的美好生活。无论是脑力劳动者还是体力劳动者，都是国家的建设者，都值得我们尊敬和学习。

思想政治

高中思想政治教材讲述“工匠精神”“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”“劳动创造价值”“在劳动中实现人生价值”等内容，注重围绕丰富职业体验，阐述“劳动精神”的内涵、意义，引导学生崇尚劳动、热爱劳动、尊重劳动人民。

例如：思想政治必修2《经济与社会》中综合探究部分，讲述了许振超等优秀劳动者的故事，引导学生围绕“爱劳动、做劳模、树匠心”议题，与同学交流对劳模精神和工匠精神的认识。

语文

语文教材选取了大量讴歌劳动人民、劳动模范、劳动精神的课文，引导学生了解和继承中华民族热爱劳动的优良传统，树立劳动光荣、劳动伟大、劳动崇高、劳动美丽的观念。

例如：《语文》一年级上册日积月累栏目选取古诗《悯农》赞扬劳动人民辛勤的劳作，教育学生珍惜劳动成果；

《语文》二年级上册我爱阅读栏目选取文章《鲁班造锯》讲述鲁班受生活经验的启发而发明了劳动工具锯的故事；

《语文》九年级上册选取课文《孤独之旅》，讲述杜小康和父亲在孤独的环境里，通过辛勤的劳动，改变自己的命运，引导学生体会劳动对于成长的价值；

《语文》高中必修上册以“劳动光荣”为主题专门设一个单元，单元选文《喜看稻菽千重浪》报道优秀劳动者袁隆平的杰出事迹；《心有一团火，温暖众人心》倡导践行工匠精神等，从不同角度彰显劳动的伟大意义，体现劳动精神的传承与发展。

历史

历史教材介绍了隋朝工匠李春、“铁人”王进喜等一大批与劳动相关的人物，积极弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。

另外，在高中《历史》选择性必修2《经济与社会生活》等册次中体现反映“社会生产力决定生产关系”“劳动在社会生产中的作用”“人类劳动工具与主要劳作方式的变化”等内容，让学生理解劳动是人类的本质活动，是一切成功的必经之路，劳动人民推动了历史的进步，以及生产方式的变革给人类社会带来的革命性意义。

来源：@统编新教材微信公众号

(责编：李依环、熊旭)
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